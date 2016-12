Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Foto: EPA/Sergey Dolzhenko

Die beiden lächelten in die Kamera, reichten sich die Hände. Das war am 20. September. Hillary Clinton lag im Rennen um die US-Präsidentschaft weit vorn, Präsident Poroschenko eilte, um sich der Unterstützung der künftigen White-House-Bewohnerin zu versichern. Die Pressestelle des Präsidenten pustete alsdann die Nachricht in die Welt: »Die Gesprächspartner waren sich einig, dass die Stärkung der transatlantischen Einheit und Solidarität mit der Ukraine wichtig bei der Abwehr der russischen Aggression ist. Petro Poroschenko bedankte sich bei Hillary Clinton für ihre ständige und feste Unterstützung der Ukraine.«

Ein Treffen mit Clintons Gegenkandidaten hatte Poroschenko abgelehnt. Ihm fehle wegen der dichtgedrängten Termine die Zeit für Trump, er könne diesem nur 21 Sekunden anbieten. Das aber sei für ein ausführliches Gespräch zu wenig, hieß es auf Mega News, einer ukrainischen Nachrichtenplattform.

Jedoch: Nun siegte nicht Clinton, sondern Trump. Poroschenko hatte also vor aller Augen aufs falsche Pferd gesetzt. Am 16. November rief er bei Trump an und bat um Unterstützung gegen die »russische Aggression«, nachdem jener Tage zuvor bereits mit Putin telefoniert hatte. Der russischen Regierung zufolge verständigten sich Putin und Trump auf eine »Normalisierung« der Beziehungen zwischen ihren Ländern.

In der vergangenen Woche sickerte nun durch, was auch nicht sonderlich überraschte, dass der ukrainische Botschafter in den USA bei Trump um gut Wetter und um einen Termin beim nächsten US-Präsidenten im Februar 2017 nachsucht. In Trumps Umfeld reagierte man kühl auf diese Bemühungen, offenkundig scheint man die Kehrtwende Poroschenkos registriert zu haben. Daran änderte wenig, dass der ukrainische Präsident unmittelbar nach Trumps Wahlsieg in die US-Botschaft in Kiew geeilt war, um dort seine Glückwünsche zu überbringen. In der Vertretung arbeitet seit Mai Botschafterin Marie Yovanovitch. Ihr Vorgänger Geoffrey Pyatt, maßgeblicher Strippenzieher beim Staatsstreich im Februar 2014 auf dem Maidan, war von der Washingtoner Administration nach Athen versetzt worden. Man weiß nicht, ob aus Unmut – die Lage im Lande entwickelte sich nicht so wie in den USA gewünscht – oder zur Übernahme vergleichbarer Aufgaben, in denen er nachweislich Übung hat.

Insgesamt scheint das Interesse im Westen, insonderheit in den USA, an der Ukraine ziemlich nachgelassen zu haben, nachdem in den 25 Jahren ihrer Selbständigkeit laut Washington Post etwa 200 Milliarden Dollar dort fruchtlos versenkt worden sind. Vermutlich liegt ein Großteil davon auf Privatkonten der Oligarchen, zu denen bekanntlich auch Poroschenko gehört. Erst gestern wieder bezeichnete die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, sich dabei auf den europäischen Rechnungshof berufend, die Ukraine als das »korrupteste Land Europas«. Die Washington Post kam zu dem ernüchternden Schluss: »Die jetzige Macht in der Ukraine ist nicht fähig, professionelle Reformen durchzuführen.« Natürlich. Nicht grundlos sagt der Volksmund: Wenn man den Teich trockenlegen will, darf man nicht die Frösche fragen.

Aus Trumps Umgebung verlautet, der künftige Präsident habe sich noch nicht entschieden, wie er zur Ukraine stehen werde.