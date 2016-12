Weniger für mehr

Ziemlich voll, aber zu wenig Geld: Hörsaalgebäude der Universität Leipzig am 20. Oktober 2016 Foto: Waltraud Grubitzsch/ZB

Mehr ist manchmal weniger. Wenn Bundesregierung und Kultusminister sagen, die Hochschulen in Deutschland stünden finanziell besser da denn je, dann stimmt das – irgendwie aber auch nicht. Viel Geld zur Verfügung zu haben, muss schließlich nicht bedeuten, dass es auch reicht. Angesichts überfüllter Hörsäle, fehlender Professoren und bröckelnder Fassaden darf man sicher sein: Es reicht nicht! Wie aber verhält es sich, wenn man all die Baustellen wegblendet und nur auf die Bilanzen schaut? Haben die Unis dann wirklich mehr als jemals zuvor?

Eine am vergangenen Donnerstag vorgelegte Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gelangt zu dieser Antwort: Wie man’s nimmt. Ja, die Hochschulen verfügen heute nominell über deutlich mehr Mittel als noch vor zwölf Jahren. Und nein: Denn nimmt man die Aufwendungen pro Studierendem, dann haben sie merklich weniger als damals. Benjamin Baumgarth, Justus Henke und Peer Pasternack vom Institut für Hochschulforschung (HoF) Halle-Wittenberg haben die Zahlen von 2013 mit denen von 2004 verglichen. Dabei berücksichtigten sie nicht nur die staatliche Grundfinanzierung, sondern sämtliche weiteren Zuwendungen, etwa aus Sonderprogrammen, Maßnahmen für Hochschulbau und Studienförderung sowie öffentlichen und privaten Drittmitteln.

Vor drei Jahren flossen demnach insgesamt rund 33,6 Milliarden Euro in das Hochschulsystem. 94,5 Prozent kamen aus öffentlichen Quellen, der Anteil privater Stiftungen und der gewerblichen Wirtschaft lag bei 5,5 Prozent. Die für den laufenden Betrieb wichtigsten Einnahmen sind die überwiegend durch die Bundesländer getragenen Grundmittel, die sich 2013 auf bundesweit 18,3 Milliarden beliefen. In der Summe lagen diese Ausgaben damit um 29 Prozent über dem Wert von 2004. Allerdings hat in der Zwischenzeit die Zahl der Studierenden um 28 Prozent zugelegt. Vom vermeintlichen »Geldregen« blieb damit pro Kopf nur ein Tröpfchen übrig. 2013 hatten die Länder für einen Studenten im Schnitt 7.323 Euro ausgegeben, ein Jahrzehnt davor waren es 55 Euro oder ein Prozent weniger.

Das allerdings ist nur die Nominalgröße. Die Autoren haben die zwischenzeitlichen Kostenaufwüchse durch Inflation und höhere Lohnkosten einkalkuliert. Auf dieser Grundlage ermittelten sie im Bundesmittel einen Rückgang der realen Pro-Kopf-Ausgaben um zwölf Prozent oder 907 Euro. Lediglich vier Länder, nämlich Brandenburg, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz, lassen sich ihre Studenten heute tatsächlich mehr kosten als 2004. Dabei eilt die Hansestadt mit einem Plus von 2.172 Euro mit großem Abstand voraus, Brandenburg schaffte gerade mal eine Zugabe von fünf Euro. Von jenen Ländern mit realen Ausgabenkürzungen ist Nordrhein-Westfalen Schlusslicht mit einem Minus von 2.085 Euro, knapp hinter Berlin mit Einbußen von 1.939 Euro. Die Hauptstadt hat überdies als einziges Bundesland ihre Hochschulausgaben sogar nominell zurückgefahren, um neun Prozent.

»Die Länder lassen die Hochschulen am langen Arm verhungern«, kritisierte der Präsident des Deutschen Hochschulverbands (DHV), Bernhard Kempen, gegenüber der Süddeutschen Zeitung (SZ) vom Donnerstag. Unlängst erst hatte das Statistische Bundesamt einen neuen historischen Höchststand bei den Studierendenzahlen vermeldet (jW berichtete). Bei aktuell über 2,8 Millionen Eingeschriebenen rechnet die Kultusministerkonferenz (KMK) auch für die kommenden Jahre mit Studienanfängerzahlen auf hohem Niveau. Der Chef der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Horst Hippler, mahnte deshalb eine »auf Dauer angelegte, angemessene Finanzierung« an.

Dass ihn die durch »Schuldenbremsen« aufs »Sparen« eingeschossenen Länder erhören, erscheint fraglich. Vielmehr werden diese auf noch mehr Beistand der Bundesregierung pochen. Ohne die Unterstützung Berlins wäre der Unibetrieb vielerorts wohl bereits eingestellt worden. Wie die Studienautoren aufzeigen, beziehen die Länder einen immer größer werden Teil ihrer Hochschulmittel aus Bundeszuwendungen. So ginge beinahe die Hälfte des nominellen Anstiegs auf »Zuweisungen im Rahmen des Hochschulpakts« zurück, in dessen Rahmen Hunderttausende neue Studienplätze finanziert werden. Der Bund habe seine Beiträge zur Hochschulsystemfinanzierung binnen eines Jahrzehnts »mehr als verdoppelt« und trage inzwischen 28 Prozent der Kosten des Hochschulsystems, heißt es in der Studie. Die Länder würden ihrer Verantwortung dagegen »nur teilweise gerecht«.

Die Spitze der Knauserer bildet Bayern. Im Freistaat gehen lediglich 0,52 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in die Hochschulfinanzierung. Auch Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen münzten ihre »überdurchschnittliche Leistungskraft nicht in eine überdurchschnittliche Hochschulfinanzierung um«, bemängeln die Wissenschaftler. Auch in der Gesamtperspektive sei der Anteil der Grundmittel am BIP der Länder nicht gestiegen. Entsprechend lautet das Fazit der Autoren: »Die Hochschulen sind trotz deutlicher Erhöhung ihrer Grundfinanzierung aufgrund des raschen Studierendenanwuchses stärker unterfinanziert als vor zehn Jahren.«