Im Wüstensand, im Gefechtsgetümmel oder in der Etappe: Die Verteidigungsministerin zeigt den Afrikanern, wie die Frisur sitzt. Ursula von der Leyen (CDU) am 18. Dezember beim Zwischenstopp in Nigeria Foto: Kay Nietfeld/dpa- Bildfunk

Auch eine militärische Großmacht in Gründung sieht sich manchmal mit banalen Problemen konfrontiert. Das Flugzeug, das Ursula von der Leyen (CDU) am Montag nach Bamako, Hauptstadt des westafrikanischen Mali, bringen sollte, ist in Nigeria liegengeblieben – die Bordelektronik fiel aus. Die Verteidigungsministerin musste mit dem Charterflieger weiterreisen. Sie landete schließlich in Gao im Norden des Landes, um 650 deutsche Soldaten zu besuchen, die dort im Rahmen des UN-Blauhelmeinsatzes »Minusma« stationiert sind.

Doch nicht nur ein Frontbesuch vor dem Weihnachtsfest stand auf dem Programm. Der Auftrag von der Leyens ist die Aufrüstung: Im Januar soll der Bundestag das deutsche Kontingent in Mali auf mehr als 1.000 Soldaten aufstocken. Für ihr Kriegsabenteuer in Westafrika hat die Regierung eine Mehrheit sicher, doch auch Einwände müssen berücksichtigt werden, zumal wenn sie von der Truppe kommen. Es sind ausgerechnet die – sonst eher als Hardliner bekannten – Vertreter der Soldatenverbände, die die in immer kürzeren Abständen beschlossenen Kriegseinsätze kritisieren.

André Wüstner, Chef des Bundeswehr-Verbandes, fürchtet, dass der Einsatz in Mali nicht zielgerichtet ist. »Operativ ist wenig von einem vernetzten Ansatz zu sehen. Ich habe die Sorge, dass dauerhaft die gleichen Fehler wie in Afghanistan gemacht werden: zielloser Einsatz von Entwicklungsgeldern, wenig Koordination zwischen den Ressorts, gepaart mit Machbarkeitsillusionen«, sagte er am Montag der Bild.

Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels bemängelte am Montag gegenüber dem »Redaktionsnetzwerk Deutschland«, militärische und zivile Einsätze würden schlecht abgestimmt. Bartels verwies darauf, dass es sich um den »gefährlichsten Einsatz der Vereinten Nationen« handle. Wichtig seien »ein Plan« und eine »realistische gemeinsame Strategie«. An beidem scheint es zu mangeln.

Der Legende nach ist der Norden Malis 2012 überraschend in die Hände islamistischer Rebellen gefallen; erst eine französische Intervention habe diese stoppen können. Die Franzosen benötigten nun die Hilfe der »Weltgemeinschaft«, so die Darstellung der Bundesregierung. Tatsächlich war es der Neokolonialismus des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, der zur Eskalation in Mali geführt hat: Der maßgeblich von Frankreich ins Werk gesetzte gewaltsame Sturz des libyschen Herrschers Muammar Al-Ghaddafi führte zu einer Überflutung Nordafrikas mit Waffen, die Islamisten haben im zerrütteten Mittelmeeranrainerstaat eine Hochburg errichtet. Zum malischen Aufstand kam es erst durch den Zustrom libyscher Waffen und Kämpfer. Die USA, denen Ghaddafi stets ein Dorn im Auge war, waren von Anfang an mit dabei, in Mali sollen die Deutschen bei der Befriedung helfen.

Der unklare Kurs der USA unter dem nächsten Präsidenten Donald Trump beflügelt die deutschen Ermächtigungsphantasien. Seit der US-Wahl betont die Bundesregierung, verstärkt militärisch aktiv werden zu wollen. Im Falle Malis und Libyens, wo die Bundeswehr an der EU-Intervention »Eunavfor Med Operation ›Sophia‹« und am NATO-Mittelmeereinsatz »Sea Guardian« teilnimmt, ist das Ziel die Flüchtlingsabwehr. Die Opfer der imperialistischen Aufteilungspolitik des Westens sollen am Verlassen Afrikas gehindert werden – mit aller Gewalt.