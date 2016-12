Unerwartete Solidarität

Erich Honecker am 29.7.1992 in Begleitung des chilenischen Sonderbotschafters R. James Holger beim Verlassen der Moskauer Vertretung Chiles (im Hintergrund Margot Honecker) Foto: epa/dpa - Bildfunk

Nachdem Ärzte zu Beginn des Jahres 1990 bei Erich Honecker Nierenkrebs festgestellt hatten, musste sich der ehemalige Staatsratsvorsitzende der DDR und Generalsekretär der SED, der am 17. Oktober 1989 abgesetzt worden war, einer Operation unterziehen. Diese nahm der Urologe Peter Althaus in der Berliner Charité vor. Er war es auch, der Honeckers Haftverschonung durchsetzte, nachdem dieser am Abend des 28. Januar festgenommen worden war. Ihm wurde vorgeworfen, seine Macht »zum Vermögensvorteil für sich und andere« missbraucht zu haben. Nach einem Tag im Haftkrankenhaus in Berlin-Rummelsburg wurde Honecker entlassen und gemeinsam mit seiner Frau Margot in ein Pfarrhaus nach Lobetal gebracht. Weder in Wandlitz noch sonstwo in der DDR hatte sich eine Bleibe für das Ehepaar gefunden. Keiner der einstmals 2,3 Millionen Genossen der Sozialistischen Einheitspartei übte Solidarität und teilte sein Haus mit ihnen oder überließ den beiden seine winterfeste Datsche.

Die Kirche, auf Vermittlung von Konsistorialpräsident Manfred Stolpe, bot den beiden für zwei Monate Obdach. Danach sollten sie in einem Gästehaus der Regierung in Lindow untergebracht werden. Dort aber raste der Mob und vertrieb sie mit Knüppeln und Brechstangen. Margot Honecker erzählte später, dass sie in Lindow zum ersten Mal richtig Angst gehabt und um ihr beider Leben gefürchtet hatte.

Strafverfolgung

Danach fanden die beiden Honeckers Aufnahme im sowjetischen Militärhospital bei Beelitz. Nach einem knappen Jahr, am 13. März 1991, wurden sie mit einer sowjetischen Militärmaschine nach Moskau ausgeflogen. Die Sowjetunion war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits in Auflösung begriffen. Der Trunkenbold Boris Jelzin, seit Juni 1991 Präsident Russlands, hatte die Kommunistische Partei verboten und versprach sich weitere Vorteile, wenn er die Honeckers nach Berlin abschöbe, denn dort lag seit dem 30. November 1990 ein Haftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten vor. Begründung: Honecker habe »in einer Lagebesprechung des Zentralen Stabes« am 20. September 1961 »den Schusswaffeneinsatz gegen Grenzverletzer« angeordnet und diese Weisung als Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrates am 3. Mai 1974 für »Grenzdurchbruchsversuche« wiederholt. Ex-BND-Chef Klaus Kinkel, nunmehr Bundesjustizminister, wollte ihn deshalb auf Biegen und Brechen vor ein deutsches Gericht zerren.

Es begann ein übles Gefeilsche hinter den russischen Kulissen mit deutscher Beteiligung, wovon der 79jährige krebskranke Honecker nur das ultimative Resultat präsentiert bekam: Er solle das Land freiwillig verlassen, anderenfalls werde man ihn nach Deutschland überstellen. Russlands Regierung verhängte zudem Hausarrest, damit Honecker sich nicht durch Flucht der Auslieferung entzöge.

Und nun geschah, was weder von russischer Seite noch von den »Racheengeln« (Honecker) in Deutschland erwartet worden war: Die Frau des chilenischen Botschafters schickte am Mittwoch abend, dem 11. Dezember 1991, einen Diplomatenwagen in Honeckers Quartier vor den Toren Moskaus und holte die von Ausweisung Bedrohten mit ihren paar Habseligkeiten in die Uliza Junosti 11, in die Botschaft Chiles.

»Wir haben eine moralische Verpflichtung, Honecker zu helfen«, hatte neben vielen anderen auch Osvaldo Puccio, Sozialist und Sekretär des ermordeten Präsidenten Salvador Allende, erklärt. Das sah sein Parteifreund Clodomiro Almeyda, seinerzeit Außenminister, nunmehr Botschafter in Moskau, nicht anders. Die DDR hatte nach dem faschistischen Putsch 1973 unzählige chilenische Exilanten aufgenommen, darunter auch Almeyda. Die Auslandsleitung der Sozialistischen Partei arbeitete fast anderthalb Jahrzehnte in Berlin, hier amtierte auch die Unidad Popular im Exil, geführt von Almeyda (ihm und fünf weiteren chilenischen Exministern war nämlich von der Landesregierung Baden-Württembergs unter Ministerpräsident Hans Filbinger, einst Nazimarinerichter, das Asyl verweigert worden).

Gast in der Botschaft

Almeyda war vorsichtshalber drei Tage vor diesem Coup von Moskau nach Chile geflogen, um nicht von Jelzins Handlangern politisch haftbar gemacht und ausgewiesen zu werden. Aber er handelte nicht auf eigene Faust. Chiles Innenminister Enrique Krauss erklärte, dass Honecker »als Gast« in der Moskauer Botschaft bleiben könne. Und erinnerte an den Artikel 22 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen von 1961, dem seinerzeit auch die Sowjetunion zugestimmt habe, weshalb dieser auch für Russland verbindlich sei. Dort nämlich stand: »Die Räumlichkeiten der Mission sind unverletztlich.«

Es war nur ein Aufschub von siebeneinhalb Monaten. Dem diplomatischen Druck zeigte sich Chile am Ende nicht gewachsen. Zumal die Regierungskoalition, bestehend aus Christdemokraten, Radikalen und Sozialisten, in dieser Sache uneins war und zu zerbrechen drohte. Trotzdem unternahm man verschiedene diplomatische Vorstöße. So hatte Santiago die Bonner Regierung ersucht, nicht mehr auf einer sofortigen »Rücküberstellung« zu bestehen, und die Botschafter Russlands und der BRD in Chile waren in einer vertraulichen informellen Note höflich um eine »gesichtswahrende Lösung auf der Grundlage des Rechts« gebeten worden. Honecker sollte ermöglicht werden, vor einem Moskauer Gericht gegen das Auslieferungsbegehren der deutschen Behörden zu klagen. Bis zum Gerichtsentscheid sollte er sich frei bewegen dürfen.

Das Bundeskanzleramt und die russische Regierung, die sich in der Causa einig waren, lehnten alle Interventionen ab und setzten sich letztlich durch. Am 29. Juli 1992 wurde Honecker nach Berlin geflogen, seine Frau Margot reiste nach Chile zu ihrer Tochter Sonja, die im März 1990 gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Chilenen Leo Yáñez Betancourt, dorthin ausgewandert war. In Berlin brachte man Honecker in die Justizvollzugsanstalt Moabit, wo er bereits 1935 unter den Nazis in Untersuchungshaft gesessen hatte.