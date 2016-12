»Geologische Schwächen des Salzstocks«

Foto: Holger Hollemann dpa/lni/dpa-Bildfunk

Die Bundesregierung hat zum Jahresende angekündigt, das Standortauswahlgesetz zu novellieren. Was ändert sich bei der Suche nach einem Ort, an dem atomarer Abfall nun endgültig gelagert werden kann?

Das Kabinett hat kurz vor Weihnachten noch den Entwurf eines »Gesetzes für Fortentwicklung des Gesetzes zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle« abgestimmt. Dieser basiert auf Empfehlungen der sogenannten Endlagerkommission. Nun ist der Bundestag am Zug. Mit dem Entwurf wird ein Endlager in tiefengeologischen Formationen festgeschrieben. Daran gibt es dann nichts mehr zu rütteln. Wir haben betont, dass es wichtig ist, Korrekturen vorzunehmen, falls die wissenschaftliche Erkenntnislage sich ändert. Aber mögliche Alternativen werden gar nicht mehr zugelassen. Dabei ist die Lagerung in tiefen Bohrlöchern durchaus interessant, also eben nicht in 600 bis 800 Metern Tiefe, sondern in 3.000 bis 5.000 Metern.

Mit dem Entwurf wird Gorleben nun also noch wahrscheinlicher als Endlagerstandort?

Im Kern hat der uralte Fehler Bestand: Es gibt immer noch den Sonderparagraphen zu Gorleben. Auch wenn gesagt wird, dass es kein Referenzstandort sei, weiß doch jeder, dass das nur auf dem Papier stimmt. Es gibt hier einen Forschungsvorsprung, das Bergwerk im Salzstock ist ausgebaut. Die Aktenlage wurde doch für Gorleben gestrickt, vor allem von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Es gibt also nicht wie behauptet eine weiße Landkarte, sondern einen Standort, der gesetzt ist – andere werden daran gemessen.

Zumindest soll nun ein nationales Begleitgremium eingesetzt werden. Ist das nicht wenigstens eine kleine Verbesserung?

Dieses Organ soll nur Konsultationsmöglichkeiten bekommen. Einige Personen, mit denen das Gremium besetzt sein wird, gefallen uns durchaus. An der Spitze steht beispielsweise Klaus Töpfer, den wir für die Endlagerkommission vorgeschlagen hatten, da er integer ist und die Materie kennt. Aber das Organ ist völlig zahnlos, da diese gutbesetzte Kommission nur den Auftrag hat, zu vermitteln. Sie hat überhaupt keine Rechte. Neben den Fachleuten sitzen aber auch Zufallsbürgerinnen und -bürger in dem Gremium. Man sollte doch davon ausgehen, dass gerade bei diesem schwierigen Thema Leute mitreden, die davon Ahnung haben. Wie das funktionieren soll und ob das gutgehen kann, können wir uns gar nicht vorstellen.

Die Bundesregierung macht also gerade viel Getöse um die Novellierung, obwohl sie nur den Ist-Zustand festschreibt?

Das stimmt, und trotzdem werfen sich gerade alle in die Brust, was sie geschafft hätten – bis hin zu den Grünen, die alles auf einem guten Weg sehen. Das verbittert uns zunehmend. Nur die Partei Die Linke hat sich bis jetzt dagegen geäußert. Natürlich haben wir aber die Situation, dass wir manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Wenn wir uns vorstellen, es hätte die Entwicklung seit dem Castortransport 2011 nicht gegeben, wäre es nun noch viel schlimmer. Die vergangenen fünf Jahre wurde der Stollen zumindest nicht weiter ausgebaut. Weil ich zum Jahresende ein wenig gnädig bin, will ich mal sagen, wir haben noch ein Fünkchen Hoffnung, dass der gesetzte Standort doch nicht wieder derjenige ist, der am Ende rauskommen soll.

Ganz nach dem Motto »Die Hoffnung stirbt zuletzt«?

Wenn wir gucken, was in den 40 Jahren, in denen wir mittlerweile gegen den Standort Gorleben kämpfen, in der Region passiert ist, kann man sich vorstellen, dass wir überhaupt niemandem mehr trauen. Auch jetzt unterstellen wir, dass dieses ganze Verfahren ein riesiger Umweg ist, um am Ende doch wieder Gorleben aus dem Hut zu zaubern. Das hätte aber fatale Folgen. Das sagen wir nicht, weil wir die Region schützen wollen, sondern weil wir um die geologischen Schwächen dieses Salzstocks wissen. Bei der Diskussion ist beispielsweise ein entscheidendes Merkmal, der Wasserkontakt, kein Ausschluss-, sondern nur ein Abwägungskriterium geworden. In Gorleben gibt es Wasserkontakt, und was dadurch passieren kann, sehen wir in der Asse. Das Gnädige, was ich vorhin habe durchscheinen lassen, passt insofern, als wir wissen, dass wir nie aufgeben dürfen.