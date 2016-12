Ostaleppo evakuiert

Vorläufig in Sicherheit: Zivilisten können über einen »humanitären Korridor« in den Westen abziehen Foto: picture alliance / abaca

Die Kämpfe in Aleppo sind weitgehend beendet. Der syrische Präsident Baschar Al-Assad verkündete am Donnerstag abend die »Befreiung« der Stadt; Bilder und Berichte belegen den Abzug von mehreren tausend Menschen aus den östlichen Stadtvierteln, die bisher von bewaffneten Gruppen kontrolliert worden waren. Bis Freitag vormittag verließen nach Schätzungen der syrischen Staatsmedien bis zu 8.500 Menschen die Stadt in Richtung der Provinz Idlib. Im Osten Aleppos hielten einzelne Gefechte an.

Die Evakuierung, die am Donnerstag begonnen worden war, habe die ganze Nacht angedauert, sagte Ingy Sedky, Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), am Freitag vormittag. Busse und Krankenwagen seien ohne Pause zwischen den letzten besetzten Vierteln in Ostaleppo und anderen Gebieten der gleichnamigen Provinz gependelt. Um die Sicherheit der Konvois zu gewährleisten, war zwischen den verschiedenen Kriegsparteien ein 21 Kilometer langer »humanitärer Korridor« ausgehandelt worden. Beaufsichtigt wurde die Evakuierung vom »Russischen Zentrum für die Versöhnung« in Kooperation mit der syrischen Armee und zivilen Behörden.

Der Abzug aus den östlichen Vierteln Salah Al-Din, Al-Ansari, Al-Maschhad und Al-Sibdija verlief am Freitag indes nicht störungsfrei. Wiederholt waren Schüsse zu hören. Offenbar hatten mit der syrischen Armee verbündete Milizen versucht, bewaffnete Gruppen daran zu hindern, »schwere Waffen aus Ostaleppo zu schmuggeln und Geiseln zu nehmen«, wie das syrische Staatsfernsehen berichtete. Schließlich konnten die Busse und die Fahrzeuge des IKRK und des Syrischen Arabischen Roten Halbmondes ihre Fahrt fortsetzen. Die syrische Regierung erklärte die Evakuierung daraufhin für ausgesetzt, weil sich die Gegenseite sich nicht an die Abmachungen hielte. Nach Angaben des russischen Militärs war die Evakuierung indessen bereits beendet. Nötig sei nun eine »vollständige Waffenruhe für ganz Syrien«, so der russische Präsident Wladimir Putin.

Unklar ist die Situation der Bewohner von Al-Fua und Kafraja in der Provinz Idlib. Die beiden Orte werden seit mehr als zwei Jahren von der Nusra-Front (heute »Eroberungsfront der Levante«) und der »Armee der Eroberung« belagert. Die syrische Regierung, die Armee sowie deren Verbündete Russland, Iran und die Hisbollah hatten gefordert, dass mit dem Abzug der Kämpfer aus Ostaleppo auch die Belagerung von Al-Fua und Kafraja aufgehoben werden sollte. Die islamistischen Milizen ließen »die Menschen dort nicht hinaus«, sagte der syrische Parlamentsabgeordnete Fares Schehabi am Freitag. Aus den Reihen der Aufständischen hieß es am Freitag, Kranke und Verwundete dürften die Orte verlassen. Bis jW-Redaktionsschluss blieb die Lage unklar.

In Brüssel wandte sich am Donnerstag der »Bürgermeister« von Ostaleppo, Brita Hadschi Hassan, an die Staatschefs der Europäischen Union. Am Rande des EU-Außenministertreffens appellierte er, Beobachter in die syrische Stadt zu schicken, wo nach seinen Angaben »50.000 Zivilisten kurz davor« seien, »massakriert zu werden«. Die Administration, der Hasan nach eigenen Angaben vorsteht, war ursprünglich von oppositionellen lokalen Koordinationskomitees gegründet worden, wurde aber zunehmend von islamistischen Kampfgruppen dominiert. Heute vertritt Hasan die Auslandsopposition, die in Istanbul ansässig ist.