»Übelster AfD-Stil«

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag, kritisierte am Dienstag die im Leitantrag für den CDU-Parteitag vorgesehenen Verschärfungen des Asylrechts:

Die CDU zeigt wieder einmal ihr menschenfeindliches Gesicht. Es ist paradox, wie diese Partei einerseits vom christlichen Abendland schwadroniert und andererseits die grundsätzlichsten christlichen Werte als Fußabtreter benutzt. Die Einrichtung von Abschiebelagern in Folterstaaten wie Ägypten und Sammelabschiebungen in das Kriegsland Afghanistan sind Ausdruck einer Politik, die Menschenrechte miss­achtet. Die verfassungswidrige Praxis des regelrechten Aushungerns, um Geflüchtete zum Verlassen des Landes zu zwingen, und ihre Zwangsinternierung sind ebenfalls Teil dieses widerwärtigen Konglomerats von Forderungen in übelstem AfD-Stil.

Bei Anerkennungsquoten von derzeit etwa 75 Prozent sollte die CDU sich darüber Gedanken machen, wie Geflüchteten eine ausreichende Versorgung, Integrationskurse und psychologische Betreuung geboten werden können, statt mit AfD, Pegida und Co. einen Wettbewerb in Flüchtlingsfeindlichkeit zu veranstalten.

Kritik am Leitantrag des CDU-Vorstandes äußerte am Dienstag auch die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl in einer Pressemitteilung:

(...) Rückführungszentren in Afrika führen zu einer Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 2012 im Verfahren Hirsi Jamaa gegen Italien entschieden, dass die Unterzeichnerstaaten der EMRK geretteten Flüchtlingen Zugang zum Asylverfahren gestatten müssen und sie nicht kollektiv in Staaten abschieben dürfen, in denen ihnen möglicherweise Verfolgung oder unmenschliche Behandlung droht. Italien hatte Gerettete nach Libyen zurückgebracht. Pro Asyl kritisiert das Vorhaben, Rückführungszentren außerhalb Europas zu installieren, als Versuch, sich von der Verantwortung für Flüchtlinge freizukaufen. »Täglich wächst das Entsetzen über die Eskalation des Krieges in Syrien, und auf der anderen Seite hat Europas Politik zur Schließung der syrisch-türkischen Grenze und der Fluchtroute über die Türkei geführt. Wer Grenzen unpassierbar macht und Europa zur Festung ausbaut, braucht keine Obergrenze. Für Schutzsuchende gibt es kein Entrinnen mehr.«

Auf Kritik stößt auch der verschärfte Abschiebungskurs. Abschiebungen in Staaten wie Afghanistan sind unverantwortlich. Gebiete, die heute angeblich sicher sind, sind es morgen nicht mehr. »Die geplanten Abschiebungsflüge nach Afghanistan sind ein Ausdruck von Kälte und Herzlosigkeit. Rechtspopulistische Forderungen werden aufgegriffen. Tausende Tote, Kampfhandlungen in 31 von 34 Provinzen, Hunderttausende von Binnenvertriebenen sind die Realität. Das postfaktische Zeitalter hat nun die CDU erreicht. Fakten werden nicht mehr zur Kenntnis genommen, Skrupellosigkeit scheint sich durchzusetzen«, analysiert Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt. (...)

Die Union will die Duldung (das ist rechtlich die Aussetzung der Abschiebung) durch eine »Bescheinigung über die Ausreisepflicht« ersetzen. Damit würde das größte humanitäre Projekt der Regierungskoalition, die Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete, ad absurdum geführt. Die (…) von SPD und CDU/CSU im Bundestag mitbeschlossene Bleiberechtsregelung für langjährig Geduldete würde ins Leere laufen. (...)