Erschütternde Gewalt gegen Frauen

Hameln, 25. November: Nach dem furchtbaren Gewaltverbrechen an einer jungen Frau auf offener Straße war die Anteilnahme groß Foto: Peter Steffen/dpa-Bildfunk

Die Häufung der Fälle ist erschreckend, der jüngste ist kaum zwei Tage her. Im Kieler Vorort Kronshagen übergoss am Mittwoch morgen ein 41jähriger seine von ihm getrennt lebende Frau auf offener Straße mit Benzin und zündete sie an. Die 38jährige erlag noch am selben Tag ihren Verletzungen. Eine Tat von unfassbarer Grausamkeit, unabhängig davon, dass der kurz darauf gefasste Mann offenbar in psychiatrischer Behandlung ist. Die Staatsanwaltschaft will ihn daher wegen Mordes anklagen. Die Nachrichtenagentur dpa teilte im Anhang der entsprechenden Meldung mit, der Tatverdächtige stamme aus dem afrikanischen Staat Togo und habe einen unbefristeten Aufenthaltstitel. Woher der Täter kommt, wird vermutlich in den nächsten Tagen Medienthema sein.

Denn allein in den vergangenen zwei Wochen wurden mehrere Gewaltverbrechen gegen Frauen bekannt, und bei allen stammen die Tatverdächtigen aus dem Ausland. Ein ebenso brutales Verbrechen ereignete sich am 20. November in Hameln (Niedersachsen). Ein Kurde, ehemaliger Lebensgefährte des Opfers – das wie durch ein Wunder überlebte – steht im Verdacht, die 28jährige zunächst mit Messerstichen verletzt und sie anschließend mit einem Seil an sein Auto gebunden und 250 Meter weit über die Straße geschleift zu haben (jW berichtete). Am Donnerstag teilte der Anwalt der jungen Frau mit, ihr Zustand habe sich verbessert, sie könne sprechen, erkenne Verwandte und habe wohl trotz erheblicher Schädelverletzungen keine neurologischen Ausfälle.

Am Dienstag hatte die Polizei Bochum bekanntgegeben, sie habe anhand von DNA-Spuren einen Verdächtigen bei zwei Sexualverbrechen im Univiertel der Stadt ermittelt. Es handelt sich um einen Asylbewerber aus dem Irak. Der 31jährige soll für zwei Delikte in August und November verantwortlich sein, beide Opfer sind Studentinnen aus China. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord, Vergewaltigung und gefährliche Körperverletzung vor. Seit Ende vergangener Woche schließlich sorgt der Mord an einer Studentin in Freiburg für Schlagzeilen, denn seit dem 3. Dezember sitzt ein 17jähriger Asylbewerber aus Afghanistan als Verdächtiger in Untersuchungshaft. Ihm wird vorgeworfen, die 19jährige Mitte Oktober vergewaltigt und getötet zu haben.

Die genannten Fälle haben die Debatte um die Flüchtlingspolitik erneut befeuert. Warnungen vor Pauschalisierungen wie die von Kanzlerin Angela Merkel finden wenig Gehör. Die CDU-Vorsitzende hatte am Montag abend in der ARD betont, Taten wie die in Freiburg rechtfertigten nicht die »Ablehnung einer ganzen Gruppe«. Vor Verallgemeinerungen hatten auch der Chef der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, und der Kriminologe Christian Pfeiffer gewarnt. Zuvor hatte AfD-Chefin Frauke Petry die ARD dafür gerügt, dass sie bis dahin nicht über den Freiburger Fall berichtet hatte. Am Montag holte der Sender das pflichtschuldig und ausführlich nach. (dpa/jW)