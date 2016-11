Favorit der Fundamentalisten

François Fillon nach seinem Sieg in den Vorwahlen der französischen Rechten am 27. November in Paris Foto: Yoan Valat/dpa-Bildfunk

Frankreichs politische Rechte schickt den früheren Ministerpräsidenten François Fillon in die Präsidentschaftswahl im Mai 2017. Der Regierungschef des rechtskonservativen ehemaligen Staatspräsidenten und heutigen Vorsitzenden der rund 275.000 Mitglieder starken Partei »Les Républicains« (LR), Nicolas Sarkozy, setzte sich am Sonntag im zweiten Durchgang einer für alle Franzosen offenen Vorwahl mit rund zwei Dritteln der mehr als vier Millionen abgegebenen Stimmen gegen seinen Konkurrenten Alain Juppé durch. Juppé, gegenwärtig Bürgermeister der Stadt Bordeaux, hatte unter Sarkozy als Außenminister gedient. Am Samstag haben derweil auch die französischen Kommunisten über ihren Präsidentschaftskandidaten entschieden: Eine Mehrheit von 53,6 Prozent der Parteimitglieder sprach sich dafür aus, den Wortführer des Parti de Gauche (PdG, Linkspartei), Jean-Luc Mélenchon, zu unterstützen. Der PdG-Europa­abgeordnete hatte seine Kandidatur bereits im vergangenen Februar bekannt­gegeben.

Die Parteibasis widersetzte sich damit den Kadern des Parti Communiste (PCF), die am 5. November mehrheitlich gegen Mélenchon gestimmt und sich für die Benennung eines eigenen Kandidaten ausgesprochen hatten. Zu den Gegnern Mélenchons zählt nach wie vor der Parlamentsabgeordnete André Chassaigne, der um die »Identität« seines PCF fürchtet. Chassaigne war 2012 bei den Vorwahlen des Front de Gauche – der gemeinsamen Wahlplattform von PCF und PdG – um die damalige Präsidentschaftskandidatur gegen Mélenchon unterlegen. Am Sonntag ließ er wissen: »Wenn nun die Wahl auf Mélenchon gefallen ist – ich sage es nicht nur aus Überzeugung, sondern auch mit viel Gefühl in der Stimme – dann ist das ein verhängnisvoller Schlag, der gegen die Kommunistische Partei geführt wird.«

In der Tat ist das Verhältnis zwischen den beiden einst verbrüderten Parteien im Laufe der vergangenen fünf Jahre deutlich abgekühlt. Mélenchon und der PCF-Serkretär Pierre Laurent waren sich zum vorerst letzten Mal im September bei der traditionellen Volksfest »Fête de l’Humanité« in Paris »in angespannter Atmosphäre« begegnet, wie PCF-Sprecher am Wochenende berichteten. Parteisprecher Olivier Dartigolles stellte klar: »Das PCF-Votum ist kein Blankoscheck für Mélenchon, das Ergebnis der Abstimmung bleibt völlig geteilt. Mélenchons Verhalten und auch seine Äußerungen haben den PCF verletzt. Im Gegensatz zu 2012 gibt es diesmal keinen gemeinsamen Wahlkampfrahmen, da die Kommunisten nicht entschieden haben, sich der ›France insoumise‹ (Widerspenstiges Frankreich, Mélenchons neuer, überparteilicher Bewegung, jW) anzuschließen.« Soll heißen: Die Kommunisten werden zwar Mélenchon als Kandidaten unterstützen, aber ihren eigenen Präsidentschaftswahlkampf führen – vor allem gegen die extreme Rechte des Front National (FN).

In der Tat hatte Mélenchon mit der »selbstherrlichen« Bekanntgabe (Chassaigne) seiner Kandidatur im Februar in den Abendnachrichten des Fernsehkanals F1 die PCF-Führung überrumpelt und verärgert. Vor allem sein bis dahin eher freundschaftliches Verhältnis zu Pierre Laurent hatte darunter gelitten; der PCF-Sekretär hatte sich als echter Pragmatiker gleichwohl vehement für die Unterstützung des Europaabgeordneten ausgesprochen. »Sehr zufrieden« zeigte sich am Sonntag abend der Kandidat selbst. Er habe schon vor zwei Wochen, nach der gegen ihn gerichteten Entscheidung der PCF-Kader, »auf das Votum der Basis gesetzt«. Die Entscheidung vom Samstag sei »eine gute Nachricht«. Sein Sprecher Alexis Corbière ergänzte in einer schriftlichen Stellungnahme: »Die PCF-Basis hat verstanden, dass Jean-Luc Mélenchons Kandidatur die einzige ist, die im Mai einen ausschließlich zwischen der Rechten und der extremen Rechten ausgetragenen zweiten Wahlgang verhindern kann.«

Würden die Franzosen im Mai alle bisherigen und auch neuesten Umfragen bestätigen, dann würde im zweiten, entscheidenden Wahldurchgang tatsächlich Marine Le Pen, Führerin des Front National, auf den Rechten François Fillon treffen. Dessen Chancen, die Wahl für sich zu entscheiden, stünden vermutlich nicht schlecht. Hinter dem neuen Favoriten der Rechtskonservativen versammeln sich neben dem üblichen sogenannten »wertkonservativen« Bürgerblock erzkonservative, fundamentalistisch-christliche Klerikale, ultraliberale Wirtschaftsführer, Gegner von Abtreibung und »Homo-Ehe«, Nationalisten und Islamophobe. Fillon wird insofern als ein Gegner des Front National eingeschätzt, der im Teich der rechtsextremen Wählerschaft fischt, ohne allerdings Sarkozys bisweilen vulgäres Vokabular und dessen populistische Attitüde zu übernehmen. Der am Sonntag unterlegene Alain Juppé, Ministerpräsident des ehemaligen Präsidenten Jacques Chirac, ließ am Sonntag offen, ob er seinen Gegner im jetzt folgenden nationalen Wahlkampf unterstützen wird.