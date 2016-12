Bauernopfer für CETA

Landwirte waren auf der Anti-TTIP-Demo am 23. April in Hannover mit ihren Traktoren dabei Foto: Holger Hollemann/dpa-Bildfunk

TTIP ist auch mit der Wahl des erklärten »Freihandelsgegners« Donald Trump zum künftigen US-Präsidenten nicht tot. Dafür würden schon seine Berater sorgen, zu denen auch Vertreter der Agrarindustrie zählen. Davon ist Sharon Treat überzeugt. Die Wissenschaftlerin, Politikerin und Gegnerin der geplanten Transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft zwischen der EU und den USA stellte am Donnerstag in Berlin gemeinsam mit ihrer Kollegin Shefali Sharma die deutsche Fassung einer Studie vor, die deutlich macht, welche Folgen TTIP wie auch CETA, das Abkommen mit Kanada, für die europäische Landwirtschaft hätten.

Deren Befund könnte man in einem Satz zusammenfassen: Die EU-Bauern werden früher oder später plattgemacht. Oder sie werden, wie viele ihrer Kollegen in den USA, über Kontrakte zu Sklaven der Fleischindustrie. Landwirte in den Vereinigten Staaten sind heute in ihrer Mehrheit Franchise-Unternehmer für die großen Schlacht- und Fleischverarbeitungs- oder für Getreidehandelskonzerne. Die Tierhalter unter ihnen tragen das gesamte Risiko schwankender Preise sowie die Kosten der Kredite für den Bau von Stallanlagen – und sind zugleich zur Abnahme bestimmter Futterstoffe und anderer Betriebsmittel von denselben Großunternehmen verpflichtet.

Die Übertragung dieser Verhältnisse auf Europa sei zwar nicht direkt Inhalt der »Freihandels«abkommen, betonten Treat und Sharma. Doch der Druck auf die Bauern, der schon heute groß ist, wachse dadurch enorm. Die Juristin und die Ökonomin, beide tätig am »Institute for Agriculture and Trade Policy« (IATP), haben in der Studie ihr Augenmerk vor allem auf die Fleischindustrie in den USA gerichtet und untersucht, in welcher Weise deren Repräsentanten Einfluss auf die Handelspolitik nehmen. Mit Hilfe von TTIP wolle die US-Fleischbranche »das Ruder übernehmen«. Es gebe ihr noch mehr Macht, ihre Interessen durchzusetzen, unter anderem mittels der sogenannten regulatorischen Zusammenarbeit. Der blumige Begriff meint nichts anderes, als dass nichtgewählte Gremien, in denen die Konzerne direkt mit am Tisch sitzen, Gesetzesvorhaben auf die Kompatibilität mit den Interessen der maßgeblichen Industrien prüfen und gegebenenfalls verhindern oder »anpassen«. Auch die internationalen Schiedsgerichtsverfahren, mit deren Hilfe Firmen Staaten auf Schadenersatz wegen entgangener Gewinne verklagen können, sind ein wichtiger Hebel.

Sharma berichtete, in den letzten 20 Jahren hätten in den USA 90 Prozent der Schweinemastbetriebe aufgeben müssen. Lediglich vier multinationale Konzerne kontrollierten den gesamten Rindfleischmarkt, und ein einziger beherrsche die Hälfte des Schweinefleischmarktes. Dazu gehören Cargill, Tyson Foods, die aus Brasilien stammende JBS sowie Smith­field Foods, größter Schweinezucht- und -fleischverarbeitungskonzern, der sich seit 2013 in den Händen des chinesischen Konsortiums Shuanghui International befindet.

Martin Schulz, Schweinehalter und Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), wies am Donnerstag in Berlin darauf hin, dass die Konzentration insbesondere in der Tierhaltung auch in der EU schon weit fortgeschritten ist. Mit den Abkommen CETA und TTIP werde sich diese Entwicklung beschleunigen. Die AbL ist gemeinsam mit den Organisationen »PowerShift« und »Meine Landwirtschaft« Herausgeberin der deutschen Übersetzung der Studie.