»Völlig unterschätztes Risiko«

Ein geheimgehaltenes Gutachten, das Ende vergangener Woche an die Öffentlichkeit gelangte, stellt in der Konsequenz den Weiterbau von »S 21« grundsätzlich in Frage. Ist »Stuttgart 21« nun offiziell fast doppelt so teuer wie zuvor veranschlagt, was die Deutsche Bahn AG stets abgestritten hatte?

In der Tat, deshalb hat sie dieses interne Gutachten wohl unbedingt geheimhalten wollen. Der Inhalt ist so brisant, weil damit die Argumentation der Bahn, mit den Kosten für den Bau des Tiefbahnhofs auf der sicheren Seite zu sein, in sich zusammenbricht. Deutlich wird, dass die Darstellung der Gegner des Projekts zutrifft: Die Kosten werden mutmaßlich um bis zu zehn Milliarden Euro steigen. Die Bahn AG hingegen hatte das von ihrem Aufsichtsrat beauftragte Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG und des Ingenieurbüros Ernst Basler und Partner fälschlich als Bestätigung ihrer Kosten- und Terminkalkulation gefeiert. Selbst den Bundesrechnungshof hatte sie unter Verweis darauf abgekanzelt, es bleibe bei den bisher veranschlagten 6,5 Milliarden Euro und auch in etwa bei den angekündigten Fertigstellungsterminen. Sie hat über die Kostenentwicklung von »Stuttgart 21« hinwegtäuschen wollen.

Im Gutachten werden auch neue Gefahren beim Bau des Tiefbahnhofs offengelegt. Sie hatten stets bezweifelt, dass letzterer betriebstauglich sein wird – weshalb?

Dass die Betriebssicherheit gefährdet ist, sagen nun nicht mehr nur S-21-Gegner. Der geplante Tunnel soll durch sogenannten Gipskeuper führen, eine Gesteinsschicht, die stark quillt, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Das Gutachten verweist auf das von der Bahn AG nicht kommunizierte und völlig unterschätzte Risiko des Tunnelbaus durch mehr als 15 Kilometer Anhydrit. Sanierungsbedarf mit hohen Folgekosten kann entstehen. Jahrelange Sperrungen des Tunnels sind zu befürchten, die künftig zu Verkehrschaos führen würden.

Die Inbetriebnahme von »S 21« soll sich auch erheblich verzögern.

Aufgrund der unterschätzten Risiken ist der Termin für die Fertigstellung zu optimistisch: Zunächst war von 2019 die Rede, dann von 2021. Das täuscht die Bahn AG der Öffentlichkeit immer noch vor, obgleich intern längst Ende 2024 anvisiert ist, wie auch das Gutachten nahelegt. Jeder, der dafür Verantwortung trägt, müsste mittlerweile überzeugt sein: Das Projekt muss gestoppt werden.

Nun beginnen die Distanzierungen: Laut Presseberichten hat Manfred Leger, Geschäftsführer der Bahn-Projektgesellschaft Stuttgart-Ulm, kürzlich im Stuttgarter Gemeinderat durchblicken lassen: Nicht die Bahn sei es gewesen, »die sich diesen Luxusbahnhof ausgedacht hat«. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann sowie sein Verkehrsminister Winfried Hermann, beide Grüne, wollen erst recht nie S-21-Anhänger gewesen sein. Und nun?

Selbst Rüdiger Grube, Vorstandsvorsitzender der Bahn-AG, hat kürzlich unter Zeugen gesagt: Er hätte dieses Projekt nie gebaut; es sei ihm von »der Politik« aufgedrängt worden.

Wenn weder die Bahn AG noch die Landesregierung den Bau will – wer beharrt dann darauf?

Es geht um »Gesichtswahrung«. Wir hatten im Sommer ein Konzept vorgestellt, dass es möglich ist, zum jetzigen Zeitpunkt den Wahnsinn zu stoppen: Viele der bisherigen Baumaßnahmen können umgenutzt, die Zerstörungen aufgewogen werden. Der Kopfbahnhof ist preisgünstig zu erhalten. Wenn die Mikrophone abgestellt sind, sagen mittlerweile viele: »Gute Idee.« Sind sie wieder an, heißt es: Zu spät, es gibt Verträge und eine Volksabstimmung etc. Letztere war unter völlig falschen Prämissen gelaufen. Daran festzuhalten, wäre absurd.

Gibt dies der Widerstandsbewegung gegen »S 21« Schwung, den von ihr geforderten Ausstieg weiter voranzutreiben?

Kommenden Mittwoch sind in Berlin in der Aufsichtsratssitzung der Deutschen Bahn AG die Konsequenzen zu ziehen. Längst schätzen dort Mitglieder den politischen Skandal ähnlich wie wir ein. Wir werden unserem Protest gegen das Festhalten am Projekt vor Ort Ausdruck verleihen. Zwei Tage zuvor findet die 350. Montagsdemo für »Umstieg 21« statt. Wir rechnen mit Tausenden Teilnehmern.