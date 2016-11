Das Schäuble-Gabriel-Theater

Die britische Regierung hat den Zorn des deutschen Finanzministers erregt. Ihr Plan, die Unternehmenssteuern zu senken, könne einen Steuerwettlauf nach unten auslösen, analysiert Wolfgang Schäuble und weist darauf hin, dass Großbritannien immer noch Mitglied der EU sei. Aber auch wenn das Land austrete, dürfe es nicht so schlimme Dinge tun. Beim G-20-Gipfeltreffen 2015 im türkischen Antalya sei vereinbart worden, sich auf einen solchen Steuerwettbewerb nach unten nicht einzulassen.

Klingt gut, was der Senior in der deutschen Regierung sagt. Aber sind die Vereinbarungen bei G-20-Treffen verpflichtend? Nein, sind sie nicht. Wenn das der Fall wäre, hätten die Finanzmärkte, wie anno 2009 beim Gipfeltreffen in London vereinbart, längst streng reguliert werden müssen. Und ist nicht der Steuerwettbewerb der Staaten um die Gunst des Kapitals eherner Grundsatz der EU? War es nicht immer die von deutschen Regierungen vehement vertretene Position, eine Angleichung der Steuern in der EU zu verhindern? So ist es. Aber jetzt plötzlich gefällt es Schäuble nicht mehr. Nachplapperer Schäubles ist Sigmar Gabriel. In der Haushaltsdebatte des Bundestags jammerte der Wirtschaftsminister seinem Vordenker Schäuble hinterher und beklagte scheinheilig, dass von Britannien »eine neue Runde der Senkung der Unternehmenssteuern« ausgehen könne.

Mit welcher Perfidie die beiden Minister gemeinsam die Öffentlichkeit hinters Licht führen, wurde an der von ihnen geplanten Fernstraßengesellschaft deutlich. Vor zwei Jahren setzten sie und Verkehrsminister Alexander Dobrindt eine Kommission unter dem neuen Star der Volkswirte Marcel Fratzscher ein, die, wie gewünscht, zum Ergebnis kam, der Autobahnbau und -erhalt könne von Privatkapitalisten finanziert werden. Dann setzte Schäuble in Verhandlungen mit den Ländern durch, dass diese das (als Gegenleistung für mehr Geld vom Bund) im Grundgesetz festgelegte Recht, die Fernstraßen zu planen und zu bauen, abgeben sollten. Dazu schlug er eine Bundesfernstraßengesellschaft privaten Rechts vor, an der Versicherungen und Konzerne sich zu ihrem Vorteil beteiligen können sollten. Nun ergriff Gabriel das Wort. Die Beteiligung Privater an dieser Gesellschaft komme mit ihm nicht in Frage, sagte er und führte sich wie ein strikter Privatisierungsgegner auf. Am Donnerstag sollen sich die drei beteiligten Minister auf Gabriels Position verständigt haben. Der eigentliche Zweck des Vorhabens, dass nämlich die Fernstraßengesellschaft den Bau der Straßen mit Krediten von Banken, Schattenbanken und Versicherungen finanzieren soll, bleibt im »Kompromiss« natürlich bestehen, aber in der Öffentlichkeit unerörtert. Das System ähnelt komplett dem der diskreditierten »Public Private Partnerships« (PPP), die sich für Staat, Gemeinden und Steuerzahler als teuer und für Privatinvestoren als profitabel erwiesen haben.