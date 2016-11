Treffen der Scharfmacher

Gemeinsam gegen Russland: EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (v.l.n.r.) am Donnerstag in Brüssel Foto: EPA/OLIVIER HOSLET/dpa-Bildfunk

Am Donnerstag hat in Brüssel der EU-Ukraine-Gipfel stattgefunden. An dem Treffen nahmen neben dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko und dem EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz auch EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker teil. Unter anderem sollte dabei über den Stand der Umsetzung des Minsker Friedensabkommens gesprochen werden. Genaue Ergebnisse standen bis jW-Redaktionsschluss noch nicht fest. Ziel des Regimes in Kiew ist es, die Ukraine enger an die EU zu binden. Die Kosten dafür trägt die Bevölkerung, die zunehmend verarmt.

Der Dialog mit der Ukraine sei »sehr wichtig«, erklärte der Sozialdemokrat Schulz am Rande des Gipfels. Wenn es nach ihm ginge, stünde auch einer Visaliberalisierung für das osteuropäische Land nichts mehr im Weg. Doch das letzte Wort haben die EU-Mitgliedsstaaten. Schulz konnte es nicht lassen, erneut Moskau den Schwarzen Peter zuzuschieben: »Wir wissen nach wie vor alle, wie sensibel die Lage in der Ostukraine ist. Wir werden sicher hier auch über die Sanktionen gegen Russland diskutieren.«

Der russische Außenminister Sergej Lawrow bezweifelte indes am Donnerstag in Moskau, dass es bis zur nächsten Woche eine Einigung auf einen Lösungsplan zum Krieg im Donbass geben wird. Wenn sich aber seine Kollegen aus Deutschland, Frankreich und der Ukraine wie vorgeschlagen am 29. November in Minsk treffen wollten, sei auch er bereit, zu kommen. »Die Arbeit kommt nur mühsam voran«, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge. »Es bleibt ein hohes Risiko, dass es nur ein Treffen um des Treffens willen wird.«

Der Linke-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko forderte am Donnerstag eine grundlegende Neuausrichtung der EU-Ostpolitik: »Es sollten klare Signale hin zu einer Entspannungspolitik und Kooperation mit Russland gesetzt werden«, sagte der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Die EU müsse Kiew zur Umsetzung der in Minsk vereinbarten Verfassungsreform drängen, notfalls gekoppelt an die Visaliberalisierung. Außerdem erklärte Hunko: »Aus der gescheiterten Sanktionslogik gegenüber Russland muss ausgestiegen werden«. (AFP/dpa/jW)