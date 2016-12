Nachschlag: Kriegsglück

Seltsam widersprüchliches Interview mit der Friedensforscherin Margret Johannsen von der Uni Hamburg. Gegenstand war die Bewertung des Waffenstillstands in Syrien, der sie zwar »nicht überoptimistisch« stimme, die Lage dort aber zweifellos stabilisiert habe. Der Interviewer sinnierte unterdessen darüber, wie die »Garantiemächte« Russland, die Türkei und der Iran nun begännen, das Land »unter sich aufzuteilen«. Johannsen: »Wer sich engagiert mit Waffen, mit Kämpfern, mit Bomben, hat zunächst einmal, kurzfristig gesprochen, das Kriegsglück auf seiner Seite. Wer sich auf Sanktionen beschränkt (…) und die eigenen Kräfte am Boden nicht einbringen will, der wird feststellen müssen, dass die größere militärische Entschlossenheit sich letztlich durchsetzt.« Wer hätte das gedacht. Die USA und »die Europäer« sollten nach den Kämpfen dazu übergehen, »alternative zivilgesellschaftliche Strukturen« aufzubauen. Man darf wohl verstehen: Das Kriegsglück kann sich noch wenden. (shu)