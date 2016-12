Wahrheitsministerium 4.0

Finstere Cyberverbrecher, gesteuert von Moskau, bedrohen die Vereinigten Staaten: Das möchten US-Regierung und -Geheimdienste den Bürgern als ihre Wahrheit verkaufen Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Der pakistanische Verteidigungsminister Khawaja Asif hätte wohl besser ein bisschen recherchiert: Am Sonntag kommentierte er auf Facebook eine Nachricht, die er zu Weihnachten im Internet gelesen hatte. Der im Mai zurückgetretene israelische Verteidigungsminister Mosche Jaalon drohe Pakistan mit einem Atomkrieg, hatte dort gestanden. »Israel vergisst, dass Pakistan auch eine Nuklearmacht ist«, schrieb Asif dazu, wie dpa berichtete. Die empörte Reaktion aus Tel Aviv folgte auf dem Fuße: Die Nachricht sei frei erfunden. Inzwischen ist die kleine diplomatische Krise beigelegt. »Der Minister hat auf einen gefälschten Bericht geantwortet – keine weitere Reaktion nötig«, räumte das pakistanische Verteidigungsministerium den dummen Fehler ein. Die Lehre aus dem Zwischenfall: Glaube nichts ohne Prüfung, was im Internet steht. Dort wird nämlich gefälscht und gelogen, dass sich die Balken biegen. Und keine Falschmeldung ist zu blöde, als dass sie nicht irgendein Depp glaubt. Im US-Wahlkampf tauchte zum Beispiel die Mitteilung auf, Hillary Clinton sei in einen Kinderpornoring verwickelt, der im Keller einer Pizzeria in Washington sein schmutziges Geschäft betreibe. Ein einsamer Rächer suchte schließlich das Restaurant auf und schoss dort wild um sich. Die CIA macht Russland für solche Attacken mit »Fake News« verantwortlich. Moskau habe Donald Trump damit zum Wahlerfolg verholfen, hieß es. Stichhaltige Beweise hat der Auslandsgeheimdienst bis heute nicht vorgelegt.

Künftig soll der Cyber-Russe nicht mehr so leicht zum Zuge kommen: Vergangenen Freitag unterzeichnete der noch amtierende Präsident und Parteikollege Clintons, Barack Obama, das Haushaltsgesetz 2017 für das Verteidigungsministerium. Ein Posten im 603-Milliarden-Dollar-Budget ist für die Einrichtung eines »Zentrums gegen Desinformation und Propaganda« vorgesehen. Immerhin 60 Millionen Dollar sollen offenbar für die Behörde bereitgestellt werden, in der auch Geheimdienstleute beschäftigt sein werden. Die Idee reifte bereits während des Ukraine-Konflikts. Das Zentrum soll entsprechende Angriffe anderer Staaten und sonstiger Akteure »erkennen, verstehen, herausstellen und bekämpfen«, zitierte die Nachrichtenseite Telepolis am Dienstag aus einem geheimen Papier.

Verteidiger des freien Internets fühlen sich bei dem Plan an das Wahrheitsministerium aus George Orwells berühmtem Roman »1984« erinnert. Denn wie man Falschmeldungen produziert und verbreitet, wissen CIA und Pentagon schließlich besser als sonst wer: Als der irakische Machthaber Saddam Hussein 1990 in Kuwait einmarschierte, erfanden die US-Dienste die Mär von den Brutkästen auf einer Frühgeborenenstation, denen Saddams Soldaten beim Einmarsch den Strom abgedreht hätten, wodurch zahlreiche Säuglinge gestorben seien. Später stellte sich heraus, dass die Story frei erfunden war und die angeblichen Augenzeugen gekauft. Auch beim zweiten Waffengang mit dem Irak 2003 half Washington kräftig nach, um die Angst vor dem Regime in Bagdad zu schüren. Saddam Hussein horte ein Arsenal an schrecklichen Chemiewaffen, hieß es. Der frühere US-Außenminister Colin Powell gab später öffentlich zu, vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 2003 diesbezüglich Falschbehauptungen verbreitet zu haben.

Seit Wochen fordern insbesondere CSU- und CDU-Politiker auch für die Bundesrepublik die Einrichtung eines »Abwehrzentrums gegen Desinformation«. Die Intention ist dieselbe wie in den USA. Besonders im Visier sind sogenannte Social Bots, Maschinen, die in Diskussionsforen im Internet automatisch ihren immergleichen Senf dazugeben. Massenhaft verwendet, können sie den Nutzern solcher Plattformen durchaus eine Stimmung im Land vorgaukeln, die es in Wirklichkeit nicht gibt.

Es ist unbestreitbar, dass von Falschmeldungen eine gewisse Gefahr ausgeht, weil das Netz für immer mehr Menschen als einzige Informationsquelle genutzt wird. Den modernen Grubenhunden auf die Spur zu kommen, ist schwer, besonders für Erna und Otto Normalverbraucher. Allerdings schüren Politiker aus Fleisch und Blut im Wahlkampf seit eh und je Ressentiments und behaupten Dinge, die nichts mit der Realität zu tun haben. Und auch in den »seriösen« Medien fanden sich lange vor dem Internetzeitalter immer wieder Gruselmärchen, die keiner Prüfung standhalten.