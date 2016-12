Auf dem Cembalo singen

Bangemachen gilt nicht: Barockensemble Il Pomo d’Oro Foto: Foto: Julien Mignot / Warner Classics & Erato

Il Pomo d’Oro (Der goldene Apfel) hat der italienische Geiger und Dirigent Riccardo Masi sein ausschließlich mit Landsleuten besetztes Ensemble genannt. Schwer zu sagen, was an dessen aktueller CD am lautesten zu preisen wäre: die Repertoire-Zusammenstellung, Il Pomo d’Oro selbst – oder der fabelhafte Klaviersolist dieser Produktion? Sie heißt »Haydn Konzerte« und rekapituliert einen musikhistorisch bedeutsamen Moment in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts: Anknüpfend an die Arbeiten des von ihm verehrten Carl Philipp Emanuel Bach, entwickelt Joseph Haydn die moderne Form des Solistenkonzerts.

Strenggenommen haben sowohl die in die Doppel-CD aufgenommene Klavierfantasie C-Dur als auch die Sinfonie g-moll (»La Poule«) unter dem Oberbegriff »Konzerte« nichts zu suchen. Sie blühen aber Seit’ an Seit’ im Beet einer Instrumentalmusik, die erst durch Haydn in der Klassik hegemonial wurde. Das Hornkonzert, obwohl 20 Jahre vor den viel berühmteren Mozarts entstanden, steht ihnen an Putzmunterkeit nicht nach. Hier wie in den anderen Orchesterwerken der CD gilt kein Bangemachen: Das klingt akzentuiert und grell, hat keine Angst vor starken Kontrasten und hält auch nichts von der in der Klassik verbreiteten Ansicht, Fortissimo dürfe nie »Lärm« sein. Haydn liebte es derb, er war ein witziger Komponist.

Die Sensation der CD scheint mir jedoch der knabenhaft genialische Pianist und Dirigent Maxim Emeljanitschew (Assistent von Teodor Currentzis aus Perm, unter diesem auch Hammerflügelspieler). Das Cembalo, auf dem der junge Russe die Klaviermusik des frühen und mittleren Haydn spielt – Hammerklaviere setzten sich erst in den 1770er Jahren durch –, klingt wie eingewoben in den bei aller Kraft fein ausgehörten Orchesterklang. Begegnet man seit Jahrzehnten immer nur Solisten, die sich mühen, moderne Flügel bei Bach oder Froberger wenigstens ein bisschen so charakteristisch und metallisch feingliedrig klingen zu lassen wie ein Cembalo, gelingt es Emeljanitschew in Haydns Fantasie von 1789 mühelos, auf dem Cembalo – historisch richtig herum – den Eindruck eines Hammerflügels zu erzeugen. Sein Tempogefühl tanzt mit jeder Verzierung, jedem Arpeggio nur animierter und beflügelter durch die Partitur. Im warmen Melos des Adagio im G-Dur-Konzert vermag seine enorme Musikalität sogar, das Barock hinter sich lassend, auf dem Cembalo zu singen. Ein Pianist, der aus seiner Verspieltheit kein Hehl, sondern große Interpretationskunst macht. Er hebt sie auf in blitzgescheiten, erhellenden Interpretationen großer Musik. Er wird seinen Weg machen.