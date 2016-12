Immer mehr ohne Obdach

Obdachloser in Berlin: Im Winter ist das Fehlen eines Dachs überm Kopf für etliche Betroffene tödlich Foto: Robert Schlesinger/dpa-Bildfunk

Hunderttausende Menschen in Deutschland haben keine Wohnung – Tendenz steigend. Wie die Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion mitteilte, hat sich die Zahl der Betroffenen von 248.000 im Jahr 2010 auf 335.000 im Jahr 2014 und damit um mehr als ein Drittel erhöht.

Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Auskunft des Bundessozialministeriums hervor. Danach waren auch 29.000 Minderjährige betroffen. 220.000 der 306.000 registrierten erwachsenen Obdachlosen waren Männer. In der Statistik erfasst sind auch diejenigen, die ohne Mietvertrag in Wohnungen, Notunterkünften oder Heimen auf Kosten des Staats untergebracht oder bei Verwandten untergekommen sind.

Das Ministerium stützt sich bei seinen Angaben allerdings auf bereits Ende 2015 publizierte Schätzungen der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe (jW berichtete darüber am 7.10.2015), weil es keine amtliche Statistik dazu gibt. Die Angaben stammen aus dem Jahr 2014. Das Problem dürfte sich seither noch deutlich verschärft haben. Die BAG hat prognostiziert, dass die Zahl der Wohnungslosen bis 2018 auf 536.000 steigen wird.

Aus dem Haus von Andrea Nahles (SPD) hieß es, man nehme das Problem ernst. Zugleich stellte das Ministerium klar, von der Regierung sei auch in Zukunft keine Statistik dazu geplant. »Wohnungslosigkeit liegt vielfach nicht in fehlendem Wohnraum begründet, sondern hat in der Regel eine Reihe anderer sozialer und zum Teil auch psychosozialer Ursachen«, ist in der Regierungsantwort zu lesen. Oft spielten familiäre Probleme, Sucht oder Krankheiten eine Rolle.

Dieser Einschätzung widersprach die Linke-Abgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sabine Zimmermann, die die Auskünfte erfragt hatte. Die Regierung verschließe »die Augen vor der Realität«, kritisierte sie. Denn die Kombination von immer weniger bezahlbaren Wohnungen und einer »verfestigten und steigenden Einkommensarmut breiter Bevölkerungsschichten« sei sehr wohl oft der Grund für den Verlust der Unterkunft. »Es ist unerträglich, dass die Bundesregierung so tut, als ginge sie das alles nichts an«, sagte Zimmermann am Montag in Berlin. Der Wohnungslosigkeit müsse endlich »der Kampf angesagt werden«, forderte sie. Hierzu sei unter anderem eine »deutliche Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus« erforderlich. (dpa/jW)