Aleppo ist frei

In Al-Sukkari im Osten Aleppos warteten zahlreiche Menschen am Donnerstag darauf, abgeholt zu werden Foto: Abdalrhman Ismail / Reuters

Syrien Präsident Baschar Al-Assad hat am Donnerstag die »Befreiung Aleppos« verkündet. Der Tag werde in die Geschichte eingehen, sagte er. Zuvor hatte in Aleppo die Evakuierung der Menschen aus den letzten bisher von den Dschihadisten besetzten Gebieten begonnen. Mit einem Konvoi aus Bussen und Krankenwagen wurden zunächst Kranke, Verletzte und deren Angehörige aus dem Viertel Al-Amirijah in das von Regierungstruppen kontrollierte Ramussa gebracht. Angeführt wurde die Kolonne von Fahrzeugen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) sowie des Syrischen Halbmonds, dahinter folgten 13 Krankenwagen und 20 grüne Busse, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Das russische Verteidigungsministerium verbreitete im Internet Livebilder einer Drohne über Aleppo, auf denen Menschen zu sehen waren, die auf ihre Busse warteten. Auch das syrische Staatsfernsehen und der von der libanesischen Hisbollah betriebene Kanal Al-Majadin berichteten mit Direktschaltungen über die Evakuierung. Nach Angaben aus Militärkreisen wurden bis zum Nachmittag rund 1.000 Menschen aus den bis zuletzt umkämpften Stadtteilen herausgebracht.

Am Vortag war eine Feuerpause gescheitert, die zuvor von Moskau und Ankara ausgehandelt worden war. Wie Al-Majadin berichtete, habe sich die syrische Armee nicht an die Vereinbarung gebunden gefühlt, weil Damaskus nicht konsultiert worden sei. Am Donnerstag erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau dann, die syrischen Behörden garantierten die Sicherheit aller Aufständischen, die bereit seien, die Stadt zu verlassen. Sie sollen demnach in das noch von den Dschihadisten gehaltene Idlib gebracht werden. Im Gegenzug sollen die Aufständischen die Evakuierung von bis zu 15.000 Menschen aus zwei von ihnen belagerten Ortschaften in der Provinz Idlib zulassen. Etwa 30 Busse und Krankenwagen machten sich auf den Weg nach Fua und Kefraja, um Verletzte und Zivilisten von dort wegzubringen.

Mitte November hatte die syrische Armee mit Unterstützung der russischen Streitkräfte, der libanesischen Hisbollah und anderer Milizen eine Großoffensive auf den besetzten Ostteil Aleppos gestartet und die Stadt innerhalb weniger Wochen fast vollständig befreit. Assad kündigte am Mittwoch in einem Interview mit russischen Fernsehjournalisten an, dass die Militäroperationen auch nach dem Ende der Schlacht um Aleppo ohne Pause fortgesetzt würden. Eine Feuereinstellung sei nur dort möglich, wo die Terroristen sich zu einer Abgabe ihrer Waffen bereit erklärten oder das Gebiet verließen, so Assad. Man werde auch Palmyra zurückgewinnen, das vor wenigen Tagen erneut von der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) eingenommen wurde. Assad warf nicht näher genannten »Staaten« vor, die Terroristen mit neuen Waffen ausgerüstet und so den Angriff auf die Oasenstadt ermöglicht zu haben. (AFP/SANA/jW)