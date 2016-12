Die Niederlage

Foto: Muzaffar Salman/Reuters

Als US-Präsident George W. Bush nach dem 11. September 2001 seinen lange vor diesem Datum geplanten »Krieg gegen den Terror« proklamierte, benötigte er Terroristen. Die fanden sich: Handlanger in Ämtern und Redaktionen sowie die Söldnerhaufen, die sich als Bodentruppen verdingen. Wer diese Banden besiegt und z. B. aus Ostaleppo vertreibt, ist folgerichtig ein Verbrecher. Denn die Mörder sind laut ARD, ZDF, FAZ, Spiegel und tutti quanti »Rebellen«, »Aufständische« oder gar »Revolutionäre«. Für deren Ziele erwärmen sich deutsche Redakteure und einige führende Vertreter der deutschen Linkspartei gern. »Revolutionär« macht sich in der psychologischen Kriegführung gegen die eigene Bevölkerung einfach besser als »Einflusssphäre«, »Aufteilung«, »Erdöl«, »Gas« oder »Pipelines«.

Die Kriegseinheitsfront für CIA-gelenkten »Regime-Change«, die mit dem Sturz des iranischen Ministerpräsidenten Mohammad Mossadegh 1953 durch einen »Volksaufstand« nach 1945 ihren ersten großen Erfolg feiern konnte, hat mit der Befreiung Ostaleppos Ende 2016 eine ihrer schwersten Niederlagen erlitten. Sie ist vergleichbar mit der von Nelson Mandela als Wende in der Geschichte Afrikas bezeichneten, dem Sieg von Angolanern und Kubanern bei Cuito Cuanavale Anfang 1988 über südafrikanische Truppen und die UNITA, deren Hilfsmiliz.

Seit 2014 simulierte eine Koalition unter Führung der USA, darunter Sponsoren des »Islamischen Staats« (IS) und anderer Mordbanden, dass sie gegen ihre Schützlinge vorgingen. Dabei handelte es sich um eine völkerrechtswidrige Aggression gegen den syrischen Staat und dessen legitime Regierung. Seit einem Jahr ist die Bundesrepublik direkt dabei. Der Grund war der Eingriff russischen Militärs und dessen Erfolg seit dem 30. September 2015 auf Bitten der Regierung in Damaskus.

Das, lässt sich vorhersagen, wird vom imperialistischen Deutschland und von denen, mit denen es dort für die Zerschlagung des syrischen Staates kämpft, ebensowenig verziehen werden wie der 8. Mai 1945. Der Kanzlerin bricht nun das Herz bei Ostaleppo, einer Frau, die 2003 als Oppositionsführerin für die Bombardierung Bagdads und die Invasion in den Irak eintrat, von der nichts zu hören war, als Falludscha 2004 von US-Truppen eingeebnet und mit Uranmunition sowie weißem Phosphor beschossen wurde. Nicht beschwert wird ihr Herz offenbar auch davon, dass der IS wieder gleichzeitig unter fürsorglicher Begleitung durch die US-Luftwaffe in Palmyra einrückte.

Nein, der Krieg in Syrien ist nicht zu Ende, wie die westliche Mainstreampresse seit Dienstag abend ankündigte. Die Drohung besagt: Das, was den Menschen des geschundenen Landes wegen des westlichen Kriegswillens noch bevorsteht, muss einem das Herz brechen. Denn die Mörder in den NATO- und EU-Hauptquartieren verstehen nur eine Sprache, das hat der Befreiungskampf um Ostaleppo erneut gezeigt: die der militärischen Niederlage. Alle Anständigen sollten helfen, ihnen die nächste zu bereiten.