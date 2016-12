Zerbrechlicher Waffenstillstand

Foto: Bassam Khabieh/Reuters

Zum dritten Mal in diesem Jahr verschafft ein Waffenstillstand in Syrien den Menschen eine Atempause. In der Nacht zum Freitag trat die von Russland, Iran und der Türkei vereinbarte Waffenruhe in Kraft. Zuvor hatte die syrische Armeeführung die Vereinbarung offiziell bestätigt.

Ausgeschlossen davon sind demnach die vom UN-Sicherheitsrat als »Terrororganisation« gelistete Nusra-Front, die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS, arabische Abkürzung: Daesh) sowie die Gruppen, die mit diesen beiden Verbänden kooperieren. Laut einer vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Liste stimmten auch sieben islamistische bewaffnete Gruppen der Vereinbarung zu. Sollte eine Gruppe sich nicht an die Vereinbarungen halten, werde sie zum »legitimen Angriffsziel«. Die kurdischen Volksverteidigungskräfte YPG und deren Frauenbataillon YPJ sollen offenbar ebenfalls von der Vereinbarung ausgeschlossen bleiben.

Insgesamt müssen sich nun 60.000 Kämpfer der verschiedenen Gruppen sowie die syrische Armee und deren Verbündete an die Waffenruhe halten. Die Türkei und Russland werden den Waffenstillstand garantieren. Sobald dieser einen Monat lang eingehalten wird, sollen Verhandlungen zwischen den verfeindeten Seiten beginnen.

Dieser Zeitpunkt könnte mit dem geplanten Neubeginn der Genfer Syrien-Gespräche übereinstimmen, die vom UN-Sonderbeauftragten für Syrien, Staffan De Mistura, für den 8. Februar 2017 festgelegt wurden. Die für Mitte Januar 2017 geplanten Gespräche wären demnach eine Möglichkeit, eine erneute militärische Eskala­tion zwischen den verfeindeten Seiten zu verhindern.

Russland berief für Freitag (Ortszeit) eine Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York ein. Hinter verschlossenen Türen sollen »die Sicherheitsratsmitglieder über unsere Arbeit informiert werden, wir werden ihre Fragen beantworten«, sagte der russische Außenminister Sergei Lavrov in Moskau. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Donnerstag gewarnt, dass die Vereinbarung weiterhin »zerbrechlich« sei. Sie bestehe aus drei zentralen Dokumenten: »Das erste Dokument wurde von der syrischen Regierung und von syrischen Oppositionsgruppen unterzeichnet und betrifft die Einstellung der Feindseligkeiten auf dem gesamten Territorium Syriens. Das zweite Dokument legt die Kontrolle des Waffenstillstandes fest. Das dritte Dokument ist eine Erklärung darüber, wie die Lage in Syrien gelöst werden soll.«