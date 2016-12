Obama tritt nach

Trotz Waffen und jeder Menge anderer Unterstützung wird Barack Obama unterstellt, zu »israelkritisch« zu sein (Washington, 9.11.2015) Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Barack Obama wird als »israelfeindlichster« Präsident, den die USA jemals hatten, in die Geschichte eingehen. Kritiker, die sich gut auskennen, fügen allenfalls noch die Einschränkung »seit Dwight D. Eisenhower« (Amtszeit von 1953 bis 1961) hinzu. Obama hat dem zionistischen Staat allerdings weitaus mehr Waffen geschenkt als irgendeiner seiner Vorgänger. Die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften und Geheimdiensten beider Staaten war noch nie so eng wie in seiner Amtszeit. Aber schon während seines ersten Wahlkampfs 2007/2008 musste Obama gegen das Gerücht ankämpfen, in bezug auf die legendäre »unverbrüchliche Freundschaft« und das »eiserne Band« zwischen Washington und Jerusalem unzuverlässig zu sein. Umfragen zeigten konstant, dass die Mehrheit der Israelis diesen US-Präsidenten für einen Feind hält.

Ebensogroß ist in Israel das auf Donald Trump auf Vorschuss entgegengebrachte Vertrauen. Nun hat Obama einen Monat vor dem Ende seiner Amtszeit erstmals seit acht Jahren eine israelkritische Resolution den UN-Sicherheitsrat passieren lassen, statt sie wie gewohnt, mit Hilfe des Vetorechts der USA zu stoppen. Diese Resolution konstatiert indessen lediglich, dass die jüdischen Siedlungen in den seit 49 Jahren besetzten Palästinensergebieten illegal sind und einen Verhandlungsfrieden immer unwahrscheinlicher machen. Das bestreitet außer Israel und ein paar leicht zu kaufenden Pazifikinseln kein Staat der Welt. Und das hat auch kein US-Präsident in den vergangenen 49 Jahren bestritten. Trump, der sich zu diesem Thema von ultrazionistischen Hardlinern beraten lässt, könnte das erste Staatsoberhaupt der USA werden, das mit dieser Tradition bricht und zugleich auch das Lippenbekenntnis zur »Zweistaatenlösung« fröhlich twitternd zu Grabe trägt.

Die Sprecher der Palästinenser feiern die Resolution des Sicherheitsrats als bedeutenden Sieg. Das ist Unsinn. Die mit 14 Stimmen bei Enthaltung der USA angenommene Entschließung hat rechtlich keinen Wert, bringt inhaltlich nichts Neues und ändert auch praktisch nichts. Hätte Obama eine solche Resolution zu Beginn seiner Amtszeit vor fast acht Jahren ermöglicht, wäre das vielleicht noch ein politisches Signal gewesen. Zum jetzigen Zeitpunkt hinterlässt Obamas Entscheidung nur den schlechten Geschmack, dass er Revanche für Jahre der passiv ertragenen Beleidigungen und Demütigungen aus Jerusalem nehmen wollte.

Seinem Nachfolger erleichtert er damit die dringliche Aufgabe, die Reihen der Republikanischen Partei nach den Verletzungen des Wahlkampfs wieder zu schließen und auch unter den Demokraten Punkte zu sammeln. Nichts eignet sich dafür besser als das Thema Israel, bei dem sich mehr als 90 Prozent der Abgeordneten und Senatoren des Kongresses so automatisch und uneingeschränkt einig sind wie sonst fast nie.