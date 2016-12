Kinder sterben in La Guajira

Von der kolumbianischen Regierung im Stich gelassen: Wayúu-Kinder in La Guajira Foto: EPA/STR/dpa - Bildfunk

In La Guajira, einem Bezirk im äußersten Nordosten Kolumbiens an der Grenze zu Venezuela, leidet die Bevölkerung unter akutem Mangel an Trinkwasser und Lebensmitteln, eine Gesundheitsversorgung ist kaum vorhanden. Betroffen von der dramatischen Situation, die im Unterschied zu den Versorgungsproblemen in Venezuela international keine Schlagzeilen macht, ist besonders die dort ansässige indigene Minderheit der Wayúu. Am vergangenen Samstag berichtete die kolumbianische Tageszeitung El Tiempo über den Tod von vier weiteren Kindern in La Guajira. Damit steigt die Zahl der verhungerten Kinder von 38 im Jahr 2015 auf mindestens 87 im Jahr 2016 an. Angaben von El Tiempo zufolge sind mehr als 34.000 Kinder in der Region von Unterernährung betroffen, zwischen 2008 und 2015 seien laut dem indigenen Oberhaupt Javier Rojas über 3.000 von ihnen aufgrund der katastrophalen Lebensumstände im Bezirk gestorben.

Die dramatische Situation in der Region hält seit Jahren an und ist zum einen das Ergebnis eines Staudammprojektes, durch das vor Jahren der Fluss Ranchería zur Versorgung des naheliegenden Kohlebergwerks El Cerrejón umgeleitet wurde, was zur faktischen Enteignung der lokalen Quelle durch die Minenbetreiber und zur Wasserknappheit in weiten Teilen der Region führte. Lange Dürreperioden verschärften den Mangel in den vergangenen Jahren noch weiter. Viele Gemeinden sind inzwischen vollständig von der Wasserversorgung abgeschnitten. Hinzu kommt, dass der Kohleabbau eine Verschmutzung des Grundwassers verursacht. Unter der im Umfeld der Mine lebenden Bevölkerung grassieren Krankheiten.

El Cerrejón, das größte Kohlewerk Lateinamerikas, wirft jährlich 32 Millionen Tonnen Kohle ab und wird von den internationalen Konzernen Anglo American, BHP Billiton und Glencore Xstrata betrieben. Neben den gravierenden Folgen für Mensch und Umwelt steht das Unternehmen immer wieder in der Kritik, Arbeiter unter gesundheitsschädlichen Bedingungen zu beschäftigen. Ein anhaltendes Problem ist zudem die in der Region weitverbreitete Korruption, so dass staatliche Investitionen etwa in Infrastruktur und Schulwesen nicht der Bevölkerung zugute kommen, sondern bei Funktionären oder lokalen Eliten versanden. So wurde der frühere Gouverneur der Provinz La Guajira, Hernando Deluque, im vergangenen Mai zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt, da er über einen längeren Zeitraum öffentliche Gelder veruntreut hatte.

Die Regierung um den derzeitigen kolumbianischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Juan Manuel Santos beschönigt derweil immer wieder die katastrophalen Zustände, die auch andere ländliche Landesteile betreffen. Nachdem internationale Menschenrechtsorganisationen auf die Situation in La Guajira aufmerksam gemacht und die Regierung mehrmals dazu aufgefordert hatten, die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, räumte Santos in einer offiziellen Erklärung nur wenige hundert Todesfälle in den vergangenen acht Jahren ein – eine Zahl, die allen unabhängigen Beobachtern widerspricht. So hatte sogar das staatliche Nationale Gesundheitszentrum allein für das Jahr 2014 landesweit 299 Tote aufgrund von Unterernährung registriert. Erst nachdem im Dezember 2015 die Interamerikanische Kommission für Menschenrechte (CIDH) ein sofortiges Handeln der Regierung zur Beendigung der Notlage der Bevölkerung in Guajira gefordert hatte, reiste Santos in die Region und versprach Hilfe. Geschehen ist nichts. Der kolumbianische Staat scheint die ländlichen Gebiete abgeschrieben zu haben.