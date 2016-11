Dr. Strangelove des Tages: Berthold Kohler ()

Foto: Arne Dedert/dpa - Bildfunk

Nichts mehr so, wie zuvor. Die Zeitenwende scheint eingeläutet, die einst so segensreiche und Reichtum mehrende Pax Americana zu einer, igitt, »Pizza mit Mais und Hot Dogs« verkümmert. Was immer er gegessen haben mag, dass ihm solche Vergleiche einfallen – Berthold Kohler fürchtet, der künftige US-Präsident Donald Trump könne die Weltkriegsfriedensordnung behandeln wie das in diesem Falle eher eigentümlich belegte beliebte italienische Fladenbrot aus Hefeteig.

Und da der ungestüme Immobilienmogul im Weißen Haus »keinen blassen Schimmer« von der Außen- und Sicherheitspolitik besitzt, hat das Konsequenzen für Kohlers Deutschland. Der noch zu bestimmende neue Außenminister habe angesichts der zu erwartenden »Kontinentalverschiebung« in der Weltpolitik nichts weniger zu tun, als »die deutsche Außenpolitik einer Revision« zu unterziehen. Klappt der Ami seinen Schutzschirm über seinem Verbündeten zusammen, kommt die machtgeschützte Gemütlichkeit an ihr Ende. Hört der Ami auf, den Weltpolizisten zu spielen, muss der Deutsche sich den Harnisch anlegen, wenn der Russe und der Chinese dräuen.

Wann immer in den vergangenen zweieinhalb Jahren der Name Putin fiel, betrug sich der FAZ-Mitherausgeber Kohler noch stets wie das Rumpelstilzchen, keifte und trampelte. Jetzt hat er den Boden durchgetreten. Den vom Friedensgeklingel so besäuselten Deutschen brüllt er mit seinem Leitartikel vom Montag Aufrüstung, Abschreckung und Angriff ins Ohr. Und verlangt, wenn auch verklausuliert formuliert, »das für deutsche Hirne ganz und gar Undenkbare, die Frage einer eigenen nuklearen Abschreckungsfähigkeit, welche die Zweifel an Amerikas Garantien ausgleichen könnte«. Man kann den Leuten mittlerweile beim Irrewerden zusehen. Anders gesagt: Berthold Kohler lernt, die deutsche Bombe zu lieben. (brat)