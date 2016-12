Milliardäre und Militärs

Vorheriges

Die letzten Zweifel sind beseitigt. Das US-Wahlmännerkollegium hat Donald Trump am Montag zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt, am 20. Januar wird er vereidigt werden. Die Zusammensetzung des Kabinetts, das Trump dann leiten wird, verheißt wenig Gutes. Sicher, an den Taten sollt ihr sie messen, heißt es allenthalben. Noch stehen die zukünftigen Minister nicht in Regierungsverantwortung. Doch zumindest über deren Herkommen bzw. bisheriges Tun lassen sich sehr wohl Angaben machen. Dass die Politik dieser Leute der Menschheit auf den Sprung helfen wird, darf mit einigem Recht ganz erheblich bezweifelt werden. Man stelle sich, die Unterschiede im politischen System einmal beiseite gelassen, vor, eine Figur irgendwo zwischen dem Komiker Mario Barth und dem Würstchenkönig Clemes Tönnies wäre zum Bundeskanzler gewählt worden und hätte nun sein Kabinett auszuwählen: Jürgen Hambrecht, Aufsichtsratsvorsitzender des Chemiegiganten BASF, würde Außenminister, der Totmacher Oberst Georg Klein Verteidigungsminister, Rainer Wendt von der Knüppel-aus-dem-Sack-Vereinigung Deutsche Polizeigewerkschaft Innenminister, der Unternehmensberater Roland Berger Arbeitsminister, der Cum-ex-Geschäftsexperte Carsten Maschmeyer Finanzminister, Beatrix von Storch Bildungsministerin usw. Wäre das nicht merkwürdig, ja verstörend und beunruhigend? Eben. Im folgenden sollen hier die designierten Amtsträger der zehn wichtigsten Ressorts der US-Regierung vorgestellt werden. (jW)

Michael »Mike« Pence: Vizepräsident

Der Vizepräsident wird in den USA zusammen mit dem Präsidenten gewählt. Er vertritt ihn bei Erkrankungen oder schweren Verletzungen. Im Todesfall wird er sein Nachfolger. Darüber hinaus hängt der Umfang seiner Rolle vor allem von der Persönlichkeit des Präsidenten ab. Richard »Dick« Cheney zum Beispiel war zwischen 2001 und 2009 unter dem fünf Jahre jüngeren und politisch unerfahrenen George W. Bush ein sehr starker Vize. Am Zustandekommen der Kriege in Afghanistan und im Irak war Cheney mehr beteiligt als Bush selbst.

Viele Beobachter sagen Pence voraus, dass er einer der bedeutendsten Vizepräsidenten in der Geschichte der USA werden könnte. Dieser Prognose liegt die mehr oder weniger direkt ausgesprochene Einschätzung zugrunde, dass Donald Trump zur Führung der Amtsgeschäfte im üblichen Sinn nicht uneingeschränkt fähig und bereit sei.

Zur Zeit ist der 57jährige Pence Leiter des Teams, das den offiziellen Präsidentenwechsel am 20. Januar vorbereitet. Dazu gehört neben zahlreichen anderen organisatorischen Aufgaben auch die Auswahl des Personals. Neben dem Kabinett und anderen Schlüsselfunktionen sind auch mehrere tausend weitere Posten im Regierungsapparat neu zu besetzen.

Der im Bundesstaat Indiana geborene Pence gehörte von 2001 bis 2013 als Republikaner dem Abgeordnetenhaus an. Seit Januar 2013 ist er Gouverneur von Indiana. Dieses Amt übt er noch bis zur Vereidigung der neuen Regierung aus. Sein Name steht für die Einschränkung legaler Abtreibungen, Schikanen gegen Lesben und Schwule und für die Verlagerung der Bildungsausgaben von staatlichen auf private Schulen. Pence betätigte sich in der konservativen Tea-Party-Bewegung, die 2009 nach dem ersten Wahlsieg von Barack Obama als Abwehrreaktion der »weißen Mittelklasse« auf die damit verbundenen »Wechsel«-Erwartungen entstand. Als Katholik aufgewachsen, wechselte Pence in jungen Jahren zu den extrem reaktionären »Evangelikalen«.

Knut Mellenthin

Rex Tillerson: Außenminister

Als möglicher künftiger Chef des State Departments waren außergewöhnlich viele Kandidaten im Gespräch. Trump entschied sich schließlich für den Generaldirektor des Energiekonzerns Exxon Mobil, Rex Tillerson – und löste damit Empörung unter Politikern der beiden großen Parteien und in fast allen bedeutenden Medien aus. Der 64jährige Geschäftsmann braucht ebenso wie seine 14 Kabinettskollegen die Zustimmung des Senats. Dem gehen Befragungen durch die jeweils zuständigen Ausschüsse voraus. Auf Tillerson kommen harte Fragen und Vorwürfe zu.

Der Grund: In einem nationalen Klima, das von der Wahrnehmung Russlands als Hauptgegner geprägt ist, gilt Tillerson als »Putin-Freund«. Er hat für Exxon Kooperationen mit russischen Unternehmen vereinbart, die mehrere Dutzend Milliarden Dollar wert sind. Dafür hat er aus den Händen des russischen Präsidenten einen Freundschaftsorden entgegengenommen. Von den westlichen Sanktionen gegen Russland ist Exxon schwer getroffen; die gemeinsamen Pläne liegen vorläufig auf Eis. Von einem Außenminister Tillerson wird erwartet, dass er für die Aufhebung der Strafmaßnahmen eintreten wird, die er auch schon öffentlich kritisiert hat.

Republikanische Hardliner im Senat wie John McCain und Lindsey Graham werden versuchen, den Spitzenmanager durch inquisitorische Fragen zu einer Distanzierung von Wladimir Putin zu nötigen. Viele demokratische Senatoren, denen es vielleicht mehr um Rache an Trump als um Russland geht, werden ihnen assistieren.

Tillerson hat aber auch bedeutende Fürsprecher aus dem Regierungsteam von George W. Bush: Dessen Vize Dick Cheney, dessen Nationale Sicherheitsberaterin und spätere Außenministerin Condoleezza Rice sowie dessen Verteidigungsminister Robert Gates setzen sich für Tillerson ein. Alle drei sind mit Exxon geschäftlich verbunden. Im weiteren Sinn zeigt sich daran, dass der Anti-Russland-Kurs der letzten Jahre unter den Reichen und Mächtigen der USA umstritten ist.

Knut Mellenthin

James Mattis: Verteidigungsminister

Trumps Mann für das Pentagon ist einer zu weichen Haltung gegenüber Moskau unverdächtig. James Mattis, General der Marines i. R., wirft Putin vor, die NATO »auseinanderbrechen« zu wollen. Russlands Vorgehen in der Ukraine und auf der Krim sei »sehr viel ernster«, als es in den USA und in der EU wahrgenommen werde. Vor diesem Hintergrund beklagt Mattis den »Rückzug« der USA aus ihren weltweiten militärischen »Verpflichtungen« und fordert eine massive personelle und materielle Aufstockung der Streitkräfte.

Der heute 66jährige trat 1969 in das Marine Corps ein. Als Truppenkommandeur leitete er Kriegsoperationen in Afghanistan und im Irak. Nach Posten in der Führung der US-Streitkräfte und bei der NATO übernahm Mattis im August 2010 die Leitung des Central Command, das für die Kriegführung im Nahen und Mittleren Osten verantwortlich ist. Er trat von diesem Posten im März 2013, einige Monate früher als erwartet, zurück.

Die besondere Obsession des Generals gilt seit Jahren dem Iran, dem er mit militärischer »Härte« beikommen will. Darüber hinaus liegt er mit seinem generellen Misstrauen gegenüber dem »politischen Islam« ganz auf der Linie Trumps. Wie dieser kritisiert er das 2015 geschlossene Wiener Abkommen mit Teheran.

Mattis ist der Heritage Foundation, dem reaktionärsten und aggressivsten unter den großen »Thinktanks«, als Redner verbunden. Das ist dieselbe Einrichtung, deren detaillierte Forderungen zur Verstärkung der Streitkräfte Trump eins zu eins übernommen hat. 2001 und 2002 hatte die Foundation George W. Bush die politischen Vorlagen zu den Überfällen auf Afghanistan und Irak geliefert.

Ein Gesetz schreibt vor, dass Militärangehörige erst frühestens sieben Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Dienst Verteidigungsminister werden dürfen. Mattis benötigt daher eine Änderung des Gesetzes durch den Kongress. Dass er diese bekommt, gilt angesichts seiner Beliebtheit bei beiden großen Parteien jedoch als sicher.

Knut Mellenthin

Steven Mnuchin: Finanzminister

Wie Donald Trump ist auch Steven Mnuchin Daddys Liebling. Während Papa Trump seinem Filius mit einem Taschengeld aus der Baumafia den Weg ebnete, trat Steven in die Fußstapfen seines Bankstervaters. Zunächst besuchte Steven, wie Papi, die Eliteuniversität Yale, wo er sich dem Orden »Skulls and Bones« anschloss. Ohne diesen Geheimbund »wäre ein so mittelmäßiger und inkompetenter Politiker wie George W. Bush niemals Präsident der USA geworden«, schrieb einst die Journalistin Alexandra Robbins in der New York Times – der Grundstein für Mnuchins Karriere war also gelegt. Väterchen arbeitete 30 Jahre lang bei Goldman Sachs, der Sohn folgte 1985. Dort half er, den Sparkassensektor zu zerschlagen. Nach 17 Jahren bei Goldman Sachs lud ihn sein Skulls-and-Bones-Kumpel Edward »Eddie« Lampert ein, Vize beim Hedgefonds Sears zu werden, bevor er 2004 seine eigene Zockerbude Dune Capital Management gründete.

Mit Multimilliardär George Soros kaufte Mnuchin die Rechte an Filmen des Studios Dreamworks. Jedesmal also, wenn eine Kinokarte von einem X-Men-Film oder dem Kassenschlager »Avatar« verkauft wurde, klingelte bei Mnuchin die Kasse. Das meiste Geld verdiente er aber im Zuge der Finanzkrise. An der Spitze der Immobilienbank Onewest enteignete Mnuchin ab 2009 Häuslebauer im ganzen Land. Im Oktober 2011 protestierten Demonstranten von Occupy Wall Street vor seiner Haustür in Bel Air und forderten ihn auf, Zwangsräumungen zu stoppen. Wegen des Vorwurfs unlauterer Geschäftspraktiken musste er sich vor Gericht verantworten. Das US-Wochenmagazin The Nation verlieh ihm für seine Machenschaften den Titel »The Worst of Wall Street«.

Kernziele seines Amts als Finanzminister skizzierte Mnuchin schon kurz nach seiner Nominierung im US-Fernsehen: »Wir werden die Unternehmenssteuern senken, was enorm viele Jobs zurück in die Vereinigten Staaten bringen wird«, erklärte er dem Sender CNBC am 30. November. Konzernbosse sollen statt bisher 30 künftig nur noch 15 Prozent Steuern zahlen. Einst sprach Donald Trump im Wahlkampf: »Die Hedgefonds-Typen haben dieses Land nicht aufgebaut« – regieren werden sie es aber.

Simon Zeise

Jefferson »Jeff« Sessions: Attorney General

Wer den Posten des United States Attorney General bekleidet, verfügt über einigen Einfluss. Der Amtsträger verkörpert, gemessen am politischen System der Bundesrepublik, in etwa den Justizminister und den Generalbundesanwalt in Personalunion. Das Ministerium, das er leitet, beschäftigt mehr als 110.000 Mitarbeiter und gebietet über einen Haushalt von 27 Milliarden US-Dollar. Er legt die politischen Richtlinien in entscheidenden Bereichen wie Umwelt-, Kartell- und Bürgerrecht fest, berät den Präsidenten bei der Nominierung der Richter des Supreme Courts und stellt fest, welche Befugnisse das Staatsoberhaupt auch ohne Zustimmung des Kongresses besitzt. In den Fragen der Strafverfolgung und Zwangsvollstreckung steht der Attorney General an der Spitze des Federal Bureau of Investigation (FBI), der Drug Enforcement Administration (DEA) und des Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Der Mann, der dieses mächtige Amt künftig ausüben soll, heißt Jeff Sessions. Der bald 70jährige Jurist fiel in seiner Zeit als Attorney General von Alabama und dann als Senator des Bundesstaates vor allem dadurch auf, dass er jeden Versuch auf Einbürgerung von Migranten vehement bekämpfte, das Recht der Frauen auf Abtreibung ablehnte, den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak unterstützte, gegen die Erhöhung des Budgets für medizinische Leistungen zugunsten von Kriegsveteranen votierte und Maßnahmen zum Klimaschutz als überflüssig erachtete. Wo er konnte, verhinderte er als Justizminister bzw. Generalstaatsanwalt die Gleichstellung von Schwarzen in Alabama. Garret Epps, Hochschullehrer für Recht an der Universität von Baltimore, schrieb in einem Beitrag für The Atlantic, dass Sessions nicht trotz, sondern gerade wegen dieser Leistungen für den Posten bestimmt worden sei. Trump wolle damit denen, die er in seiner Wahlkampagne angegriffen hatte, Kämpferinnen für Frauenrechte, Migranten, Muslime, Latinos und Afroamerikaner, signalisieren: »Wir haben gewonnen. Ihr habt verloren. Die Türen der Justiz sind euch verschlossen.«

Daniel Bratanovic

John Kelly: Minister für Homeland Security

Das Department of Homeland Security wurde erst am 25. November 2002 als Reaktion auf die Angriffe des 11. September eingerichtet. Mit mehr als 240.000 Angestellten ist es das drittgrößte Ministerium der USA. Ihm sind Aufgaben übertragen, die normalerweise dem Innenministerium zugeordnet sind, das es in den USA nebenbei auch noch gibt. Das Ministerium für Heimatsicherheit ist insbesondere zuständig für den »Kampf gegen den Terror« auf eigenem Territorium, für die Eindämmung des Drogenschmuggels und der unkontrollierten Einwanderung über die mexikanische Grenze sowie für Maßnahmen gegen »illegale« Immigranten in den USA.

Trump, der möglichst bald Millionen von Einwanderern abschieben will, wünscht sich auch für diesen Posten einen alten General von den Marines, klassisch die Truppe fürs ganz Grobe. Der heute 66jährige John F. Kelly trat 1970 in das Marine Corps ein und war später von 1999 bis 2002 in einer hochrangigen Beraterfunktion beim Oberkommando der NATO (SACEUR) im belgischen Mons tätig. Anschließend folgten Kampfeinsätze als Brigadegeneral und später als Generalmajor im Irak. Kelly war maßgeblich an der Rekrutierung sunnitischer Milizen beteiligt – dem sogenannten Anbar Awakening –, die der Entstehung des »Islamischen Staats« den Weg bereitete.

Vom 19. November bis zum 14. Januar war Kelly Chef des Southern Command (Southcom) der US-Streitkräfte, das für Mittel- und Südamerika zuständig ist. Damit war er auch für das Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba und für die militärische Überwachung der Grenze zu Mexiko verantwortlich. Zu den neuen Aufgaben, die Trump ihm übertragen will, darunter auch der Bau einer »Mauer« an der Südgrenze, besteht folglich ein direkter Zusammenhang.

Kelly hat sich durch sein Eintreten gegen die von Obama angekündigte Schließung Guantanamos, für die Anwendung extremer Foltermethoden an Gefangenen und gegen die Öffnung militärischer Jobs, nicht zuletzt von Kampfeinsätzen, für Frauen hervorgetan.

Knut Mellenthin

Michael Flynn: Nationaler Sicherheitsberater

Das Amt des Nationalen Sicherheitsberaters kann, abhängig von der Persönlichkeit des Präsidenten, sehr unterschiedliche Bedeutung haben. Henry Kissinger unter Richard Nixon, Zbigniew Brzezinski unter Jimmy Carter und Condoleezza Rice unter George W. Bush waren sehr einflussreiche, nachhaltig wirkende Politiker, während man über Obamas derzeitige Sicherheitsberaterin Susan Rice nur noch selten etwas liest.

Trump will den Posten mit dem Generalleutnant i. R. Michael »Mike« Flynn besetzen. Der 58jährige wird aufgrund seiner grenzwertigen Äußerungen und Verhaltensweisen den besonders problematischen Persönlichkeiten um den exzentrischen Milliardär zugerechnet. Flynn trat 1981 in die Armee ein und arbeitete hauptsächlich für die militärische Aufklärung. Dazu gehörten auch Einsätze in Afghanistan und im Irak. Im Juli 2012 wurde er Direktor des Militärgeheimdienstes DIA. Auf diesem Posten blieb er bis zum 7. August 2014. Seine Entlassung schreibt Flynn dem Umstand zu, dass Präsident Obama seine Warnungen vor der anhaltenden und sich sogar vergrößernden Gefahr des Islamismus nicht habe hören wollen.

Nach der Beendigung seiner Dienstzeit eröffnete Flynn eine Beraterfirma, die unter anderem Lobbyarbeit für die türkische Regierung macht. Gegner Trumps halten Flynn vor, dass er an einem Essen anlässlich eines Jubiläums des Senders RT – früher Russia Today – in Moskau teilnahm und dabei nur wenige Plätze von Putin entfernt gesessen habe.

Wie Trump selbst und viele seiner Mitarbeiter ist auch Flynn ein entschiedener Gegner der iranischen Führung und des Wiener Abkommens. Er ist mit dem Neokonservativen Michael Ledeen befreundet, der jahrelang unentwegt auf Kriegshandlungen gegen Iran drängte, und fordert in diesem Zusammenhang eine enge Zusammenarbeit mit Israel und dem ägyptischen Militärregime. Flynn trat bei der muslimfeindlichen Propagandazentrale Act for America als Redner auf und phantasiert über eine »Achse« Nordkorea, Kuba und Venezuela.

Knut Mellenthin

Elisabeth »Betsy« DeVos: Bildungsministerin

Finanziell ist Betsy DeVos das Schwergewicht des Kabinetts: Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als fünf Milliarden US-Dollar ist sie weit wohlhabender als der zukünftige Präsident selbst. Ihr Vater war Gründer einer Autoindustrie-Zuliefererfirma in der Schwerindustrieregion in Michigan, ihr Ehemann ist Mitbegründer eines milliardenschweren Netzwerkvertriebs vor allem für Kosmetika, und ihr Bruder hat das internationale Söldnerunternehmen Blackwater mit aufgebaut, dessen Angestellte unter anderem im Rahmen der Besetzung des Irak schwere Kriegsverbrechen begingen. Sie und ihr Mann gründeten 1989 die »Windquest«-Gruppe, eine Firma, die vor allem in Technologien zur Gewinnung regenerativer Energien investiert.

In der Republikanischen Partei ihres Heimatstaates Michigan vertritt sie einen stramm wirtschaftsliberalen Kurs und war zweimal Vorsitzende der Partei im Bundesstaat. Sie unterstützte den Wahlkampf von George W. Bush und stellte sich 2015/2016 zunächst hinter Jeb Bush, dann hinter Carly Fiorina und Marco Rubio – also hinter die Kandidaten, die das Parteiestablishment einen nach dem anderen gegen Donald Trump aufzubauen versuchte. In der Tat nannte sie Trump einen »Eindringling«, der die Partei nicht repräsentiere. Dass sie dennoch in Trumps Kabinett berufen wurde, kann also zum einen als Zugeständnis an den Parteiapparat verstanden werden. Zum anderen passt sie allerdings hervorragend in Trumps sozialpolitische Abrisstruppe: Als Lobbyistin für sogenannte Bildungsgutscheine macht sie sich seit Jahren für eine Unterhöhlung einer staatlichen Bildungspolitik zugunsten privatwirtschaftlicher Bildungsanbieter stark. Die propagierte Idee ist, dass Familien Gutscheine für die Bildung ihrer Kinder erhalten, die sie dann bei privaten oder öffentlichen Schulen einlösen können, die dann wiederum Geld vom Staat erhalten. Schon der neoliberale Pinochet-Bewunderer Milton Friedman hatte dies als vielversprechende Angriffsstrategie gegen das staatliche Bildungsmonopol propagiert.

Niklas Sandschnee

Andrew Puzder: Arbeitsminister

Es gibt eine Maßgabe, die, wird sie berücksichtigt, größere Schäden verhindert. Man macht den Bock nicht zum Gärtner, den Bären nicht zum Imker und den Wolf nicht zum Hirten. Und bisher galt in den USA die ungeschriebene Regel: Demokraten nominieren keinen Gewerkschaftsführer, Republikaner keinen Unternehmenschef zum Arbeitsminister. Aber sei’s drum. Donald Trump hat bestimmt, dass Andrew Puzder sein künftiger Secretary of Labour sei. Als Geschäftsführer der Burgerkette CKE Restaurants gönnt der seinen tagein, tagaus im Fettdunst stehenden Mitarbeitern nicht den sprichwörtlichen Dreck unter den Fingernägeln und »verdient« in 24 Stunden mehr als die in zwölf Monaten – nach Auskunft des Gewerkschaftsdachverbands AFL-CIO sind das pro Tag 17.192 US-Dollar gegenüber einem Jahreseinkommen von durchschnittlich je 15.130 US-Dollar auf seiten der etwa 75.000 Beschäftigten in den Vereinigten Staaten.

Der 66jährige Jurist, der sich, bevor er Chefbrutzler wurde, als professioneller Abtreibungsgegner hervorgetan hatte, spricht sich gegen einen Mindestlohn aus, der oberhalb kümmerlicher neun Dollar pro Stunde liegt, weil alles jenseits davon die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens gefährde. Die Behörde, die er künftig zu leiten anstrebt, hatte ermittelt, dass der von ihm geführte Fast-Food-Konzern seit 2009 in 60 Prozent der untersuchten Filialen wenigstens eine der im »Fair Labor Standards Act« festgelegten Regelungen (darunter die Zahlung eines Mindestlohns und die Begrenzung der Wochenarbeitszeit) verletzt hatte.

Auf die sexistische TV-Bewerbung seiner Buletten im Brötchen angesprochen, befand Puzder lapidar: »Ich mag Frauen im Bikini, die Burger essen. Ich finde, das ist sehr amerikanisch.« Elizabeth Davis, Vorsitzende der Washington Teachers Union, nannte den designierten Arbeitsminister in einem in der Washington Post veröffentlichten Kommentar eine »Bedrohung für die amerikanische Arbeiterklasse«. Sehr wahrscheinlich, dass unter der Ägide des Feindes jedweder staatlicher Regulierung die Arbeiterrechte gegrillt werden.

Daniel Bratanovic

Benjamin »Ben« Carson: Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung

Mit einem geschätzten Vermögen von 26 Millionen US-Dollar rangiert Ben Carson im Mittelfeld der neuen Regierung – allerdings hat er es zu diesem Vermögen gebracht, obwohl er aus einer zerrütteten Familie aus den Armenvierteln von Detroit stammt. Nachdem er an der angesehenen Yale-Universität Psychologie studiert hatte, machte er sich seinen Namen als Neurochirurg, besonders bei der Durchführung von besonders komplizierten und riskanten Operationen zur Trennung sogenannter siamesischer Zwillinge.

Ein solch unwahrscheinlicher gesellschaftlicher Aufstieg geht an niemandem spurlos vorbei. Bei dem Sieben-Tage-Adventisten Carson bestärkte er augenscheinlich vor allem den irrationalistischen Gottglauben: Wenn er es anders als so viele andere aus vergleichbaren Verhältnissen derart weit gebracht hat, dann nur, weil »Gott« ihm dabei kräftig unter die Arme griff. So sympathisch diese bescheidenere Auslegung der eigenen Karriere gegenüber dem narzisstischen Selfmademythos von Donald Trump scheint, so verheerend wirkt sie sich auf seine Weltsicht aus. Neben amüsanten Narreteien wie der Behauptung, die Pyramiden von Giseh seien von Josef höchstpersönlich angelegte Getreidespeicher, versteigt sich Ben Carson zur Leugnung des menschengemachten Klimawandels und zu der unappetitlichen Behauptung, gelebte Homosexualität sei mit Kindesmissbrauch zu vergleichen.

Seine eigene Kampagne zur Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur scheiterte allerdings weniger daran: Was ihn zu Fall brachte, war der Verdacht, dass sich seine Unterstützer (darunter auch Mitglieder seiner Familie) an dieser Kampagne persönlich bereichert hätten, was sein Saubermannimage zu beschädigen drohte. Als Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung dürften seine Vorstellungen nahe bei den Phantasien von Immobilienspekulanten wie Donald Trump liegen: Da in seinen Augen ohnehin alles in Gottes Hand liegt, ist er nicht nur Gegner der meisten sozialen Sicherungsprogramme, er hat bereits erklärt, gesetzliche Maßnahmen gegen Diskriminierung bei der Wohnungsvergabe im Rahmen des sogenannten Fair-Housing-Programms seien »kommunistisch« – was nicht als Kompliment gemeint war.

Niklas Sandschnee