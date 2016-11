»Ohne Kontrolle bringen Vorsätze nichts«

Foto: Uwe Anspach/dpa-Bildfunk

Sie haben gemeinsam mit dem Bildungsforscher Marcel Helbig in einer Studie für das Wissenschaftszentrum für Sozialforschung, WZB, die Genehmigungspraxis für Privatschulen in Deutschland untersucht. Dabei kam heraus: Eigentlich dürfte es diese Eliteschulen gar nicht geben. Warum nicht?

Wir haben uns die privaten allgemeinbildenden Schulen, die bis zum Abitur führen, angesehen. Dabei zeigte sich, dass die Schülerschaft sich weit überwiegend aus einkommensstarken Elternhäusern rekrutiert. Kinder aus Familien, die weniger Geld haben oder auf Sozialleistungen angewiesen sind, sind extrem unterrepräsentiert. Hielten sich die Bundesländer an den Wortlaut des Grundgesetzes, dann dürfte das nicht sein.

Was genau besagt dazu die Verfassung?

Darin heißt es klipp und klar, dass Privatschulen als Ersatzschulen nur dann zugelassen werden dürfen, wenn sie die Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht fördern. Genau dies geschieht aber praktisch überall, wenngleich es mit Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zwei Länder gibt, die das Gebot immerhin in Teilen umsetzen. Von den neun Vorgaben, die eine effektive Einhaltung des Sonderungsverbots gewährleisten, erfüllen diese jeweils fünf. Länder wie Thüringen oder Bremen missachten dagegen sämtliche der Kriterien.

Auf welche Weise passiert das?

Zum Beispiel werden überhöhte Schulgelder erhoben, weil in den meisten Ländern keine Höchstgrenze dafür vorgesehen ist. Dort, wo eine Obergrenze besteht, liegt diese über den 160 Euro, die von der Rechtsprechung als Maximum für das im Schnitt fällige Schulgeld angesehen wird. In Berlin dürfen Privatschulen sogar für Kinder, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben, 100 Euro Schulgeld eintreiben. Es gibt Schulen, die die Bevorzugung reicherer Kinder geradewegs zum Programm erhoben haben. Dort geht es dann bei 150 Euro los, und Ermäßigungen gibt es kaum oder gar nicht.

Was ist mit der staatlichen Aufsicht? Oder hat die Politik kein Auge auf die Vorgänge?

Hier liegt das Problem: In der Mehrheit der Fälle ist das Sonderungsverbot nicht in den Landesgesetzen konkretisiert. Behörden und Schulträger wissen vielfach gar nicht, wie Schulgelder ermittelt werden und wie hoch diese ausfallen dürfen. Auch ist es nicht damit getan, eine Einkommensstaffelung festzulegen, wenn die tatsächliche Aufnahmepraxis nicht überprüft wird. Ohne effektive Kontrolle bringen die schönsten Vorsätze nichts. Denn natürlich suchen sich die Schulen dann die Kinder aus, die ihnen größere Einnahmen bescheren.

Sie sprachen von Rheinland-Pfalz. Was läuft dort besser?

Dort dürfen Privatschulen kein Schulgeld erheben, es können lediglich Gebühren fällig werden, etwa für Nachmittagsbetreuung. Dort ist der Anteil an lernmittelbefreiten Schülern deutlich größer als in vielen anderen Ländern, die gesetzlich vorgeschriebene Schulgeldfreiheit hat anscheinend Wirkung.

Was müsste aus Ihren Erkenntnissen folgen? Sollen die Privatschulen dichtmachen?

Zunächst braucht es mehr und bessere Kontrollen. Die Schulen müssen Auskunft darüber geben, wie ihre Schülerschaft zusammengesetzt ist, wie hoch der Anteil derer ist, die vom Schulgeld befreit sind oder von Ermäßigungen profitieren. Außerdem müsste die staatliche Förderung an die Einhaltung des Sonderungsverbots gekoppelt werden. Diese Schulen werden ja zum Großteil, mit bis zu 90 Prozent, öffentlich bezuschusst, egal wie elitär sie aufgestellt sind. Und mit den Schulgeldeinnahmen finanzieren sie dann weitere schöne Angebote, die sie für Besserverdiener noch attraktiver machen. Warum knüpft man die staatliche Unterstützung nicht an den Grad der sozialen Durchmischung? Das wäre ein sehr wirksames Steuerungs­instrument.

Wie schätzen Sie die Aussichten ein, dass die Politik in dieser Richtung tätig wird?

Damit der Auftrag des Grundgesetzes endlich erfüllt wird, braucht es eine einheitliche Verwaltungspraxis sowie Behörden, die gegenüber den Parlamenten auskunftspflichtig sind. Zum Beispiel hat in Hamburg erst eine parlamentarische Anfrage wegen der überhöhten Schulgebühren dazu geführt, dass die Behörden tätig wurden. So etwas muss der Regelfall werden.