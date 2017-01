Fake-News-Frisur, nicht ganz frisch Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-Bildfunk

Früher waren CIA und KGB für Falschmeldungen (Fake News) zuständig, heute sind es Twitter und Facebook. In diesen Netzwerken verbreiten sich solche News rasend schnell und millionenfach, was für die Regierenden der Welt zum Problem wird. Die Bundesregierung will dem munteren Treiben deshalb nun einen Riegel vorschieben. Sie beabsichtigt, Fake News auf eine Stufe mit Mord und Totschlag zu stellen. Bald könnten Fake-News-Produzenten – wie anderen Schwerverbrechern – die Führerscheine entzogen werden.

Die Folgen von Fake News wiegen schwer. Nach bisher unbestätigten Meldungen soll eine neue (nicht ganz frische) Fake-News-Frisur mit dem Namen Donald Trump die US Präsidentschaftswahl gewonnen haben.

Falschmeldungen bestimmen nicht erst seit gestern den Lauf der Geschichte. Mit Hilfe der Emser Depesche zettelte Otto von Bismarck 1870/71 den Deutsch-Französischen Krieg an. Später schoben CIA und FBI die Ermordung J. F. Kennedys durch grüne Marsmännchen sehr schnell einem gewissen Lee Harvey Oswald in die Schuhe. Zwischenzeitlich war die Invasion der Marsmenschen (später in »Die Grünen« umbenannt) vom FBI in einem Radiohörspiel uminterpretiert worden (»Krieg der Welten«, 1938, Regie: Orson Welles).

Zu neueren Fake News von Bedeutung zählen Berichte, nach denen die SPD eine Volkspartei sei und die Interessen von Werktätigen vertritt, sowie Gerüchte zur Fertigstellung des Hauptstadtflughafens BER. Wo die Verleumdung der Sozialdemokraten herrührt, ist nicht geklärt. Fest steht jedoch, dass Berlins Exbürgermeister Klaus Wowereit mit den Legenden über die BER-Eröffnung nicht das geringste zu tun hat.

Die frühesten Hinweise auf die BER-Eröffnung fanden Forscher kürzlich bei Ausgrabungen in Tropfsteingrotten nahe Berlin. Sie wurden hier in gotischer Runenschrift auf die Wand gekritzelt und stammen nachweislich von etwa 3037 vor unserer Zeit, als altslawische Indianerstämme die garstige Karstregion um die heutige Hauptstadt herum bewohnten.