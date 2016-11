»Prohibitionspolitik produziert erhebliche Kosten«

Foto: Daniel Bockwoldt/dpa-Bildfunk

Die »drogenfreie Gesellschaft« ist eine Illusion, sagen Sie. Warum hat es sie nie gegeben?

Wer die Augen nicht verschließen will, sieht, dass Drogen alltäglich und allgegenwärtig sind. Den Jugendlichen eröffnet sich eine Produktpalette an psychoaktiven Substanzen, die durch Verbote nicht kontrollierbar sind. Vor dem Hintergrund einer gescheiterten nationalen Repressionspolitik macht sich die Einsicht breit, dass die Drogenpolitik liberalisiert werden muss. Die Prohibitionspolitik produziert erhebliche Kollateralschäden und Kosten für Drogengebraucher und die Gesellschaft.

Auf einer Tagung Ende Oktober in Hamburg wurden eine Drogenfreigabe und regulierte Märkte gefordert. Was kann man darunter verstehen?

Die Hamburger Resolution der bundesweiten Drogenkonferenz »Schluss mit Kriminalisierung – Drogenmärkte regulieren!« fordert die flächendeckende Einführung von lizensierten Cannabisverkaufsstellen, mit Zugang ab 18 Jahren und sachkundigem Personal. Jeder Erwachsene muss das Recht haben, Cannabispflanzen zum Eigengebrauch anzubauen. Aber auch: Die Regulierung des Cannabismarktes muss einhergehen mit der Regulierung der anderen illegalisierten Drogen. Die Freigabe jeder von ihnen macht eine eigene Kontrollstrategie notwendig, welche den individuellen und gesamtgesellschaftlichen Risiken Rechnung trägt.

Aber Ihr Ziel kann doch nicht sein, dass das Tütchen Heroin bei Aldi im Regal gleich neben dem Schnaps zu finden ist.

Es geht natürlich nicht um Drogen im Supermarkt, übrigens gehört auch Schnaps eigentlich nicht dorthin. Wir müssen die Modelle zur Gestaltung einer Legalisierung nicht neu erfinden, sondern können auf schon bewährte Systeme wie Lebensmittelrecht, Genussmittelrecht und Arzneimittelrecht zurückgreifen. Eine grobe Einteilung könnte man so beschreiben: Hochpotente, injizierbare Drogen könnten über das Arzneimittelrecht zugänglich gemacht werden, weniger potente, niedrigdosierte Drogen über das Genussmittel- und Lebensmittelrecht.

Für bürgerliche Politiker sind Ihre Vorschläge Horrorszenarien. Die sehen vor ihrem geistigen Auge den Untergang des Abendlandes: Alle hängen nur noch kiffend und fixend in der Ecke.

Schauen wir in die Länder, die schon ihre Drogenpolitik liberalisiert haben, zum Beispiel Portugal. Dort, wo Drogenkonsumenten entkriminalisiert wurden und der Besitz aller Drogen zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft wurde, sind der Konsum der sogenannten harten Drogen und auch die HIV-Neuinfektionen zurückgegangen. In den Niederlanden zeigt sich, dass dort die Jugendlichen später anfangen zu kiffen als in anderen europäischen Ländern.

Hamburgs Politik und Polizei nutzen die Kleindealerei auf St. Pauli, um Flüchtlinge zu jagen und linke Projekte zu attackieren – ist das Thema Drogen nicht für Law-and-Order-Anhänger als Instrument unverzichtbar?

Drogen können missbraucht werden, und ebenso kann auch das Phänomen des Drogenkonsums instrumentalisiert werden. Die Ansammlungen von Konsumenten vor Hilfseinrichtungen sind etwa eine unmittelbare Folge der repressiven Vertreibungspolitik, wie sie in Hamburg praktiziert wird. Überall werden Drogenkonsumenten verjagt – »Junkie-Jogging« nennt man das. Sie sollen am besten aus dem Stadtbild verschwinden, aber wo sollen sie hin? Die Polizei ist natürlich für die Art und Weise verantwortlich, wie sie ihre Einsätze durchführt, und wird hoffentlich dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber grundsätzlich ist die Polizei nur ausführendes Organ dessen, was die Politik von ihr verlangt, also haben wir es hier primär mit Politikversagen zu tun. Auch aus den Reihen der Strafverfolgungsbehörden mehren sich die Stimmen, welche ein radikales Umdenken in der Drogenpolitik fordern und die strafrechtsdominierte Drogenpolitik für gescheitert erklären, zum Beispiel LEAP Deutschland (Law Enforcement Against Prohibition Deutschland – Polizisten, Richter und Staatsanwälte für eine fortschrittliche Drogenpolitik, jW).