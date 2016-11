Regierung erobert Teil Aleppos

Blick auf Aleppo Foto: Abdalrhman Ismail/Reuters

Nach erbitterten Kämpfen haben die syrischen Regierungstruppen am Wochenende einen wichtigen Teil der Großstadt Aleppo von den Dschihadisten zurückerobert. Die Soldaten und ihre Alliierten hätten im Viertel Hanano vollständig die Kontrolle übernommen, erklärte die Armee am Samstag. Techniker seien nun im Einsatz, um das Gebiet von Minen und Sprengsätzen zu räumen. Die Aufständischen bestätigten die Niederlage, sie machten Luftangriffe sowie fehlende Krankenhäuser dafür verantwortlich.

Die frühere Handelsmetropole Aleppo ist zweigeteilt: Die Truppen von Präsident Baschar Al-Assad versuchen mit Hilfe der russischen Luftwaffe, auch den Ostteil einzunehmen. Dies wäre für die Regierung nach jahrelangen Kämpfen ein wichtiger Sieg. Hanano war im Jahr 2012 das erste Viertel Aleppos, das in die Hände der Aufständischen fiel. Im Osten der Stadt halten sich nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen noch 250.000 Menschen auf. Nach Angaben der Dschihadisten leben in Hanano aber seit Monaten keine Menschen mehr.

Die syrischen und russischen Streitkräfte hatten ihre Luftangriffe auf den Osten Aleppos wochenlang unterbrochen und sie in diesem Monat wiederaufgenommen. Einen Erfolg konnte Assad offenbar auch in einem Vorort der Hauptstadt Damaskus erzielen: In Khan Al-Scheich legten Aufständische staatsnahen Medien zufolge ihre schweren Waffen nieder. Vorausgegangen war eine Vereinbarung mit der Regierung, wonach die Rebellen und ihre Familien in die Provinz Idlib gebracht werden sollen, wie die mit Assad verbündete Hisbollah mitteilte.

Die Türkei warf unterdessen der Terrormiliz IS vor, beim Kampf um die nordsyrische Stadt Al-Bab Giftgas eingesetzt zu haben. Sie hätten im Norden des Landes eine Rakete mit einem solchen Kampfmittel abgefeuert, berichteten Medien unter Berufung auf die türkische Armee. Daraufhin seien 22 Aufständische zur Behandlung in die Türkei gebracht worden. Die Türkei unterstützt seit Jahren Gruppen beim Kampf gegen die Soldaten der syrischen Regierung. Inzwischen hat die Türkei eine Offensive gestartet, vorgeblich um den IS von der syrisch-türkischen Grenze zu vertreiben. Tatsächlich richten sich die Angriffe hauptsächlich gegen kurdische Streitkräfte. (Reuters/jW)