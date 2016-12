Prozess fast geplatzt

Kerzen für die getötete chinesische Studentin stehen am 27. Mai auf dem Campus der Hochschule in Dessau-Roßlau Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die Polizei- und Justizpannen bei der Aufklärung des grausamen Sexualmords an der chinesischen Studentin Yangjie Li in Dessau (Sachsen-Anhalt) reißen nicht ab. Am vergangenen Freitag wurde der Prozess gegen die Tatverdächtigen, Polizistensohn Sebastian F. und seine Verlobte Xenia I., vor dem Landgericht Dessau-Roßlau gestartet, am Mittwoch wäre er dann fast geplatzt. Richterin Uda Schmidt räumte ein, eine Schöffin sei nicht vereidigt worden (siehe jW vom 1.12.). Dies wurde nachgeholt, die Anklage neu verlesen. Die Verhandlung vom Montag muss wiederholt werden. Wäre die Panne nicht aufgefallen, hätte ein späteres Urteil keinen Bestand gehabt.

Einen Grund nannte die Richterin nicht. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau und die vier Verteidiger der Angeklagten wollten keine rechtlichen Schritte einleiten, berichtete die Mitteldeutsche Zeitung (MZ) am Mittwoch online. Nebenklageanwalt Sven Peitzner zeigte sich erleichtert, »dass der Mangel zu Beginn des langen Verfahrens bemerkt und geheilt wurde«. Kurz darauf sorgte die Richterin für weiteres Unverständnis: Sie lud den Dessauer Ermittlungsführer als Zeugen aus, der die ersten Untersuchungen geleitet hatte. Nach etwa zehn Tagen hatte ihn die Polizeidirektion Halle (Saale) abgelöst, weil bekanntgeworden war, dass die Mutter des Angeklagten, Ramona S., als Kriminalbeamtin in Dessau involviert war. Sie hatte Mitbewohnerinnen des Opfers befragt.

Allerdings hatte die Polizistin nach dem Mord Vermittlerin zwischen ihrem Sohn und der Polizei gespielt, wie am Montag bekannt wurde. Er und seine Verlobte wohnten allein in dem leerstehenden Haus, neben dem die Leiche gefunden worden war. Trotzdem wollten die Ermittler sie erst sechs Tage später befragen, wie Nebenklageanwalt Peitzner rügte. Als die Polizisten niemanden antrafen, hätten sie einen Termin mit F. über dessen Mutter, vereinbart. Diese »verwandtschaftlichen Absprachen« seien irritierend, sagte der Nebenklageanwalt. Bereits vor dem Prozess war der Verdacht aufgekommen, Ramona S. habe ihren Sohn bei früheren Straftaten geschützt. In einem Interview mit der MZ Ende Mai hatte sie eingeräumt, einmal einen Kollegen angezeigt zu haben, weil dieser wegen Brandstiftungen auch gegen Sebastian F. ermittelte. Aktuell werden dem 21jährigen neben dem Mord an Yangjie Li zwei Vergewaltigungen im Jahr 2013 vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft sah indes weder gegen die Mutter noch den damaligen Leiter des Dessauer Polizeireviers und Stiefvater von F., Jörg S., einen Anfangsverdacht auf »Strafvereitelung im Amt«. Er hatte dem Paar zehn Tage nach dem Mord beim Umzug geholfen, obwohl das Haus zum Tatortbereich gehörte. F. und I. sollen die 25jährige Studentin in der Wohnung unter ihrer eigenen tödlich misshandelt haben. Jörg S. will von dort drei Fuhren Möbel nach Meiningen in ein ihm gehörendes Haus transportiert haben. Gesehen wurde er von Kollegen, die zu diesem Zeitpunkt eine Tatortbegehung der Opferfamilie absicherten.

Merkwürdig: Etwaige Spuren will der Kriminalist dabei nicht bemerkt haben. Ermittler sagten allerdings am Mittwoch aus, die Tatwohnung sei voller »Blutspritzer bis an die Decke« gewesen. Blut habe sich auch an einem Baugerüst und im Hausflur bis ins Erdgeschoss befunden. Jemand habe versucht, es wegzuwischen und es dabei »großflächig verteilt«, hieß es. In der Wohnung des Paares ortete die Polizei weitere blutige Utensilien wie Wischgeräte, Kleidung und Stiefel des Angeklagten.

Eine weitere Ungereimtheit: Bereits am Tag vor dem Auffinden der Toten suchte die Polizei mit Spürhunden die Wohnumgebung Yangjie Lis ab. Eine Witterung nahmen die Tiere nicht auf. Dabei hat die Leiche laut Anklage schon zu dieser Zeit nur etwa 50 Meter davon entfernt gelegen. Wurde sie erst später in das Gebüsch hinter eine Dixitoilette gelegt und wenn, von wem? Angekündigt wurde indes, dass die Eltern des mutmaßlichen Täters im Januar auf Antrag der Nebenklage vernommen werden sollen. Zur nächsten Verhandlung am 13. Dezember will die Strafkammer Kommilitoninnen des Opfers befragen.