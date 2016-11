Flucht vor den Dschihadisten

Geflohene Einwohner aus den östlichen Bezirken von Aleppo in einem von der Regierung kontrollierten Teil der Stadt am Dienstag Foto: SANA/Handout via REUTERS

Seit der Rückeroberung der nordöstlichen Stadtviertel von Aleppo durch die syrische Armee und deren Verbündete am Montag sind nach Angaben des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) rund 20.000 Menschen in die westlichen Stadtviertel geflohen. Die seit August anhaltenden Kämpfe hätten 60.000 Menschen vertrieben, hieß es in einer Stellungnahme des IKRK-Büros in Damaskus am Mittwoch.

Vor allem Frauen, Kinder, Alte und behinderte Menschen verließen die von den bewaffneten Gruppen bisher kontrollierten Gebiete. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums lebten in den nordöstlichen Vierteln Aleppos bis zu 80.000 Menschen. Neben internationalen Hilfsorganisationen der UNO und des IKRK versorgten auch russische Soldaten die Geflohenen mit Wasser und warmen Mahlzeiten aus Feldküchen. Das russische Verteidigungsministerium schickte mehrere Flugzeuge mit einem Feldkrankenhaus, Ärzten und medizinischer Ausrüstung nach Syrien, um »der Bevölkerung in Aleppo zu helfen.«

Nach Angaben des »Russischen Zentrums für Versöhnung der verfeindeten Seiten in Syrien« (Hmeimin/Latakia) übergaben in nur 24 Stunden mehr als 500 Kämpfer den syrischen Streitkräften ihre Waffen. »Entsprechend der Amnestie, die der syrische Präsident lokalen Kämpfern angeboten hat, wurden 484 von 507 dieser Männer umgehend begnadigt«, hieß es in einer Erklärung.

Kämpfer der Nusra-Front, von Ahrar Al-Scham, des »Islamischen Staats« (IS, arabisch: Daesch) und der Nur-Al-Din-Al-Senki-Brigaden dagegen zogen sich in den Südosten der Stadt zurück. Videoaufnahmen, die vom Aleppo Media Center (AMC) verbreitet wurden – einer von den USA und Frankreich unterstützten Nachrichtenagentur der Aufständischen in der Stadt –, zeigten schwerbewaffnete, zum Kampf entschlossene Männer, die »bis zum Sieg« weiterkämpfen wollten.

Aleppo-Stadt umfasst rund 100 Quadratkilometer. Die östlichen Stadtteile machen davon etwa 45 Quadratkilometer aus, von denen die syrische Armee nun 20 zurückerobern konnte. Ein besonderer Erfolg dieser militärischen Operation ist die Sicherung der wichtigen Wasserpumpstation »Suleiman Al-Halabi«, die die ganze Stadt mit Wasser versorgt. Früher hatten die Bewohner in Aleppo rund um die Uhr Wasser. Nachdem Kämpfer die Station besetzt hatten, stoppten sie den Wasserdurchlauf und drohten damit, die Anlage zu sprengen. Nach Angaben aus Kreisen der Armee sollen bereits Techniker eingetroffen sein, um das Wasserwerk wieder funk­tionsfähig zu machen.

Westliche Unterstützerstaaten für die bewaffneten Gruppen im Osten von Aleppo machten derweil Syrien, Russland und Iran für das Leid der Bevölkerung in Aleppo verantwortlich. Frankreich beantragte eine Sitzung im UN-Sicherheitsrat am gestrigen Mittwoch und sprach von den »schlimmsten Massakern seit dem Zweiten Weltkrieg«.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte, »das Regime und seine Unterstützer, allen voran Russland und Iran«, trügen die größte Verantwortung. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Norbert Röttgen, und die Grünen-Abgeordnete Franziska Brantner forderten schärfere Sanktionen gegen Russland wegen seiner Rolle bei der Aleppo-Offensive. Beide Politiker plädierten zudem für eine Luftbrücke zu den eingeschlossenen Menschen (und somit den Kampfgruppen) im Südosten der Stadt.

Unterdessen veröffentlichte das Auswärtige Amt seine Antwort auf eine Frage der Linken-Politikerin Sevim Dagdelen an die Bundesregierung zu deutschen Waffen, die in einem kürzlich von der Armee zurückeroberten nördlichen Stadtteil von Aleppo gefunden worden waren. »Der Bundesregierung liegen dazu keine Erkenntnisse vor«, heißt es in dem Schreiben vom 29. November 2016 knapp. Berlin verfolge eine »zurückhaltende Rüstungsexportpolitik«, und »wenn Zweifel am gesicherten Endverbleib beim Empfänger bestehen, werden Ausfuhranträge abgelehnt«.

Die Abgeordnete Dagdelen kritisierte gegenüber jW, dass die Türkei zu den wichtigsten Abnehmern deutscher Waffen gehöre, obwohl der Bundesregierung bekannt sei, dass »das Land zur ›zentralen Aktionsplattform‹ für islamistische Terrorgruppen im Nahen Osten ausgebaut« worden sei. Die Türkei gehört neben Saudi-Arabien und Katar zu den Versorgern und Sponsoren bewaffneter Kampfgruppen in Syrien. Dagdelen forderte einen Stopp aller Waffenlieferungen an diese Staaten.