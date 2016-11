Vizekanzlerkandidat des Tages: Martin Schulz

Foto: REUTERS/Yves Herman

In Berlin wird 2017 der eine oder andere ansprechende Posten vakant, also meldet sich das bekannteste deutsche Gesicht des Versorgungspostengenerators EU-Parlament zum Dienst an der Heimat zurück: Martin Schulz, Präsident der Brüsseler Volksvertreterdarsteller, gab am Donnerstag bekannt, er werde sein bisheriges Amt im Januar aufgeben und auf Platz eins der SPD-Landesliste in Nordrhein-Westfalen für den Bundestag kandidieren. Bemerkenswert die zweite Ansage, denn noch ist die Landesliste gar nicht aufgestellt, geschweige denn von der Delegiertenkonferenz bestätigt.

Nach der Ankündigung teilte die Hauptstadtnachrichtenfabrik umgehend mit, der Griechenland-Züchtiger und Russland-Beschimpfer werde nun »in Berlin durchstarten«. Entweder beerbe der 60jährige den Bundespräsidenten in spe, Frank-Walter Steinmeier, als Außenminister, oder er werde gleich Kanzlerkandidat. Bzw. Vizekanzlerkandidat, denn ob nun er oder der derzeitige Inhaber dieses Postens, Sigmar Gabriel, die Sozialdemokraten in den 2017er Wahlkampf führt – das Ergebnis wird das gleiche sein: Angela Merkel wird weiterregieren, mit der SPD und vielleicht der wiederauferstandenen FDP als Juniorpartner.

Diplomatie muss Schulz, sollte er eher auf das Außenamt schielen, noch lernen. Auch der bisherige Amtsinhaber hatte in dieser Hinsicht erhebliche Lernschwächen, aber im Vergleich mit Schulz ist er geradezu vorbildlich. Einerlei, wegen seiner optischen Präsenz in Brüssel und des energischen Propagierens Schäublescher »Sparsamkeits«prinzipien wird »Mister Europa« von den Meinungsmachern als »heißer Anwärter« auf das Amt angesehen.

Der amtierende Vizekanzler zeigte sich pflichtschuldigst begeistert: »Die Entscheidung von Martin Schulz ist eine schlechte Nachricht für Europa – und eine gute für Deutschland«, sagte er in Berlin. Letzteres dürfte allenfalls für die oberen Zehntausend in der Republik stimmen. Der »Rest« hat von dem Mann nur das Schlimmste zu erwarten. (jf)