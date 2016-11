Geschäftsmodell Krieg

Einige Nummern kleiner als das Münchner Vorbild: Garderobe der »Berliner Sicherheitskonferenz« Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Werner Sonne will unbedingt Optimismus aus seinen Gesprächspartnern kitzeln. Der frühere ARD-Korrespondent sitzt am Mittwoch auf dem Podium der »Berliner Sicherheitskonferenz«, und nach positiven Sichtweisen fragt er ziemlich oft. Die hohen Beamten der Verteidigungsministerien Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands und der USA, welche gegenüber Sonne Platz genommen haben, versuchen ihr Möglichstes. Libyen? »Es gab Fortschritte in den letzten Jahren«, antwortet der Franzose Phillippe Errera. Sein britischer Kollege Peter Watkins ergänzt: »Der Kampf geht weiter« und verweist auf die Ausbildung der Küstenwache, welche erst Mitte Oktober ein Flüchtlingsboot angriff und dabei mindestens vier Menschen getötet haben soll. Afghanistan? »Wir haben das Gefühl, es geht voran und in die richtige Richtung«, sagt Elissa Slotkin vom US-amerikanischen Department of Defense. Watkins fügt an, wie »wunderbar« und »mit großem Mut« die afghanischen Regierungstruppen in diesem Jahr gekämpft hätten – »ich glaube, es wird besser«. Mali? »Deutliche Fortschritte«, meint Errera. Vielleicht liegt das ja an der mittlerweile dort breit aufgestellten Bundeswehr – Géza Andreas von Geyr vom deutschen Verteidigungsministerium bekennt: »Wir haben erst jetzt verstanden, wie nah Nordafrika liegt.«

Wer sich auf der »Berliner Sicherheitskonferenz« umhört, bekommt den Eindruck, dass die Weltlage gar nicht so prekär sein kann, wie Nachrichten täglich suggerieren. Kriegsschauplätze lassen sich schließlich mit Truppenstärke und genügend Materialaufwand lässig unter Kontrolle halten. Die Konferenz selbst ist im Vergleich zu ihrem Münchner Vorbild einige Nummern kleiner geraten. Für sie muss keine Innenstadt hermetisch abgeriegelt werden, denn Friedensaktivisten verirren sich nicht zu dem an einer Ausfallstraße gelegenen Tagungshotel, nicht mal ein Polizeiwagen steht davor. Drinnen trifft Militär auf Wirtschaft, und beide versichern sich gegenseitiger Wertschätzung. »Hier treten sich Repräsentanten der Rüstungsindustrie gegenseitig auf die Füße, um ihre Produkte anzupreisen und mit führenden Offizieren der Bundeswehr anzubändeln«, erklärt Christine Buchholz, verteidigungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag am Mittwoch gegenüber jW. Lange bevor der Bundestag neue Aufrüstungsvorhaben beschließe, würden hier die milliardenschweren Verträge der Zukunft angebahnt.

Dieser Jahrmarkt, der keiner sein will, wird organisiert vom Behörden Spiegel, der Zeitung für den öffentlichen Dienst. Er besteht aus zwei Hoteletagen, auf denen Panasonic Laptops anbietet, die locker einen Sturz vom Hochhaus überleben, Lockheed Martin Hubschrauber und Raketensysteme bewirbt oder der Mittelständler Schmidt & Bender seine Zielfernrohre auf Gewehrdummies schraubt. Und die Benutzer derartiger Waren sind eingeladen, über die breite Palette ihrer Anwendungsbereiche zu referieren. Etwa Fabrice Leggeri von der EU-Grenzschutztruppe Frontex. Oder am Mittwoch Generalleutnant Peter Bohrer, Vizechef der Streitkräftebasis der Bundeswehr. Er betont die Wichtigkeit des »Netzwerks militärischer und ziviler Akteure« und die »besondere Verantwortung«, die sich für Deutschland als »Transitland und Aufmarschgebiet« ergebe. Wohin es geht, verrät er auch: »Richtung Osten«. Für seine Unterstützungstruppe gehe es darum, »die Teilstreitkräfte zu entlasten für ihren Kampfauftrag«. Und die Anfragen an die Streitkräftebasis seien seit letztem Jahr unaufhörlich gestiegen, für 2017 rechnet Bohrer mit einer ähnlichen Entwicklung.

Das »Get-Together« bei Kaffee und Croissants ist Hauptaugenmerk der Konferenz. »Dabei geht es nicht um unsere Sicherheit. Krieg ist das Geschäft dieser vermeintlich vornehmen Gesellschaft«, sagt Christine Buchholz. Und was die Finanzierung dessen betrifft, da sind Werner Sommers Gesprächspartner aufrichtig optimistisch. Auf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes soll der deutsche Wehretat steigen. »Daran sind wir gebunden«, freut sich Géza Andreas von Geyr. Nach 25 Jahren des sinkenden Budgets sehe der Haushalt für 2017 immerhin acht Prozent (37 Milliarden Euro) mehr vor – eine »Trendwende«.