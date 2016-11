Ansturm auf Unis: Rekord und Trauerspiel

Voller Hörsaal an der Uni Göttingen. In den nächsten Jahren werden die Studierenden wohl noch enger zursammenrücken müssen Foto: Swen Pförtner/dpa-Bildfunk

Johanna Wanka (CDU) hat die Rekordjagd offenbar satt. Die Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vom vergangenen Freitag, dass an hiesigen Hochschulen inzwischen mit mehr als 2,8 Millionen so viele Menschen eingeschrieben sind wie noch nie, war der Bundesbildungsministerin keine Stellungnahme wert. In den Vorjahren hatte sie jeweils nach Verkündung des neuesten Rekords durch die Wiesbadener Datensammler noch stets verlauten lassen: Schaut her, wie attraktiv die deutschen Unis sind. Diesmal freut sie sich nicht mal mehr für die Galerie. Eher wird sie sich gedacht haben: Nicht schon wieder.

Seit knapp zehn Jahren werden die Hochschulen förmlich überrannt. 2007 studierten noch unter zwei Millionen Personen. Nach neun Bestmarken in Serie sind es aktuell 2,806 Millionen. Vorläufigen Berechnungen des Bundesamts zufolge ist im laufenden Wintersemester die Zahl der Immatrikulierten um 48.300 oder 1,8 Prozent höher als vor einem Jahr. Bis auf Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt mit Rückgängen zwischen 0,8 und 2,1 Prozent haben sämtliche anderen Länder zugelegt. Die größten Zuwächse hatten Schleswig-Holstein mit 4,9 Prozent, Niedersachsen mit 3,2 und Hamburg mit 2,8 Prozent. Es folgt Nordrhein-Westfalen (NRW) mit 2,6 Prozent, wobei sich die Zahl der Studierenden allein im größten deutschen Bundesland mit den meisten Hochschulen um 20.000 erhöht hat. Wie schlecht inzwischen die Studienbedingungen an Rein und Ruhr sind, offenbart die Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Fraktion in Düsseldorfer Landtag. Im Jahr 2014 kümmerte sich demnach ein Professor durchschnittlich um 86,78 Studierende, an einigen Unis liegt die Betreuungsquote gar bei mehr als 100 zu eins.

Und die Lage dürfte sich weiter zuspitzen. Da mindestens auf mittlere Sicht jedes Jahr weniger Menschen – mit oder ohne Abschluss – die Hochschulen verlassen, als Neueinsteiger hinzukommen, wird es in den Hörsälen künftig noch enger. 2016 haben laut Bundesamt fast genauso viele junge Leute ein Studium aufgenommen wie im Vorjahr, nämlich 505.900 (minus 0,1 Prozent). Laut Prognose der Kultusministerkonferenz (KMK) ist ab kommendem Jahr mit einem »allmählichen« Abschmelzen der Anfängerzahlen auf immer noch »deutlich über 450.000« zu rechnen. Die KMK ­musste ihre Voraussagen schon wiederholt nach oben korrigieren, zuletzt 2014. Die letzte Anpassung wurde seinerzeit mit dem unerwartet hohen Zulauf ausländischer Studierender begründet. Das war allerdings vor der sogenannten Flüchtlingskrise, von der die KMK vor zweieinhalb Jahren nichts ahnen konnte.

Zum neuen Rekord äußerte sich von seiten der Politik nur Nicole Gohlke von der Linksfraktion im Bundestag. Es sei »großartig«, dass so viele Menschen studierten, aber ein »Trauerspiel«, dass ihre Plätze an den Unis »nicht ausfinanziert« seien, kommentierte sie am Freitag. Horst Hippler, Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, mahnte: »Bund und Länder müssen endgültig die Vorstellung ad acta legen, dass es sich bei der großen Nachfrage nach Studienplätzen um ein zu überbrückendes zeitweises Phänomen handelt.« Vielmehr müssten sie sich »zu einer auf Dauer angelegten, angemessenen Finanzierung durchringen«.