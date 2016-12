Terror nach dem Terror

Nur Stunden nach dem Anschlag in Berlin begannen spanische Medien, gegen eines der Opfer zu hetzen Foto: Hannibal Hanschke/Reuters

Bei dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin ist am Montag auch ein baskischer Student verletzt worden, der im Rahmen des »Erasmus«-Austauschprogramms in der deutschen Hauptstadt studiert. Iñaki Ellakuría erlitt mehrere Knochenbrüche an Hüfte und Beinen.

Das Innenministerium in Madrid hatte zunächst nur mitgeteilt, unter den Opfern des Attentats gebe es einen Spanier, machte dessen Identität jedoch nicht öffentlich. Das tat Ellakuría selbst, indem er auf dem Internetdienst Twitter über seine Erlebnisse berichtete. »Ich hörte den Lastwagen, als er gegen die erste Hütte stieß. Ich drehte mich um und hatte ihn direkt vor mir. Er fuhr schnell, sehr schnell.« In einer weiteren Kurznachricht dankte er den Berlinern: »Die nicht verletzten Menschen haben sich großartig um uns gekümmert: Decken, Wasser, Essen, Schals ...«

Statt Mitgefühl weckten seine Einträge bei spanischen Nationalisten und rechten Medien vor allem Hass. Auf seiner Twitter-Seite häufen sich inzwischen widerliche Botschaften. »Nun kannst du verstehen, was die Opfer der ETA erlitten haben«, gehört dabei zu den harmlosen Nachrichten, andere beschimpften ihn als »scheiß Pro-ETA«, der es nicht besser verdient habe, oder als »geisteskrank«.

Ausgelöst hatten die Schmutzwelle Onlineportale wie ok diario und lainformacion.com, die nur wenige Stunden nach dem Attentat Berichte veröffentlicht hatten, wonach »der in Berlin verletzte Spanier in den sozialen Netzwerken den Terrorismus verteidigt« habe. Anlass dafür war, dass Ellakuría einige Zeit vor dem Attentat auf seinem Twitter-Konto ein Foto veröffentlicht hatte, das bei einer Veranstaltung mit dem Vorsitzenden der baskischen Unabhängigkeitspartei Sortu, Arnaldo Otegi, entstanden ist. Zudem machte er keinen Hehl aus seinem Eintreten für eine politische Lösung etwa durch Verhandlungen zwischen der Untergrundorganisation ETA und der baskischen Regierung. Am 22. November zeigte er aber auch seine Skepsis, ob Madrid zu einer Beilegung des Konflikts bereit ist: »Es geht nicht darum, dass der bewaffnete Kampf notwendig für die Machteroberung wäre, sondern darum, dass die Macht diese nie freiwillig abgeben wird.«

Der Fall zeigt den Zustand des Friedenprozesses im Baskenland, der kaum vorankommt. Arnaldo Otegi, der erst im März aus spanischer Haft entlassen wurde und sich für eine friedliche Lösung des Konfliktes einsetzt, kritisierte vor wenigen Tagen eine Polizeiaktion, bei der am 18. Dezember in Louhossoa (Frankreich) fünf Menschen festgenommen sowie ein Waffenarsenal sichergestellt wurden. Zu den Verhafteten gehörten die Journalistin Beatrice Molle, die für die französischsprachige Internetseite Mediabask arbeitet, der frühere Präsident der baskischen Landwirtschaftskammer, Michel Berhocoirigoin, sowie der Umweltschutzaktivist Jean-Noël »Txetx« Etcheverry. Einen Tag vor der Razzia hatten sie in einem Kommuniqué angekündigt, die Waffen vernichten zu wollen. Sie veröffentlichten zudem einen Brief der ETA, die am 20. Oktober 2011 das Ende ihres bewaffneten Kampfes verkündet hatte. In dem Schreiben erklärt sich die Untergrundorganisation damit einverstanden, dass sich die Zivilgesellschaft um ihre Entwaffnung kümmere, nachdem dazu bislang kein Abkommen erreicht werden konnte. Madrid und Paris hätten jedoch offenkundig »kein Interesse an der Entwaffnung der ETA«, so Otegi. Am 14. Januar spricht Arnaldo Otegi in Berlin bei der Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz der jungen Welt.