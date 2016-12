Kündigungen nach Streiks in Bangladesch

Gewerkschaftlich organisierte Arbeiter protestieren gegen die Verhaftung ihrer Streikführer (Dhaka, 23. Dezember) Foto: EPA/ABIR ABDULLAH/dpa-Bildfunk

Die Bosse der Textilfabriken in Bangladesch haben mindestens 1.500 Arbeiter entlassen. Der Kündigung war ein Streik vorausgegangen, infolgedessen mehrere Zulieferer für westliche Modemarken etwa eine Woche lang von der Regierung geschlossen wurden. Ein Gewerkschaftsvertreter erklärte am Dienstag, dass bis zu 3.500 Beschäftigten gekündigt worden sei, Dutzende Anführer der Proteste müssten sich nun verstecken. Die Polizei sprach von 1.500 Kündigungen.

Die Textilarbeiter in Ashulia, einem Vorort der Hauptstadt Dhaka, hatten zunächst aus Protest gegen die Entlassung von 121 Kollegen gestreikt. Später wurden dann auch deutliche Lohnerhöhungen gefordert. Die Polizei erklärte die Ausstände für illegal. Sie nahm 30 Arbeiter und Gewerkschaftsvertreter fest, ebenso einen Fernsehreporter, der über die Ereignisse berichtete. Gegen die Beschäftigten war sie am vergangenen Dienstag mit sogenannten Gummi­schrotgeschossen vorgegangen. Nach Angaben der Gewerkschaft wurden dabei zehn Kollegen verletzt.

In Reaktion auf den Arbeitskampf wurden von der Regierung 55 Textilfabriken geschlossen. Die Manager verkündeten, die Werkstore würden erst wieder aufgesperrt, wenn das Kabinett dies als »sicher« erachte. Die Maßnahme war gegen die Arbeiter gerichtet, wie die Gewerkschafterin Taslima Akhter am Donnerstag vergangener Woche erklärte. »Diese Fabriken sind die Existenzgrundlage für 200.000 Arbeiter.« Inzwischen wurde die Produktion wieder aufgenommen.

In Ashulia wird unter anderem für die Modemarken Gap, Zara und H & M genäht. Die Textilbranche in Bangladesch steht immer wieder wegen der niedrigen Löhne und der gefährlichen Arbeitsbedingungen in der Kritik. Die Lohnabhängigen dort zählen zu den am schlechtesten bezahlten der Welt.

Dennoch verweigern sich Branchenbosse und Regierung Verbesserungen für die Betroffenen. Siddikur Rahman, Präsident des Textilindustrieverbands, hatte am vergangenen Donnerstag erklärt, für Lohnerhöhungen gebe es »kaum eine Chance«. Das Kabinett hatte im Jahr 2013 einen Mindestlohn eingeführt. Nach Gesetz sollen die Gehälter nun lediglich alle fünf Jahre verändert werden, so Rahman. (AFP/jW)