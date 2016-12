Ohne Skrupel

Von Sicherheit in Afghanistan kann keine Rede sein: Demonstration von Flüchtlingen in Hamburg (November 2015) Foto: Daniel Bockwoldt/dpa-Bildfunk

Eine Reportage aus Afghanistan betitelte tagesschau.de am vergangenen Donnerstag mit den Worten »Keine Sicherheit, nirgends«. Die »Monitor«-Reporter Marc Thörner und Nikolaus Steiner schrieben: »Um in den angeblich sichersten Teil Afghanistans zu fahren, benötigt man vor allem zweierlei: eine Schutzweste Stufe IV (ballistisch). Und eine Begleitmannschaft, deren Kampfgeist durch den Respekt vor Gesetzen nicht gehemmt wird.« In dieses Land will Deutschland Tausende Flüchtlinge zurücktransportieren – heute soll nach Informationen von junge Welt die erste Sammelabschiebung von bis zu 50 Flüchtlingen nach Kabul stattfinden.

Offenbar will das »grün-schwarz« regierte Baden-Württemberg die Abschiebung vollziehen, wie Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, am Dienstag erklärte. »Die Abschiebung von Schutzsuchenden ins afghanische Kriegsgebiet ist ein menschenrechtlicher Skandal, den sich die Grünen ans Revers heften können«, sagte sie. »Während das Geschrei der Grünen nach Menschenrechten groß ist, wenn es darum geht, Militäreinsätze der Bundeswehr zu legitimieren, ist das Leben afghanischer Flüchtlinge offensichtlich zweitrangig.« Es gebe in Afghanistan keine sicheren Gebiete, wie zuletzt die Angriffe in Masar-i-Scharif und Kundus zeigten, so die Linkspolitikerin.

Der Geschäftsführer von Pro Asyl, Günter Burkhardt, hatte bereits am Freitag an die Bundesländer appelliert, in denen SPD, Grüne oder die Linkspartei mitregieren, sich nicht an den Abschiebungen zu beteiligen. »Abschiebungen nach Afghanistan sind skrupellos und gefährden Menschenleben«, sagte er. »Einfach Menschen nach Kabul fliegen, ausladen und sie ihrem ungewissen Schicksal überlassen ist verantwortungslos«, kritisierte Burkhardt. »Wir erwarten, dass die SPD-, grün und links mitregierten Länder den Rechtsruck der CDU nicht mitmachen.«

Nach Informationen von junge Welt beteiligen sich zumindest die Bundesländer Thüringen, Schleswig-Holstein und Niedersachsen nicht an der geplanten Abschiebeaktion, dafür aber das »rot-grün« regierte Hamburg. »Soweit uns bekannt ist, beharren Schleswig-Holstein, Niedersachsen und auch Thüringen darauf, dass zunächst die zugesagte, mit dem UN-Flüchtlingskommissariat und der Internationalen Organisation für Migration abgestimmte Lagebeurteilung zu Afghanistan vorgelegt wird«, sagte Rechtsanwalt Heiko Habbe von der kirchlichen Beratungsstelle Fluchtpunkt in Hamburg gegenüber jW (siehe Interview Seite 2).

Bekannt seien ihm, so Habbe weiter, die Fälle von drei afghanischen Asylbewerbern aus Hamburg, die festgenommen und in die Abschiebehaftanstalt im nordrhein-westfälischen Büren gebracht wurden, um von dort zur Sammelabschiebung weitergeleitet zu werden. »Die Festnahmen halte ich für besonders empörend, weil nach unseren Erkenntnissen bei keinem der drei ein Anlass dafür vorliegt«, so der Anwalt. Derzeit werde alles versucht, um mit anwaltlicher Hilfe und auf parlamentarischem Weg, etwa über den Eingabenausschuss der Bürgerschaft, eine Abschiebung zu verhindern.

Zu den Festgenommenen gehört der 24jährige Samir Narang, der seit vier Jahren in Hamburg lebt und der der in Afghanistan verfolgten Minderheit der Hindus angehört. Er wurde am Donnerstag in der Ausländerbehörde festgenommen, als er die Verlängerung seiner Duldung beantragen wollte. Christiane Schneider, flüchtlingspolitische Sprecherin der Hamburger Linksfraktion, appellierte an den Senat, sich nicht an der Sammelabschiebung zu beteiligen. »Hamburg sollte sich ein Vorbild an Schleswig-Holstein und Niedersachsen nehmen, die sich dem Druck der Bundesregierung widersetzen.« Von Sicherheit könne in Afghanistan keine Rede sein: »Das gilt erst recht für Angehörige religiöser Minderheiten.« Für Sonnabend sind zwei Demos gegen die Abschiebung afghanischer Flüchtlinge geplant: In Dresden ab 12.30 Uhr (Theaterplatz) und in Magdeburg ab 14 Uhr (Hauptbahnhof).