Suche nach Solidarität

Der Anbau von Kaffee ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Boliviens Foto: Jose Luis Quintana/Reuters

Javier Delgado ist Bürgermeister von San Buenaventura im Nordwesten Boliviens. »Von der Zentralregierung wurden wir lange ignoriert«, berichtet er. »Nun haben wir die Chance, selbst etwas für unsere Dörfer zu unternehmen, und dieses Angebot nehmen wir gerade wahr.« Delgado sitzt am Küchentisch einer DKP-Genossin in Berlin. Neben ihm trinken die Bürgermeister der Nachbargemeinden Apolo, Mario Vaquiata, und Ayata, Benancio Upa, ihren Kaffee. Alle drei gehören der Bewegung zum Sozialismus (MAS) von Boliviens Präsident Evo Morales an. Sie wollen in der Hauptstadt für ihre Regionen werben und im besten Fall Vereinbarungen und Verträge mit Unternehmen abschließen. Anschließend wollen sie in Schweden eine Genossenschaft besuchen, die Recyclingtechnologien entwickelt. Das ist ihnen möglich, seit in Bolivien im März ein Gesetz verabschiedet wurde, das die lokalen Verwaltungen ermächtigt, selbständig internationale Beziehungen zu pflegen.

Das Gesetz ist Teil der »Patriotischen Agenda 2025«, deren Hauptlinien der »Wirtschaftliche und soziale Entwicklungsplan des Plurinationalen Staats Bolivien« festlegt. »Subnationale Regierungen« haben nun das Recht, im Ausland direkt mit anderen Regierungen und Organisationen zu kooperieren.

Wie die Umsetzung der neuen Regelung praktisch aussehen wird, ist noch offen. Bislang werden die Städte von der Zentralmacht kaum bei der Implementierung ihrer Vorhaben unterstützt. In Berlin diskutierten die drei Bürgermeister mit Boliviens Botschafter Jorge Cárdenas Robles über Firmen oder andere Institutionen, die für eine Kooperation in Frage kämen. Besonders interessiert die drei Bürgermeister eine Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Infrastruktur, Medizin und Tourismus. »In unsere Region kommen oft Touristen, zumeist aber Leute mit Rucksack, die nur wenig Geld dabei haben. Sie wetten im Internet sogar darum, wer am wenigsten Geld ausgibt. Das finden wir natürlich nicht gut«, so Delgado. Vaquiata, dessen Gemeinde mitten im Naturpark Madidi liegt, ergänzt: »Für uns ist sehr wichtig, dass der natürliche Reichtum des Parks respektiert wird und erhalten bleibt, aber darüber hinaus sind wir auch Kaffee- und Kakaoproduzenten.« Die Anbaumethoden sind biologisch, ein Vorteil für die Vermarktung in Europa, hoffen sie. Bürgermeister Upa aus Ayata bewegen eher Bildung und Gesundheit seiner Mitbürger: »Ich hoffe, dass mindestens ein oder zwei Menschen aus unserer Gemeinde nach Deutschland kommen können, um hier zu lernen und zu studieren, damit sie später das gewonnene Wissen bei uns einsetzen können.«

Delgado berichtet, dass sie in Deutschland ein Unternehmen besucht haben, das sich auf Wasserreinigung spezialisiert hat, »eine Technologie, die wir in unserer Region unbedingt brauchen«. Auch bei anderen Firmen haben die Bürgermeister angeklopft. Sie berichten von großem Interesse, sich in Bolivien am Ausbau der Infrastruktur zu beteiligen, etwa an der Konstruktion von Straßen und Brücken. »Der Zustand von Straßen und Wegen ist bei uns wahrscheinlich das größte Problem.« Für deren Ausbesserung machen sie aber nicht Präsident Morales und dessen Kabinett verantwortlich, sie sehen sich selbst in der Pflicht. »Wir müssen sehen, wie wir unserem Präsidenten helfen können.« Dazu gehört auch, die Finanzierung dieser Projekte sicherzustellen und dafür notfalls selbständig im Ausland Unterstützer zu finden.

Wie steht es mit freiwilligen Helfern? »Natürlich würden wir es begrüßen, wenn uns Menschen vor Ort helfen wollen«, zeigt sich Delgado aufgeschlossen. Upa hat bereits konkrete Vorstellungen. In Ayata gebe es noch keine medizinische Betreuung. Wenn das jemand ändern könne, wäre das positiv. Auf die Solidarität kommt es an: »Wir müssen gegen die Mächtigen in unserer Region kämpfen, gegen die Großgrundbesitzer, die versuchen, unsere Arbeit zu behindern.«