Eine leicht klebrige Beziehung

Immer auf den größten Haufen (Bronzemedaille von Anna Martha Napp) Foto: © Staatliche Museen zu Berlin, Münzkabinett / Reinhard Saczewski

Wer interessiert sich schon für historische Münzen und Medaillen? Nicht als obskure Sammlerobjekte, sondern als Kunstwerke sollen sie im Münzkabinett des Berliner Bode-Museums entdeckt werden. Am vergangenen Donnerstag wurde dort die Ausstellung »Kunst prägt Geld: Muse Macht Moneten« eröffnet. Die meisten Exponate stammen von hochkarätigen Medailleuren. Man muss wissen: Bildhauer und andere Künstler wurden zu DDR-Zeiten vom Münzkabinett mit Erfolg ermutigt, nebenher Münzen zu entwerfen. 1993 taten sich zehn dieser Berliner Medaillenkünstler, darunter die prominente Architektin und Bildhauerin Anna Franziska Schwarzbach, zusammen, um mit Münzkunst auf die Situation der Kunst im Kapitalismus aufmerksam zu machen. Alexa Küter, Kuratorin der »Moneten«-Ausstellung, betont, dass die »leicht klebrige Beziehung zwischen Kunst und Geld« für die aus der DDR stammenden Künstler damals neu war: »Sie stellten fest, dass sie sich viel mehr verbiegen und anstrengen mussten, um neue Märkte zu erschließen.«

Ursprünglich dienten die prächtigen Reliefmünzen als Präsente. Vor allem in der Renaissance vermachten Besserbetuchte die Stücke aus Metall ihren Mitmenschen, um ganz sicher unvergesslich zu bleiben. Unvergesslich ist auch so manche witzig-schöne Münze der »Moneten«-Schau: Es sind mal satirische, mal niedliche Miniaturskulpturen. Die Exponate von 1993 werden durch jüngere Werke ergänzt. 1997 etwa schuf die heute 67jährige Schwarzbach, von der nicht nur in Berlin Skulpturen und Denkmäler stehen, den amüsanten »Goldelse-streck-dich-Taler«. Er zeigt die Heroine der Berliner Siegessäule, im Volksmund »Goldelse« genannt, in ungewohnter Verrenkung. Nach Sponsorengeldern?

Gerhard Rommel (1934–2014) hatte einen eher drastischen Humor, den er subtil zu tarnen wusste. Sein Ausstellungsstück zeigt ein Paar beim Liebesakt, unverhüllt. Auf einem Tisch sitzend, spreizt die Dame, dem Betrachter zugewandt, die Beine, während der Mann hinter ihr offenkundig in ihr ist. Pornographisch, praktisch, gut ist das – denn Rommel gelang es 1993, den Akt delikat und vornehm ins Münzrelief zu setzen. Das Werk könnte »Voller Tisch« heißen, hat aber den Titel »Leeres Bett«. Wer solche Laune hat, braucht keine Kuscheldecken.

Auch das pikante »Knochengeld« vom Prenzlauer Berg des Jahres 1993 ist in der Schau zu sehen: Künstler wie A. R. Penck ließen damals Papierstreifen bedrucken, die als Regionalwährung einige Wochen lang in Kneipen und Geschäften kursierten. Weil das »künstlerische« Zahlungsmittel täglich an Wert verlor, wenn man nicht kostspielige Aufkleber erwarb, wurde es »Schwundgeld« genannt.

Dass der Teufel das Geld macht, zeigt die 1982 in Wismar geborene Künstlerin Anna Martha Napp. Auf der Vorderseite ihrer handtellergroßen Bronzemedaille lugt fratzenhaft der Satan über den Rand. Die Menschen hat er als Marionetten fest in der Hand. Auf der Rückseite sehen wir des Teufels nacktes Hinterteil: Es kackt Geld. Die Psychoanalyse fasst das Verhältnis von Kot und Geld nicht umsonst als »analen Tausch«.

Auf einem Meisterwerk des Kunststudenten Julius Anger dressiert ein Tanzbär einen anderen. Sehr amüsant auch Schwarzbachs »Geldfresser«-Skulptur, einst fürs Töchterchen geschaffen. Die Fütterung mit Cent-Stücken bringt die dazu, »mehr!« zu blöken.

Was einen beim Nachdenken in der Ausstellung stört, sind einige – zumeist überflüssige – Stücke aus der postmodernen Sammlung des Anwalts und Kunstprovokateurs Stefan Haupt. Ein Dollar-Schein als Origami-Schlange gehörte eher ins Jugendzimmer. Von einem getrödelten Gemälde schaut ein süßes Schaf in romantisch gemalter Manier, darunter tickt eine Zeitbombe: Der Wert des Bildes, verheißt eine Kassenrolle, würde stetig steigen. Ob das stimmt? Aus Haupts beinahe infantiler Sammlung stammt auch ein plastiniertes Schwein im Eintrittsfoyer, das Geldscheine frisst, die ihm auf Nierenhöhe wieder herausquellen. Dass ein staatliches Museum solchen Objekten womöglich zu profitablem Wertzuwachs verhilft, ist ärgerlich.

Mit historischen Gemälden oder Skulpturen zum Thema wäre den Besuchern mehr gedient gewesen. Besonders schmerzlich vermisst man Exponate aus der DDR. Auch wenn Geld im Sozialismus weniger wichtig war als heute: Medaillenkunst hatte die DDR auf hohem Niveau zu bieten.

Ersatzweise werden die Hoch-Tief-Prägungen und Gewichtsunterschiede von Medaillen im Museum zum sinnlichen Erlebnis. Man darf neumodisch in eine Vitrine mit Münzen hineingreifen.