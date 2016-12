German Angst des Tages: Der Cyber-Russe

Steckt doch der Russe dahinter? Facebook und Twitter – die Angstmarken der Bundesregierung Foto: Dado Ruvic/Reuters

Es ist noch ein knappes Jahr hin bis zur Bundestagswahl. Angela Merkel will es wissen und zum vierten Mal Kanzlerin werden. Eigentlich ein Selbstläufer, hätte man bis vor zwei Jahren gesagt. Doch seitdem ist viel passiert: Zunächst, so der Spiegel, ist die Welt (»wie wir sie kennen«) untergegangen, seit Donald Trump als nächster US-Präsident feststeht. Großbritannien wird die EU verlassen, Italien vielleicht auch. Aus Österreich wird niemand mehr schlau. Und der französische Staatschef zieht sich vergnatzt auf seinen Altenteil zurück. Der einzige, der nach wie vor fest im Sattel sitzt, ist der russische Präsident Wladimir Putin; also der, der eigentlich gestürzt werden sollte. Irgendwas ist da schiefgelaufen.

Immerhin, Merkel will bleiben. Da man nie genau wissen kann, ob das Wahlvolk auch mitspielen wird, ist es ratsam, bereits jetzt eine Rechtfertigung für den schmutzigsten Bundestagswahlkampf aller Zeiten, der der BRD 2017 ins Haus stehen dürfte, zurechtzulegen. Die Regierung geht, so die FAS, davon aus, dass dieser »durch Cyber-Angriffe und gezielte Desinformationskampagnen« geprägt sein wird. Nein, es ist nicht das CDU-Wahlkonzept, das hier gerade geleakt wurde. Viel schlimmer: Der Russe mischt sich ein!

Die BRD tut das in Russland und anderswo schon lange, seit mindestens 25 Jahren. Da werden Strauchdiebe und richtige Kriminelle zu »Kämpfern für Demokratie« aufgebaut, oder – wie in der Ukraine – waschechte Neonazis zu »Euro-Maidan-Rebellen« verklärt. Der Westen darf das, Russland nicht.

Keine Frage, es ist Zeit für die Zweitschlagsfähigkeit, auch im Cyberraum. Eine IT-Einheit des Innenministeriums soll mit »Gegen­attacken« antworten, wenn »etwa Kraftwerke oder die Wasserversorgung« durch Cyberangriffe betroffen seien.

Moskau, mach Dich auf was gefasst: Wenn Merkel 2017 verlieren sollte …(sc)