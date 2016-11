Europäische Aufrüstungsgemeinschaft

Will mehr Waffen: EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am 28.06.2016 in Brüssel Foto: dpa/Julien Warnand

Die EU-Kommission will mit einem milliardenschweren Verteidigungsfonds die gesamteuropäische Aufrüstung anstoßen. »Um unsere kollektive Sicherheit zu garantieren, müssen wir in die gemeinsame Entwicklung von Technologien und Ausrüstung mit strategischer Bedeutung investieren«, sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Mittwoch. Europa brauche im Bereich der Verteidigung strategische Unabhängigkeit.

Konkret sieht der Vorschlag aus Brüssel vor, dass die EU-Staaten jährlich etwa fünf Milliarden Euro für den neuen Verteidigungsfonds bereitstellen. Das Geld könnte dann beispielsweise in die Entwicklung moderner Drohnen oder den Kauf großer Mengen an Hubschraubern investiert werden. Zudem sollen ab 2020 pro Jahr 500 Millionen Euro aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt für Rüstungsforschung ausgegeben werden.

Ob die Vorschläge verwirklicht werden, hängt von den Regierungen der Mitgliedstaaten ab. Die EU-Kommission erhofft sich vom Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 15. und 16. Dezember eine Richtungsentscheidung. In der Vergangenheit kamen Projekte für eine engere Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich oft wegen nationalstaatlicher Interessen nicht zustande. So scheiterte vor ein paar Jahren der Zusammenschluss des damaligen EADS-Konzerns (heute Airbus) mit dem britischen Rüstungsgiganten BAE Systems vor allem am Widerstand der Bundesregierung. Sie fürchtete damals einen Verlust von Einfluss auf EADS.

In der EU-Kommission gebe es laut Nachrichtenagentur dpa die Hoffnung, dass der Ausgang der US-Präsidentenwahl zu einer höheren Kooperationsbereitschaft der EU-Staaten führt. Donald Trump hatte im Wahlkampf zu verstehen gegeben, dass er von den Europäern höhere Verteidigungsetats erwarte. Nach offiziellen Zahlen gaben die USA im vergangenen Jahr mit rund 600 Milliarden Euro dreimal so viel Geld für Verteidigung aus wie die Mitgliedstaaten der EU. Diese kamen zusammen auf 203 Milliarden Euro.(dpa/jW)