Sieg der Transportlobby

Sehr, sehr lang und schwer: Die früher »Gigaliner« genannten Riesen-Lkw werden ab Januar für den Regelbetrieb zugelassen Foto: Martin Schutt dpa- Bildfunk

Mehr Verkehr auf die Straße? Ja, gerne, sagen Automobil- und Transportlobby. Und sie wissen die Bundesregierung in Person von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hinter sich. Deshalb werden ab 1. Januar in fast allen Bundesländern »superlange Lastzüge« für den »Regelbetrieb« zugelassen. Die Fahrzeuge sind zwar weder ressourcenschonend noch besonders menschenfreundlich, aber es gibt schließlich immer Leute, die passende Studien abliefern, um das Gegenteil zu beweisen.

Der Kampf um die allgemeine Zulassung der einstmals »Gigaliner« genannten übergroßen Lkw tobt in Intervallen seit gut einem Jahrzehnt. Die Transportbranche wollte sie, die Politik zeigte sich scheinbar unentschlossen. Umwelt- und Verkehrsaktivisten und -verbände hingegen kritisierten den Vorstoß vehement und hatten damit zeitweise Erfolg.

Im August 2007 hatte sich ein Bündnis gebildet, das die Zulassung der (damals) auf 60 Tonnen Masse und 25 Meter Länge ausgelegten Superlaster verhindern wollte. Mit der Kampagne »Keine Monstertrucks« sollte auf Sicherheitsrisiken und mangelnde Umweltverträglichkeit der Fahrzeuge hingewiesen werden, hatte damals der Geschäftsführer von »Allianz pro Schiene«, Dirk Flege, erklärt. Die – von Sondertransporten abgesehen – im grenzüberschreitenden Verkehr der EU zugelassene Größe von Lastzügen lag bei 18,75 Meter Länge und 40 Tonnen Gesamtgewicht. Vor neun Jahren – man mag es bei Betrachtung der gegenwärtigen Geschäftstätigkeit der Deutschen Bahn AG kaum glauben – schien der Trend tatsächlich auf eine Verlagerung von Transporten von der Straße auf die Schiene hinzudeuten. Damit war es allerdings bald wieder vorbei, auch ohne einen schnellen Erfolg der Gigaliner.

Damals wie heute operiert die Lobby der Riesen-Lkw auch mit dem Umweltargument. Laut Verkehrsministerium habe ein Test ergeben, dass zwei Lang-Lkw drei herkömmliche ersetzten. Ein solcher Supertruck fasse 53 Paletten, während ein herkömmlicher Lastwagen mit 34 Paletten beladen werden dürfe. Damit würden 15 bis 25 Prozent weniger Diesel verbraucht. Die Infrastruktur, so das Ergebnis des Ministeriums, werde hingegen nicht stärker strapaziert als sonst.

Bereits 2007 hatte eine Untersuchung des Verkehrsclubs Deutschland ergeben, dass die damaligen Straßen und Brücken für solche Massen nicht ausgelegt seien. Zahllose Brücken seien ohnehin bereits marode, und die Kosten für die notwendigen Arbeiten am Straßennetz, die der Steuerzahler tragen müsste, stünden in keinem Verhältnis zum volkswirtschaftlichen Nutzen der Fahrzeuge. Am Zustand der Straßenverkehrsinfrastruktur hat sich bis heute wenig geändert.

Und der Naturschutzbund NABU argumentierte 2007: Die Einführung solcher Laster würde zwar die Transportkosten weiter senken. Doch bereits damals waren Straßentransporte von Gütern dreimal energieaufwendiger als der Schienentransport, zugleich aber unverhältnismäßig billig, weil die Folgekosten der Allgemeinheit aufgebürdet würden.

Heute sieht es so aus, als hätten die »Guten« verloren, wieder einmal. Seit fünf Jahren schon rollen mehr als 25 Meter lange Vehikel dieser Art auf deutschen Straßen. Ab Januar bewegen sie sich auf einem sogenannten Positivnetz. Dieses umfasst derzeit etwa 11.600 Straßenkilometer – 70 Prozent davon Autobahnen. Das Netz könne, wie es heißt, nach wie vor aktualisiert und erweitert werden. Doch lediglich 14 von 16 Bundesländern hatten bisher verschiedene Strecken für die praktizierte Ausnahmeverordnung geöffnet. In Nordrhein-Westfalen ist nur der 17,80 Meter lange Sattelauflieger erlaubt, der noch einmal sieben Jahre in den Testlauf geht. In Berlin und im Saarland sind die überlangen Lkw komplett von den Straßen verbannt. Das gefällt den Spediteuren nicht: »Der Flickenteppich ist ein Problem«, sagte Ingo Hodea vom Deutschen Speditions- und Logistikverband der Nachrichtenagentur dpa.

Und erstaunlicherweise stellt das Verkehrsministerium auch keine Verlagerung von der Schiene auf die Straße fest. Bei der Allianz pro Schiene bezweifelt man das und beruft sich auf eine Studie der Technischen Hochschule Wildau und der TU Berlin. Danach würden – angelockt von den Einsparungen – etwa 7,6 Prozent des Schienengüterverkehrs auf die Straße gebracht. Das entspricht den Berechnungen zufolge etwa 7.000 zusätzlichen Lkw-Fahrten auf Deutschlands Straßen täglich.

Und ja, auf Autobahnen dürfen Lang-Lkw nicht überholen. Wer die regelmäßig zu beobachtenden Überholmanöver zwischen Trucks dort kennt, weiß, dass Verbote nichts weiter bedeuten. In den meisten Fällen sind auch die »Elefantenrennen« nicht erlaubt und dennoch Alltag. (Quellen: dpa/jW)