Großes Fressen auf See

Im Mittelfeld der Topliste herrscht seit längerem ein abwechslungsreiches Durcheinander, in dem sich die beiden deutschen Großreedereien, die teilstaatliche Hapag-Lloyd (HLAG) und Oetkers Hamburg Süd behaupteten. Hapag-Lloyd, 1970 aus der 1847 gegründeten HAPAG (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) und Bremens ähnlich traditionsreichem Norddeutschen Lloyd entstanden, war anschließend eine Zeitlang Weltmarktführer, stürzte dann aber ans Ende des 15er-Rankings ab. Vor der Krise hatte sich die HLAG 2005 mit Übernahme der kanadischen CP Ships Platz vier erobert. Später drängte fernöstliche Konkurrenz nach vorn. Ende 2014 sicherte sich HLAG mit der Einverleibung der Containersparte der chilenischen Reederei CSAV zumindest den sechsten Rang. Momentan bereitet sie die Übernahme des Konkurrenten United Arab Shipping Company (UASC) mit Sitz in Katar, aktuell auf Platz zehn, vor (siehe dazu jW vom 29.8.): Der im Sommer angekündigte Coup erhielt im November die Zustimmung der EU-Kommission.

Auch die Containerschiffahrt – wesentliches Element im Prozess der sogenannten Globalisierung – befolgt die einfache Regel, dass Wettbewerb im Kapitalismus über Konkurrenz und Konzentration zur Monopolbildung führt. Jahrzehntelang hat überdurchschnittliches Wachstum der Branche lebhafte Konkurrenz beschert. Typischerweise schluckte immer mal ein größer werdendes Unternehmen ein kleineres und wurde so noch größer. Seit den 1980er Jahren ging man in der Branche zugleich davon aus, dass die jährliche Steigerungsrate beim Containertransport immer um mehrere Prozentpunkte höher sein müsse als das jeweilige Wirtschaftswachstum.

Hintergrund: Kartellbildung

Konkurrenz und Konzentration sind auch in der Containerschiffahrt das eine, taktische Bündnisse das andere. Wenn viele Laien schon das muntere Hin und Her der Fusionen und Übernahmen als verwirrend empfinden, so sorgen die sogenannten Allianzen schnell für den totalen Orientierungsverlust: Die Rede ist von kartellähnlichen Vereinbarungen zwischen verschiedenen Linienreedereien zur effektiveren Gestaltung ihrer Routen. In deren Rahmen werden verbindliche Fahrpläne festgelegt, nach denen Schiffe der beteiligten Konzerne termingerecht bestimmte Häfen anlaufen. Es entsteht ein Netzwerk, das den Partnern zum einen eine bessere Kapazitätsauslastung ermöglicht. Zum anderen erreicht man so eine höhere Frequenz und kürzere Transitzeiten zwischen den ausgewählten Häfen, was die Kundenbindung vertieft. Zudem ergeben sich Kostenvorteile durch die gemeinsame Nutzung von Terminals. Schließlich halten solche starken Gemeinschaften Konkurrenten davon ab, dieselbe Verbindung zu bedienen.

Linienallianzen werden von den Kartellbehörden der Staaten kontrolliert, deren Häfen sie anlaufen. Als 2014 Maersk, MSC und CMA CGM die Allianz »P 3« planten, um mit rund 250 Schiffen gemeinsam die wichtigsten Routen des Welthandels koordiniert zu befahren, wurde dies vom chinesischen Handelsministerium untersagt. Die Folge war, dass Mærsk und MSC die Allianz »2 M« gründeten, die bis heute besteht. CMA CGM gründete wiederum Ende 2014 die Allianz »O 3« mit der chinesischen ­CSCL und der katarischen UASC – ein gutes Beispiel, um die verwirrenden Machtkämpfe zu verdeutlichen. Denn während China CSCL bald darauf in die COSCO integrierte, bricht Hapag-Lloyd mit der Übernahme von UASC ein weiteres Element aus diesem Dreierbund. Außerdem bereiten die Hamburger ein Bündnis mit Taiwans Yang Ming und dem japanischen Verbund NYK/MOL/»K« Line vor, während CMA CGM sich seinerseits neben COSCO auch mit Evergreen und Hongkongs OOCL liiert hat. Welche dieser Allianzen Bestand hat, bleibt abzuwarten. (bi)