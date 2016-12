Protestwelle gegen Tsipras

Zehntausende Menschen beteiligten sich am Donnerstag in Athen an einer Demonstration der Gewerkschaften Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters

Mit einer Streikwelle und Demonstrationen protestieren Griechenlands Arbeiter erneut gegen den Sozialabbau der Regierung von Ministerpräsident Alexis Tsipras. Für Donnerstag hatten die großen Dachverbände ADEDY und GSEE sowie die kommunistisch orientierte Gewerkschaftsfront PAME zu einem Generalstreik aufgerufen, an dem sich Tausende beteiligten.

Die Aktionen richten sich gegen den vom Kabinett für 2017 vorgelegten Haushalt, der weitere Verschlechterungen für die Bevölkerung vorsieht und am Samstag verabschiedet werden soll. Unter anderem sind im Entwurf neue Steuererhöhungen bei Autos, Telefon, Bezahlfernsehen, Benzin, Tabak und Bier vorgesehen, die Einnahmen von gut einer Milliarde Euro bringen sollen. Staatsausgaben für Gehälter und Renten werden um 5,7 Milliarden Euro gekürzt. Zudem sollen das Streikrecht eingeschränkt sowie Entlassungen erleichtert werden. Dabei liegt die Erwerbslosigkeit in Griechenland nach den am Donnerstag veröffentlichten offiziellen Zahlen für September noch immer bei 23,1 Prozent. Die Regierung plant zudem weitere Privatisierungen öffentlichen Eigentums, darunter den Verkauf von 14 Regionalflughäfen, darunter Thessaloniki, an den deutschen Flughafenbetreiber Fraport.

Die Proteste hatten vergangenen Freitag mit einem Streik der Seeleute begonnen, der am heutigen Freitag zu Ende gehen soll. Am Donnerstag kam es dann im Nahverkehr zu mehrstündigen Arbeitsniederlegungen. U-Bahnen und die Stadtbahn von Athen sowie die Busse in mehreren Städten des Landes fuhren nicht, ebenso wie die Eisenbahn. Ministerien und zahlreiche staatliche Schulen wurden bestreikt. Die Ärzte behandelten in staatlichen Krankenhäusern nur Notfälle, teilten ihre Verbände mit. Auch Zeitungen erschienen am Donnerstag in Griechenland nicht, weil die Journalisten am Vortag gestreikt hatten. Deshalb hatte es am Mittwoch auch keine Nachrichten in Radio und Fernsehen gegeben.

Die Regierung wiegelte ab. Ein namentlich nicht genannter Kabinettssprecher wertete gegenüber der Nachrichtenagentur dpa die Streiks als »Aktionismus der Gewerkschaften«. (dpa/ANA-MPA/AFP/jW)