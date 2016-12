Trump macht Netanjahu übermütig

Bald ziemlich beste Freunde: Der kommende US-Präsident Donald Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (New York, 25.9.2016) Foto: Reuters/Kobi Gideon

Erstmals in der Amtszeit von Barack Obama hat die US-Regierung am Freitag im UN-Sicherheitsrat die Annahme einer Resolution ermöglicht, in der die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten Palästinas verurteilt wird. Der Präsident hatte die Vertreterin der Vereinigten Staaten, Samantha ­Power, angewiesen, sich bei der Abstimmung zu enthalten und damit auf das Vetorecht zu verzichten. Power wies in ihrer Rede sachlich richtig darauf hin, dass dies der Position aller US-Präsidenten seit Lyndon B. Johnson, also seit dem Beginn der Siedlungstätigkeit nach dem Junikrieg von 1967, entspreche.

Mit dem Wahlsieg von Donald Trump am 8. November hat aber offenbar ein neues Zeitalter begonnen. Der exzentrische und unberechenbare Milliardär, der am 20. Januar 2017 Obamas Nachfolge antreten soll, hatte auf dringende Bitte des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu versucht, die Resolution in letzter Stunde zu verhindern. Durch einen Anruf beim Militärdiktator Abdel Fattah Al-Sisi erreichte Trump, dass Antragsteller Ägypten die Resolution, über die der Sicherheitsrat eigentlich schon am Donnerstag abstimmen sollte, zurückzog. Daraufhin übernahmen Neuseeland, Venezuela, Malaysia und Senegal den Antrag.

An der inhaltlichen Aussage der Resolution, dass Siedlungen auf militärisch besetztem Gebiet nach den Regeln der UNO illegal sind, besteht juristisch gesehen kein Zweifel. In Israel ist aber durch Trumps Wahlsieg die Zuversicht gewachsen, sich an die für alle anderen Staaten geltenden Gesetze nicht halten zu müssen, ohne auch nur die geringsten Schäden davonzutragen. Neben Trump, der sofort im Internet kundtat, dass sich die Lage in der UNO nach dem 20. Januar ändern werde, hat die israelische Regierung auch eine zuverlässige Mehrheit im US-Kongress aus beiden großen Parteien auf ihrer Seite. Republikanische Hardliner werben jetzt für die Forderung, die Finanzbeiträge der USA an die Weltorganisation einzustellen.