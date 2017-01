»Angriff auf einen Teil der kritischen Gesellschaft«

»Die Berichterstattungsfreiheit ist nicht nur ein Begriff, der leicht dahergesagt ist, sondern er leitet sich vom Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit ab und muss insofern von den Beamten im Zweifel durchgesetzt werden.« – Hendrik Zörner, djv Foto: Tobias Hase/dpa-Bildfunk

Vor rund einem Jahr hat der Deutsche Journalistenverband, djv, das Internetblog augenzeugen.info ins Leben gerufen. Worum geht es bei dem Projekt?

Es ist ein Blog, in dem betroffene Journalistinnen und Journalisten darstellen, wie sie Opfer rechtsextremer Gewalt wurden. Damals haben wir damit sehr viel Aufsehen erregt, da zum ersten Mal darüber geredet wurde. Unter Journalisten galt zuvor die Einstellung: Wir sind keine Heulsusen und deshalb berichten wir nicht in eigener Sache, wenn wir geschlagen oder getreten werden. Ich glaube, das haben wir mit dem Blog aufgebrochen.

Zu den Hochzeiten von Pegida und anderen rechten Aufmärschen gab es eine breite öffentliche Auseinandersetzung über Gewalt gegen Berichterstatter. Dies ist mittlerweile zurückgegangen. Hat sich die Lage beruhigt?

Es scheint schon so zu sein, dass die Zahl der Fälle zurückgegangen ist, was aber nichts damit zu tun hat, dass es nicht in rechtsextremen Kreisen nach wie vor eine sehr niedrige Hemmschwelle gibt, Journalisten an ihrer Arbeit zu hindern – auch gewaltsam. Das Problem ist also noch da, auch wenn es nicht mehr so häufig auftritt.

Meiden Kolleginnen und Kollegen die Berichterstattung in einigen Bereichen nun vielleicht auch?

Generell kann man das nicht sagen. Ich will nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen gibt, der diese Entscheidung ganz persönlich getroffen hat. Das ist in jedem Einzelfall nachzuvollziehen und nicht zu kritisieren. Da wo Journalisten Angst um Gesundheit und Leben haben, hat niemand das Recht – und wir als Journalistenverband schon gar nicht – von ihnen zu verlangen, dass sie weiterhin dort arbeiten. Gewährleistet sein muss aber, dass insgesamt Kollegen über diese Vorgänge berichten und ich denke, das ist nach wie vor der Fall.

Werden Journalisten, wenn sie auf Demonstrationen arbeiten, denn nun zumindest besser geschützt, nachdem Sie die Übergriffe öffentlich gemacht haben?

Sie werden nicht so geschützt, wie wir uns das wünschen. Da gibt es nach wie vor viel Nachholbedarf auf Seiten der Polizei. In einigen Bundesländern gab es Gespräche mit den Innenministern. Die sind in der Regel inzwischen problembewusst. Da wird nicht mehr so getan, als ob es diese Schwierigkeiten nicht gäbe. Aber das ist noch nicht bis zum letzten Einsatzpolizisten vor Ort durchgedrungen. Die Berichterstattungsfreiheit ist nicht nur ein Begriff, der leicht dahergesagt ist, sondern er leitet sich vom Grundrecht der Presse- und Meinungsfreiheit ab und muss insofern von den Beamten im Zweifel durchgesetzt werden.

Neben dem direkten Angehen von Kollegen, die vor Ort recherchieren, gibt es auch Bedrohungen von Journalisten beispielsweise über das Internet, etwa wenn sie sich mit Themen wie dem Polizeikonzept der Silvesternacht in Köln befassen. Wie können sie damit umgehen?

In solchen Fällen den Rechtsweg zu beschreiten, ist sicherlich manches Mal schwierig, da häufig gar nicht bekannt ist, wer hinter dem Pseu­donym steckt, unter dem der Hass­kommentar abgegeben wurde. Aber es ist enorm wichtig und unsere Mitglieder unterstützen wir dabei. Man muss immer wieder klarmachen, dass es ein Thema ist, das alle angeht. Das ist kein Individualdelikt, bei dem der einzelne angegriffen wird, sondern der Journalist als Teil der kritischen Gesellschaft.

Kurz vor Weihnachten gab es bei augenzeugen.info einen Eintrag: Der MDR hat einen Beitrag über eine Veranstaltung der sogenannten Identitären zum Schutz des Berichterstatters anonym veröffentlicht. Mich hat diese Notwendigkeit zwar erschreckt, aber ist das generell eine gute Strategie, kritische Berichterstattung überhaupt noch möglich zu machen?

Das ist in jedem Einzelfall eine schwierige Abwägungsfrage. Die Sicherheit des Journalisten muss absoluten Vorrang haben. Wenn die Situation so ist, dass die Veröffentlichung seines Namens zu Bedrohungen – wenn nicht Schlimmerem führen kann – ist es besser, auf die Nennung zu verzichten. Aber das darf kein Trend werden. Wir dürfen nicht in eine Situation kommen, in der Journalisten nur noch dann über Rechtsextremismus berichten können, wenn sie ihren Namen verschweigen. Wenn wir so weit wären, bliebe mir nur noch zu sagen: Gute Nacht für die deutsche Demokratie.