Post sorgt für Paketstau

Zurück zur Kutsche? Die Konzernspitze denkt stets über Sparmaßnahmen nach Foto: Heinz-Peter Bader/Reuters

Der Ärger ist groß. Pakete werden verspätet geliefert oder kommen bei vielen gar nicht an – im Weihnachtsgeschäft droht flächendeckendes Chaos. Die Welt berichtete am Montag von Paketen, die nicht regulär zugestellt, sondern einfach auf den Balkon geschmissen oder in der Mülltonne versenkt worden seien. Post-Boss Frank Appel hatte bereits Ende November erklärt: »Im Vergleich zum Vorjahr erwarten wir zehn Prozent mehr Sendungen.« Insgesamt rechne der Konzern an den Tagen vor Heiligabend »mit mehr als acht Millionen Paketen täglich – doppelt so viele wie sonst«. Am Montag zog das Portal »Paket-Ärger« Bilanz: 6.500 Beschwerden seien binnen eines Jahres eingegangen. Gegenüber der Deutschen Presseagentur erklärte Iwona Husemann von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die meisten Leute – etwa 45 Prozent – monierten, dass ihr Paket trotz Ankündigung per Smartphone-App oder E-Mail nicht geliefert worden sei. Statt dessen würden die Sendungen in diesen Fällen in die nächste Filiale oder ein benachbartes Geschäft gebracht. Die Verbraucherzentrale wertet die Beschwerden aus und legt sie den Dienstleistern mit Bitte um Stellungnahme innerhalb von 14 Tagen vor.

JW hakte schon am Montag beim Paketausliefer der Post – DHL Delivery – nach. Eine Sprecherin des Konzerns erklärte: »Das Internetportal ›Paket-Ärger.de‹ ist uns bekannt. Allerdings haben wir uns nach eingehender Prüfung entschieden, Verbraucherbeschwerden auf dieser Plattform nicht direkt zu beantworten.« DHL Delivery wolle Beschwerden, »aus Gründen der Vertraulichkeit«, auf der eigenen Homepage entgegennehmen. Im Vergleich zur Gesamtmenge der beförderten Sendungen von mehr als 20 Milliarden Briefen und mehr als einer Milliarde Pakete pro Jahr (2014) sei die Zahl der Kritiken nicht allzu hoch. Dennoch sei der Konzern »immer bereit, jeder Beschwerde einzeln nachzugehen«.

Eine Ursache des Paketstaus ist die Überlastung der Mitarbeiter (siehe jW vom 29. November). Beschäftigte nannten gegenüber jW Fallbeispiele: »Ein Zusteller muss feststellen, dass er sein Tagespensum nicht mehr bewältigen kann und beschließt daher eigenmächtig, die verbleibenden letzten zehn Sendungsempfänger vom Zustellfahrzeug aus zu benachrichtigen. Eine Qualitätskontrolle der Post ertappt ihn dabei. Er wird fristlos gekündigt. Der Vorwurf: vorsätzliche Sendungsunterdrückung wegen nicht Erbringen von bezahlten Leistungen.« Die Post reagierte auf die Vorwürfe am Montag ausweichend: »Bei allen Arbeitsverhältnissen unserer bundesweit 100.000 Zusteller in der Brief- und Paketauslieferung handelt es sich um voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen mit tarifvertraglich klar geregelten Rahmenbedingungen.« Die Bezahlung liege bei DHL Delivery außerdem »deutlich über dem Lohnniveau unserer Wettbewerber«. Alle Brief- und Paketzustellbezirke würden regelmäßig überprüft und seien so bemessen, dass sie innerhalb der gegebenen Arbeitszeit bewältigt werden könnten.

Der Münchener Gewerkschaftssekretär Matthias Knüttel wies gestern hingegen darauf hin, dass das Paket­aufkommen immens sei. Wenn in der regulären Arbeitszeit, nach zehn Stunden und 45 Minuten, nicht die vorgesehenen Pakete ausgeliefert würden, stehe am nächsten Tag schon mal ein Personalgespräch an. Es herrsche »Angst« unter der Belegschaft. Es gebe einen »hohen Druck, die Belastung sei immens«, die Arbeit sei nicht zu bewältigen. Als Folge dessen lasse auch die Qualität zu wünschen übrig, sagte Knüttel. »Dass die Post der beste Arbeitgeber in der Branche ist, stimmt definitiv nicht.« Der Konzern UPS zahle beispielsweise einen Stundenlohn von fast 20 Euro – DHL lediglich 12,38 Euro. DHL suche händeringend Personal, doch wolle kaum jemand den harten Job für das wenige Geld machen.

Im Sommer 2015 hatte die Post ihren Paketdienst ausgegliedert, um nicht mehr den Haustarif zahlen zu müssen. Statt dessen wolle man sich an regionalen Standards orientieren, um Wettbewerbsfähig zu sein, begründet das Unternehmen. Knüttel hält das für »Blödsinn«. Schließlich decke der Konzern mehr als die Hälfte des Paketmarktes ab und habe im vergangenen Quartal eine ausgezeichnete Bilanz präsentiert. Es habe also keinen Grund gegeben, die Löhne zu senken.