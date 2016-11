»Wir müssen aus diesem System ausbrechen«

Vorheriges

Die sozialdemokratisch geführte Regierung des Präsidenten François Hollande und des rechtslastigen Ministerpräsidenten Manuel Valls hat ein Arbeitsrecht durchgesetzt, das vor allem Unternehmerinteressen bedient und den französischen Arbeitsmarkt für den Billiglohnsektor zurichtet. Ihre Gewerkschaft CGT hat es, zusammen mit den Kollegen von der Gewerkschaft Force ­Ouvrière, fast neun Monate lang auf der Straße bekämpft. Bei der vorerst letzten Demonstration Anfang September – nach mehr als 20 Kundgebungen – haben Sie immerhin noch einmal 170.000 Menschen in ganz Frankreich gegen das nach der Arbeitsministerin Myriam El Khomri benannte Gesetzeswerk auf die Beine gebracht. Können Sie ein Resümee für uns ziehen?

Wir haben nicht nur die Betriebe mobilisiert, nicht nur die von diesem Gesetz unmittelbar betroffenen Arbeiter, sondern wir haben in nur acht Monaten viele Millionen Franzosen aus allen Schichten und Berufen dazu gebracht, mit uns gegen das Vorhaben der Regierung und der Unternehmer zu demonstrieren. Streiks und Kundgebungen im ganzen Land haben uns darin bestärkt, nicht nachzugeben. Den Höhepunkt haben wir mit dem Aktionstag im Juni erlebt, als wir mindestens 1,2 Millionen Franzosen auf die Straße brachten.

Was hat das alles nun bewirkt? War die Mobilisierung ein Erfolg oder eine Niederlage?

Es ging zunächst darum, das Gesetz zu erklären. Dann wollten wir das Ziel der Regierung benennen und die Absicht der Unternehmer, die dahintersteckt. Hätten wir nicht zum Widerstand aufgerufen, dann hätte die Regierung Valls ihre Novelle viel früher durchgesetzt – und zwar ohne jede größere Debatte. Wir haben deutlich gemacht, dass es höhere kollektive Rechte als ein falsches Gesetz gibt. Wir haben aktiv daran erinnert, dass die »Hiérarchie des normes« zu respektieren ist (die verfassungsmäßigen Rechte des Bürgers wie Meinungsfreiheit, Streik- und Demonstrationsrecht stehen über dem Recht der Regierung, Gesetze »in Ruhe und Ordnung« zu verabschieden, jW). Die Arbeiter hatten dieses Prinzip schon fast vergessen. Wir haben dafür gesorgt, dass Rechte des Arbeiters wiederentdeckt und zum Teil auch durchgesetzt wurden.

Dazu gehört sicher auch die »Wiederbelebung« der Solidarität.

Richtig. Es ging in all diesen Monaten auch darum, zur Solidarität zurückzufinden. Nicht nur zwischen den Lohnabhängigen und Citoyens, den Bürgern, die uns während der Streiks finanziell unterstützt haben (in Frankreich gibt es kein Streikgeld, jW), sondern auch zwischen den Werktätigen in den verschiedenen Betrieben. In großen Unternehmen haben die Lohnabhängigen vergleichsweise viele Rechte, in den kleinen Firmen haben sie überhaupt keine.

Der Widerstand wurde im ganzen Land von einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung getragen. Das hat die Regierung in Bedrängnis gebracht und letztlich zumindest einige kosmetische Änderungen der ursprünglichen Gesetzesvorlage mit sich gebracht.

Als Ergebnis repräsentativer Umfragen wurde angegeben, dass bis zu 70 Prozent der Bevölkerung das Gesetz ablehnen. Wir wissen aber, dass das Nein bei den Lohnabhängigen noch einmal deutlich höher lag.

Sie und Ihre Kollegen von der Force Ouvrière haben erklärt, dass es keine Straßendemonstrationen mehr geben wird. Was kommt jetzt statt dessen?

Zunächst haben wir sofort nach den Ferien noch einmal mobilisiert. Das Thema durfte nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden. Wir müssen natürlich weitermachen, denn die Manager in einigen Unternehmen haben bereits begonnen, verschiedene, für sie angenehme Paragraphen des neuen »Code du travail« in die Praxis umzusetzen. Überstundenregelungen, Entlassungen, Lohnsenkungen – das wird jetzt auf uns zukommen. Wir müssen die verschiedenen Niveaus und Stufen des Widerstands nutzen. Das neue Gesetz darf letztlich in den Betrieben nicht umgesetzt werden, das ist das nächste Ziel.

Was in Deutschland durch Gerhard Schröders Agenda 2010 passiert ist – die Katastrophe der Hartz-Regelungen – darf hier nicht geschehen. Die Deregulierung hat in der Bundesrepublik Arbeitsverhältnisse geschaffen, die häufig prekär sind. Der Tenor ist: Wer Arbeit will, muss sich verbiegen und Armut akzeptieren. In jenen Werkstattfilialen beispielsweise, in denen Mercedes seine Autobusse produziert, sind inzwischen 50 Prozent der Verträge prekär. Es trifft vor allem die Jungen, keiner von ihnen kann sein Berufsleben mit einem anständigen Vertrag beginnen.

Was wollen die französischen Gewerkschaften also tun, um die Umsetzung der Arbeitsrechtsnovelle zu verhindern, zu blockieren, unmöglich zu machen?

Der Widerstand wird jetzt mit juristischen Mittel fortgesetzt. Verschiedene Abgeordnete der Linken und wir stellen inzwischen die Frage, ob das Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist. Der Paragraph 49, Absatz 3, mit dem Hollande, Valls und El Khomri ihr Gesetz am Parlament vorbeischleusten, war er in diesem Fall anwendbar? Wir arbeiten daran, die Frage nach der »Hiérarchie des normes« zu stellen und zu beantworten. Wer hat das Verfassungsrecht auf seiner Seite, die Arbeiter oder die Regierung und die Unternehmer?

Ihr Kampf und die Reaktion der Regierung erinnert an den Kampf der Griechen gegen die sogenannte Troika, das Triumvirat aus Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und Kommission. Gibt es Parallelen?

Natürlich. Unser Widerstand hat internationales Niveau. Die sogenannten Reformen in Griechenland, wo alles privatisiert wird, was dem Kapital unter die Finger kommt und gewinnversprechend ist, das Diktat der Troika, das diesen Zugriff auf Staatseigentum ermöglicht – das alles wird sich in Frankreich und anderswo wiederholen, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Hollandes und Valls’ neues Arbeitsrecht stellt UN-Normen in Frage.

Trotzdem, oder gerade deshalb, wurden Sie und die protestierende Bevölkerung von der Regierung und den Unternehmern plötzlich als »Terroristen« verunglimpft. Valls sprach von einer »Diktatur der Minderheit«, die bürgerlichen Medien zogen mit und entfachten eine Kampagne gegen die CGT, die Force Ouvrière und vor allem gegen Sie, den »Rädelsführer«. Dabei stand doch während der gesamten Mobilisierungsphase, also acht Monate lang, eine deutliche Mehrheit der Franzosen hinter den Demonstranten.

Die Regierung und das Patronat haben versucht, uns in einen Kontext mit den Attentaten vom 13. November zu bringen. Pierre Gattaz, der Chef des Unternehmerverbandes, nannte uns in der Tat »Terroristen« und Valls als angeblich »linker« Regierungschef hatte dem nichts entgegenzusetzen. Das war einfach schändlich. Unseren Widerstand, der millionenfach unterstützt wurde, mit gleichem oder ähnlichem Vokabular zu beschreiben wie den Terror im Konzertsaal Bataclan, das war widerlich. Sie haben versucht, diese furchtbare Tragödie, den Tod so vieler junger Menschen, auf die Arbeit der Gewerkschaften zu übertragen. Wir haben das vor Gericht gebracht, und Abgeordnete haben es dem Premierminister im Parlament um die Ohren gehauen. Sie können sich kaum vorstellen, wie einem zumute ist, wenn eine Elite dieses Landes die Organisation, die sich für die Rechte der Lohnabhängigen einsetzt, in dieser Weise zu diskreditieren versucht.

Die Diskriminierung beschränkte sich ja nicht nur darauf, die CGT in die Nähe des Bataclan-Terrors zu rücken …

Nein, die CGT sollte plötzlich auch eine Gefahr für die Fußball-Europameisterschaft der Herren darstellen. Die Leute wollen Spaß haben, hieß es aus der Regierung. Und da kommen wir daher und gefährden mit unseren Aktionstagen die Sicherheit der Fußballfreunde. Dann kamen noch die Überschwemmungen im Süden des Landes dazu. Die Nation habe Opfer zu beklagen, hieß es, und die Gewerkschaften binde mit ihren Demonstrationen das Sicherheitspersonal. Die Regierung hat die ganze damalige Misere Frankreichs ausgenutzt, sie hat Terror und Naturkatastrophen instrumentalisiert, sie hat versucht, die Freude am Fußball in Angst zu verwandeln. Und Schuld sollten wir haben. Man hat einen Mediensturm gegen uns entfacht. Am Ende ohne Erfolg. Die Mehrheit der Franzosen hat sich nicht einschüchtern lassen. Die Desinformation hat nicht funktioniert.

Valls sprach von der Diktatur der Minderheit, weil er weismachen wollte, dass die Demonstranten nur eine Minderheit verträten. In welcher Situation befand sich denn die Regierung, als sie die Gesetzesnovelle am Parlament vorbei mit Hilfe eines merkwürdig undemokratischen Verfassungsartikels durchsetzte?

Die Maßnahmen der Regierung wurden als »demokratisch« und damit gerechtfertigt getarnt. Das Ergebnis: Polizeieinsätze gegen Gewerkschafter, einer unserer Leute verlor dabei ein Auge. Es hieß: Hier geht die Minderheit gegen die Mehrheit auf die Straße, was, wie wir alle wissen, nicht stimmte. Wie kann eine Regierung ein Gesetz durchsetzen, wenn der Ministerpräsident im Parlament und in der Bevölkerung keine Mehrheit für dieses Gesetz hat? Die Nutzung dieses Paragraphen 49.3 ist zutiefst antidemokratisch, das Beschließen des Gesetzes am Parlament vorbei ist nicht nur ein moralisches Scheitern, sondern auch eines der Demokratie. Über dieses Gesetz wurde nicht abgestimmt, es wurde »adoptiert« – so nennt man das hinterher.

Regierung und Unternehmerverband haben Ihnen und der CGT während der Demonstrationstage Komplizenschaft mit den sogenannten Casseurs, der kleinen Gruppe gewalttätiger Demonstranten, vorgeworfen.

Wir arbeiten nicht mit Molotowcoctails. Das brauchen wir nicht, weil wir auch ohne Gewalt von der Mehrheit der Franzosen wahrgenommen und unterstützt werden. Einer unserer friedlichen Demonstranten hat sein Auge verloren, ich habe das schon erwähnt. Nein – es ist leider so, dass sich die Regierung der Casseurs bedient. Und dass sie die Ordnungskräfte erst einmal zuschauen lässt, wenn die kleine Gruppe Gewalttätiger anfängt, Schaufenster einzuschlagen. Wahr ist, dass am Ende gar nicht mehr unterschieden wird zwischen »friedlichen« und »gewalttätigen« Demonstranten, weil man sie nicht unterscheiden will. Diese kleine Gruppe, auch schwarzer Block genannt, ist sehr gut organisiert. Sie bedient sich der jungen Leute, die zu Recht zornig sind, weil sie keine Arbeit finden, weil sie Verträge für eine prkäre Beschäftigung unterschreiben sollen, von deren Entlohnung sie ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten können. Sanktioniert werden genau diese jungen Menschen und nicht diejenigen, die sie ins Abseits treiben. Im übrigen: Wir kommunizieren mit den zuständigen Behörden, unsere Demonstrationen sind genehmigt, die Präfektur weiß, was sie zu erwarten hat. Aber bitte, wenn uns die Regierung diskriminieren will, dann hat sie natürlich die Mittel dafür.

Nach dem Arbeitsrecht auf nationaler geht es jetzt auf europäischer und globaler Ebene weiter. Es geht um CETA und TTIP, die transatlantischen, sogenannten Freihandelsabkommen. Auch dagegen ist der Widerstand nahezu täglich gewachsen. Auch gegen diesen wird von Brüssel aus und aus den europäischen Regierungen heraus polemisiert, auch hier heißt es, die Minderheit blockiere die demokratische Mehrheit …

Demokratische Mehrheit? Sie machen Witze. Das sind Verträge, die im geheimen, in Hinterzimmern ausgehandelt und beschlossen werden. Ohne die Parlamente zu bemühen. Zwischen CETA und TTIP gibt es keinen Unterschied, und wir sind uns der Gefahr wohl bewusst, die diese Abkommen bergen. Sie richten sich klar gegen die Werktätigen. Im Namen des Profits wird hier alles in Frage gestellt, was wir in den Jahrzehnten nach dem Weltkrieg mühsam erkämpft haben. Wir sind absolut dagegen. Es ist eine unserer Hauptaufgaben, das ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Wir als Gewerkschaften müssen die Leute wachrütteln und ich hoffe, dass uns das gelingt. Wir müssen nicht nur informieren sondern eben auch wieder zurück auf die Straße gehen. Wir müssen das ganze Gewicht der Öffentlichkeit in die Waagschale werfen – und damit meine ich nicht die Medien.

Zurück zum französischen Arbeitsrecht. Es ist jetzt in den Betrieben, und die Bosse werden alles tun, es in ihrem Sinne anzuwenden und durchzusetzen. Was können Sie jetzt noch tun?

Unser Kampfziel bleibt gleich – wir sind im Einsatz für die Interessen der Lohnabhängigen. Wir können immer noch in die Betriebe gehen und dort im Gespräch mit den Arbeitern das Gesetz des Geldes in Frage stellen. Denn nichts anderes sind solche Gesetze. Wir müssen die kapitalistische Logik angreifen und zusehen, dass unsere Leute das verstehen. Ihnen müssen wir klarmachen, dass nicht der Arbeiter, sondern das Kapital das Problem ist. Und wir müssen der Öffentlichkeit klarmachen, dass der Staat und seine Regierung falsch liegen, wenn sie die öffentlichen Ausgaben reduzieren und irgendwelchen Spardiktaten folgen. Das ist kapitalistische Logik. Wir müssen diese infernalische Maschine endlich stoppen. Wir müssen dieser Logik widersprechen, die von uns das Auskommen mit weniger Sozialleistungen, weniger Bildung und weniger Lohn verlangt. Wir sind nicht damit einverstanden, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit gearbeitet werden soll. Wir müssen aus diesem System ausbrechen, in dem nichts mehr rundläuft.

Das Kapital predigt, der Wettbewerb sei grundlegende Voraussetzung für Kreativität und Innovation, sei Arbeit schaffendes Wundermittel. Linke Philosophen wie der Italiener Franco Berardi halten ihn dagegen für eines der Grundübel der Arbeitswelt. Was ist Ihre Meinung?

Wir machen einen großen Unterschied zwischen Wettbewerb und Effektivität. Es ist einfach: Dort, wo die Arbeiter schlecht behandelt werden, arbeitet die Fabrik nicht gut und gehört zugemacht.

Die digitale Revolution wird nicht nur Jobs schaffen, sie wird nach neueren Erkenntnissen in bestimmten Bereichen Arbeitsplätze vernichten. Hat die CGT, haben die Gewerkschaften eine Plan parat?

Die digitale Revolution kann zunächst tatsächlich Arbeit erleichtern. Wenn wir dann weniger Arbeitsstunden für die Produktion brauchen, kann das aber nicht heißen, dass entlassen wird. Es muss dazu führen, dass man die Arbeitszeit verkürzt. Eine Verkürzung auf 32 Stunden ist das Mindeste. Weniger wäre besser und würde helfen, diese Revolution zum Guten zu wenden. Wir alle müssen im übrigen dafür sorgen, dass die Ausgebeuteten an einem mit welcher Technik auch immer generierten Reichtum teilhaben werden.

Noch eine Frage zur Erziehung und Bildung der kommenden Generationen. Wie soll es mit der Bildung weitergehen? In ganz Europa werden Schul- und Universitätsausbildung immer weiter privatisiert? Ebenso übrigens wie andere Aufgaben des Staates, ebenso wie der Energiesektor …

Wir müssen die Schule heilig halten. Sie darf nicht privatisiert werden. Die Schule muss ein Bereich bleiben, in dem die Bosse nichts zu suchen haben, wo sie nicht die Hand draufhalten können. Bildung muss für Kultur und Wissen stehen, nicht für die Vorbereitung auf das Berufsleben. Wir müssen unbedingt mehr Geld für unsere Kinder ausgeben. Wir müssen die Idee von dem, was die Schule ist und sein soll, erneuern. Und auch die Idee, was öffentlicher Dienst ist. Wir müssen streng sein und klarmachen, dass essentielle Grundlagen unseres Lebens – Erziehung, Bildung, Energie, Wasser – nicht in privaten Händen sein dürfen.