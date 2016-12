Angst um Aufenthaltsstatus

Während die EU weitere Deals mit afrikanischen Staaten anstrebt, fürchten sich Migranten vor Abschiebung (­Vintimiglia, 20.06.2015) Foto: REUTERS/Jean-Pierre Amet

Die Protestwelle gegen das sogenannte Rückführungsabkommen zwischen der Europäischen Union und Mali hat inzwischen die französische Hauptstadt erreicht. Anlässlich eines Besuchs des malischen Außenministers Abdoulaye Diop besetzten am Freitag vormittag nach Angaben des Onlineportals ­Maliactu mehrere hundert Personen die malische Botschaft in Paris und forderten unter anderem die Absetzung Diops.

In französischen Medien fand die Aktion nicht statt: Während am ersten Weihnachtstag etwa der TV-Sender France 24 über die Entführung der französisch-schweizerischen Chefin einer Nichtregierungsorganisation in der nordmalischen Stadt Gao berichtete, wurde die Botschaftsbesetzung diskret übergangen. Die »Geiselnahme der Botschaft«, wie Maliactu die Aktion betitelt, hielt auch am Dienstag weiter an, wobei mittlerweile von einem »sit-in« gesprochen wird.

Grund für das Aufbegehren ist ein Migrationsdeal zwischen der EU und Mali, der vorsieht, dass der afrikanische Staat Geflüchtete rascher zurücknehmen soll. Die EU will Mali im Gegenzug rund 145 Millionen Euro zur Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit der »Migrationskrise« zahlen. Der niederländische Außenminister Albert »Bert« Koenders hatte am 11. Dezember verkündet, dass sich Mali grundsätzlich zur Rücknahme von »illegal eingereisten Migranten« aus der EU bereit erklärt habe. Es sei eine Vereinbarung unterzeichnet worden, »die dieses Element« enthalte, so Koenders, der im Auftrag der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini in den westafrikanischen Staat gereist war. Das Abkommen soll an Vereinbarungen zwischen der EU und afrikanischen Ländern anknüpfen, die im November 2015 auf einem Gipfel in Malta geschlossen worden waren. Die EU versprach dabei die Einrichtung eines »Hilfsfonds« von 1,8 Milliarden Euro, der zur »Bekämpfung von Fluchtursachen« dienen sollte. Im Gegenzug sollten die afrikanischen Länder ihre Grenzkontrollen verstärken und abgewiesene Asylbewerber in ihren Ländern wieder aufnehmen.

Während die EU-Kommission in Brüssel anlässlich des EU-Gipfels vom 15. Dezember die »Kooperation« mit den afrikanischen Staaten im Bereich Migration lobte, machten sich in Mali Proteste gegen die unterzeichnete Vereinbarung bemerkbar. Am 19. Dezember ließ der malische Außenminister Abdoulaye Diop dementieren, dass ein sogenanntes Rückführungsabkommen abgeschlossen worden sei. Diop ließ verlauten, dass bei den Gesprächen mit der EU und Koenders »zu keinem Zeitpunkt« davon die Rede gewesen sei, ein Abkommen zu unterzeichnen, das die »Ausweisung von illegal in Europa lebenden Landsleuten erlauben« sollte.

Auch den Besuch bei der malischen Gemeinde im Pariser Vorort Montreuil am vergangenen Freitag hatte der malische Außenminister nutzen wollen, um die Gemüter zu beruhigen. Insgesamt lebten im Jahr 2013 bei 14,5 Millionen Einwohnern in Mali rund vier Millionen malische Staatsangehörige im Ausland, davon 3,5 Millionen in afrikanischen Nachbarländern. Nach Angaben der französischen Diaspora vom April 2016 sind zur Zeit 120.000 Malier in Frankreich wohnhaft. Aufgrund der Vereinbarung zwischen der EU und Mali fürchten sie nun etwa verschärfte Überwachung. So soll im Abkommen mit der EU festgehalten sein, dass malische Beamte nach Europa abbestellt werden sollen, um Personen ohne Papiere zu identifizieren. Nicht zuletzt sehen die Menschen ihren Aufenthaltsstatus in Gefahr.

Ähnlich dürfte es bald auch Angehörigen anderer afrikanischer Staaten ergehen: Um die Migration über Nordafrika und das Mittelmeer Richtung Europa zu unterbinden, sucht sich die EU stetig weitere »Kooperationspartner«. Nach Mali vereinbarte die EU kürzlich mit Niger eine »engere Zusammenarbeit«, die vorsieht, dass Menschen ohne Aussicht auf Asyl aus der EU abgeschoben werden können. Im Gegenzug erhält Niger 610 Millionen Euro von der EU. Weitere Abkommen sind indes mit Nigeria, Äthiopien und Senegal geplant. Deutschland und andere EU-Mitgliedsstaaten wollen darüber hinaus auch mit nordafrikanischen Ländern wie Ägypten Vereinbarungen treffen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte im Rahmen des EU-Gipfels am 15. Dezember nochmals klar: das Ziel sei es, dass die Menschen nicht mehr nach Libyen und von dort aus über das Mittelmeer gelangen.