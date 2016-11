Abbas trotzt Kritikern

Der Generalkongress der Fatah stimmte am Dienstag in Ramallah »Ja« zu einer weiteren Amtszeit von Mahmud Abbas (29.11.2016) Foto: Nasser Nasser/AP Photo

Am Dienstag begann in Ramallah in der Westbank der siebte Generalkongress der stärksten Fraktion der palästinensischen Befreiungsbewegung, der Fatah. Als erste Amtshandlung wählten die rund 1.400 Delegierten ihren bisherigen Parteivorsitzenden, den 81jährigen Mahmud Abbas, erneut an die Spitze der Fatah.

Im Vorfeld der Wahlen war nicht ausgeschlossen worden, dass es zu einer Überraschung kommen könnte. Denn die Fatah ist zerstritten wie lange nicht mehr. Bis kurz vor Beginn war unsicher, ob der Parteitag tatsächlich stattfinden würde – und auch die Kritik an Abbas ist in den vergangenen Jahren lauter geworden.

Es dürfte in den kommenden Tagen demnach ausreichend Gesprächsbedarf geben. Besonders darüber, wie Mahmud Abbas mit seinen Gegnern umgeht. Es gibt Stimmen, die sagen, dass der Vorsitzende sich langsam wie ein Diktator verhalte. »Präsident Abbas versucht mit allen Mitteln, jegliche Opposition gegen ihn zu unterbinden«, äußerte sich etwa der frühere hohe Funktionär Abd Al-Hamid Al-Masri auf dem Onlineportal der Deutschen Welle. Al-Masri war vor zwei Jahren selbst kaltgestellt worden.

Laut Berichten der palästinensischen Nachrichtenagentur Sama News hat Abbas im vergangenen September eigenmächtig vier Mitglieder des Revolutionsrates der Fatah aus der Partei ausgeschlossen, weil sie Gefolgsleute des ehemaligen Chefs des palästinensischen Sicherheitsdienstes in Gaza, Mohammed Dahlan, sein sollen. Der 55jährige Dahlan verfügte während seiner Zeit als Sicherheitschef über einen großen Polizeiapparat, der ihn in Gaza zu einem solch mächtigen Mann machte, dass die Bevölkerung den kleinen Landstreifen am Mittelmeer schon sarkastisch »Dahlanistan« nannte.

Dahlan wird vorgeworfen, seine Macht ausgenutzt und sich selbst bereichert zu haben. Manche behaupten auch, er habe mit der CIA und dem israelischen Geheimdienst zusammengearbeitet. Als Dahlan im Jahr 2006 – angeblich auf Geheiß der USA – in Gaza die bereits starke Hamas herausforderte, unterlag er und musste in die Westbank übersiedeln. Schließlich wurden Gerüchte laut, Dahlan habe Jassir Arafat vergiftet. 2011 warf ihn Mahmud Abbas aus der Fatah, und Dahlan floh an den Arabischen Golf. Drei Jahre später verurteilte ihn ein palästinensisches Gericht wegen übler Nachrede in Abwesenheit zu zwei Jahren Haft.

Trotz alledem verfügt Dahlan offenbar immer noch über eine beachtliche Hausmacht. Seine Anhänger sind genausowenig zum Kongress eingeladen worden wie andere Abbas-Gegner. Deshalb sei die Zahl der Delegierten nur halb so groß wie beim letzten Treffen vor sieben Jahren, vermuten palästinensische Medien. Manche schließen nicht aus, dass die Ausgeladenen einen eigenen Kongress einberufen. In diesem Falle stünde vermutlich die Spaltung bevor.

Viele junge Fatah-Mitglieder erwarten indes, dass neben der Wahl des Vorsitzenden auf dem Generalkongress auch ein Kronprinz installiert wird, der dem alten und kränkelnden Mahmud Abbas nachfolgen wird. Es wäre das erste Mal, dass ein stellvertretender Parteichef gewählt würde. Für das Amt des Fatah-Vize soll es ein halbes Dutzend Interessenten geben – unter ihnen, heißt es, soll auch Dahlan sein. Als Favorit gehandelt wird allerdings Marwan Barghuti, der zum militärischen Flügel der Fatah gehört. Obwohl der 57jährige Kommandant der Tanzim-Brigade seit 14 Jahren im israelischen Gefängnis sitzt, ist er in der Westbank sehr populär. Auch dem ehemaligen Sicherheitschef im Westjordanland, Dschibril Radschub, werden Chancen eingeräumt.

Allerdings will auch das sogenannte arabische Quartett – Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate – ein Wörtchen bei der Abbas-Nachfolge mitreden. Die vier Staaten favorisieren offenbar Nassir Al-Kidwa, einen Neffen von Jassir Arafat, der die Palästinensische Befreiungsbewegung PLO eine Zeitlang bei den Vereinten Nationen vertreten hat. Das arabische Quartett drängt Abbas außerdem zu einer Versöhnung mit Dahlan.

Der Generalkongress der Fatah soll noch bis Freitag dauern. Auf der Tagesordnung steht dabei die Wahl der Mitglieder des Fatah-Zentralkomitees sowie des Revolutionsrates, der aus 120 Abgeordneten besteht.