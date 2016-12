Abgeschrieben

Am Freitag stellte die Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin und Regierungsbeauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, Aydan Özoguz (SPD), den alle zwei Jahre fälligen Integrationsbericht vor. Der Bundesvorstand der Föderation demokratischer Arbeitervereine (Demokratik Isci Dernekleri Federasyonu), DIDF, erklärte dazu am Montag in einer Pressemitteilung:

Der Bericht weist zwar kleine Fortschritte bei den Bildungsabschlüssen von jungen Migranten vor, dennoch gibt es keinen Grund zur Euphorie. Im Vergleich zu 2012/2013 gehen 0,6 Prozent mehr Schüler (25,1 Prozent) mit Migrationshintergrund auf das Gymnasium. Auch bei den Gesamtschulen hat sich der Anteil von 18,2 Prozent auf 21,7 Prozent erhöht. (…) Auf der anderen Seite aber ist bei Schulabschlüssen eine negative Entwicklungen zu beobachten. Auch die Zahl der Arbeitslosen mit 14,1 Prozent ist immer noch alarmierend hoch (bei Deutschen liegt die Quote bei 5,6 Prozent). (…)

Seit Jahren, insbesondere nach der Kölner-Silvesternacht 2015, sind die rassistischen Angriffe und Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte explodiert. Im Jahr 2014 waren es knapp 4.000, im Jahr 2015 mehr als 8.500. Ungeachtet dieser Tatsache wird verstärkt über Gewalt und Kriminalität von Flüchtlingen und Migranten berichtet und diskutiert, auch wenn die Statistiken des Bundeskriminalamtes belegen, dass die Kriminalität unter den Migranten gesunken ist. Nach dem schrecklichen Mord an Maria L. in Freiburg kennen die Hasstiraden keine Grenzen mehr. Sogar der Vater von Maria L. wird im Internet angegriffen, weil er sich in der Flüchtlingshilfe engagiert. Der Mörder von Maria L. muss mit aller Härte bestraft werden, keine Frage. Doch den Tod von Maria L. zu missbrauchen ist inhuman und abscheulich.

(…) Die eigentliche Musik jedoch spielt auf dem sozialen Parkett. Chancengleichheit und Ausgrenzung sind nicht nur ein Problem von Migranten, sondern aller Benachteiligten in diesem Land. Wir brauchen noch immer mehr Kitaplätze, mehr Investitionen in Bildung und sozialen Wohnungsbau. Ohne die soziale Schieflage zu korrigieren, kann man den Rassisten und den rechten Rattenfängern nicht das Handwerk legen.

Sevim Dagdelen, Sprecherin für internationale Beziehungen der Bundestagsfraktion Die Linke, erklärte am Montag zur Tagung des EU-Außenministerrats in Brüssel:

Für EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei fehlt jede Grundlage. Die von der EU geplante Fortführung der Verhandlungen mit der immer autoritärer agierenden Regierung in Ankara stützt lediglich das Gewaltsystem Erdogans.

Die jüngsten Terroranschläge in Istanbul sind zu verurteilen. Diese furchtbaren Gewalttaten sind durch nichts zu rechtfertigen. Wer jetzt aber wie der türkische Staatschef Erdogan Vergeltung ankündigt und als Reak­tion Oppositionspolitiker der HDP verhaften lässt, spielt dem Terrorismus in die Hände. Die türkische Regierung nimmt den Kurden jede Perspektive auf eine politische Partizipation und setzt auf den Bürgerkrieg. Auch vor diesem Hintergrund muss die Erweiterung der Zollunion, die von der EU-Kommission derzeit vorbereitet wird und bereits auf dem kommenden EU-Gipfel auf den Weg gebracht werden soll, gestoppt werden. Denn sie würde ausschließlich der Stabilisierung einer Diktatur dienen.